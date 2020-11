Pirelli’den Rivian’a özel lastik!

CARMEDYA.COM – Elektrikli araç start-up şirketi Rivian, Haziran 2021’de üretimine başlayacağı R1T pick-up ve elektrikli SUV R1S araçları için Pirelli Scorpion serisini seçti.

Pirelli, Rivian’ın teknik koşullarını karşılamak için Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season ve Scorpion All Terrain lastiklerinin özel versiyonlarını geliştirdi. Bu doğrultuda, Pirelli’nin Rivian için geliştirdiği tüm lastiklerin yanağında RIV ve Elect işareti bulunuyor.

Elect işaretli Pirelli lastikleri, düşük dönme direnci ile her otomobilin menzilini yükseltmeye yardımcı oluyor. Elektrikli araçlarda gürültünün azaltılması, elektrikli sürüşün önemli avantajlarından biri olan sessizliği geliştiriyor. Pirelli’nin Elect işaretli lastikleri ayrıca şanzımanın yoğun talebine paralel olarak iyileştirilmiş yol tutuşu da sağlıyor. Elektrikli motorlar, devir aralığının en altından itibaren maksimum tork ürettiği için asfalta anında tutunan lastiklere ihtiyaç duyuyor.

Pirelli ile Rivian’ın iki yıla yakın süren ortaklaşa ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda 20, 21 ve 22 inç ebatlı üç özel lastik ortaya çıktı. Bunlar arasından Scorpion Verde All Season 21 inç lastiklerin yanı sıra Rivian’a özel olarak 275 55R21 ölçüsüyle sektöre sunuluyor.