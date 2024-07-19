Makyajlanan Skoda Octavia ailesi satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Skoda’nın C segmentinde başarılı satış rakamlarına imza atan Octavia modeli makyajlı versiyonlarıyla satışa sunuldu.

Skoda Octavia Sedan lansmana özel 1 milyon 719 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Yüksek performanslı Skoda Octavia RS ise 3 milyon 499 bin 900 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Klasik Octavia da dahil olmak üzere 65 yıllık köklü bir geçmişe sahip model, her nesilde daha da iddialı hale gelirken, satış rakamlarıyla da her dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Model ailesi hem sedan hem de kombi versiyonlarında geçirdiği makyajla birlikte güncellenen tasarımı, yeni bilgi-eğlence sistemleri, yeni güvenlik sistemleri ve daha fazla sürdürülebilir materyal kullanımıyla dikkat çekiyor.

Modern nesliyle 1996’dan bu yana 7 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Octavia, dördüncü nesliyle daha da iddialı seçenekler sunuyor.

Tasarım

Gücellenen Octavia Sedan ve Combi modeli şık ve işlevsel detaylarla öne çıkıyor. Yeni 2 boyutlu Skoda logosuna sahip modelde, yeni Skoda ön ızgarası, yeni Crystallinium Full LED Matrix ön farlar, yeni dinamik tasarımlı LED stop lambaları ve yeni jant tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Skoda, markanın imzası haline gelen ön far grubunun iç kısmında, ayırt edici bir mavi renk veren farklı bir kristal element olan Crystallinium’a yer vererek, aracın estetiğini daha da iletiye taşıyor.

Bazı detaylarıyla Superb modelinden de ilham alan Octavia, daha sportif bir yaklaşıma sahip. Makyajla birlikte Octavia Sedan ve Combi modellerinin uzunluğu ise 9 mm artarak 4698 milimetreye çıktı.

Octavia’nın tasarımında en önemli ayrıntılardan biri de 0.24 Cd’lik oldukça düşük sürtünme katsayısının elde edilebilmesi. Bu sayede Octavia daha düşük tüketime ve daha sessiz bir sürüşe sahip.

Octavia’da iç mekanda da bazı değişimler göze çarpıyor. Yeni döşeme ve dekorlara sahip araçta, koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verilmiş. Aynı zamanda Octavia, iç yaşam alanı deneyimini daha da ileriye taşıyan yeni 13 inç’lik yeni multimedya ekranıyla tercih edilebiliyor. Dijital gösterge paneli olarak 10 inç Sanal Kokpit ile tüm veriler kolayca ve hızlı bir şekilde takip edilebiliyor. Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunulurken aktif Soğutma Özellikli Hızlı Kablosuz Şarj, dikiz aynasına entegre USB-C girişi ve masaj özellikli ön koltuklar da yenilikler arasında yer alıyor.

Sedan versiyon 600 litre ve koltuklar katlandığında 1550 litre bagaj hacmi sunarken Combi versiyon 640 litre ve koltuklar katlandığında 1700 litre hacim sunuyor.

Üç motor seçeneğiyle sunuluyor

Skoda Octavia, 115 HP mild hibrit ve 150 HP mild hibrit 1.5 TSI motorların yanı sıra 265 HP’lik 2.0 TSI motor ile tercih edilebiliyor. Octavia’nın mild hibrit teknolojisiyle donatılan 1.5 TSI motorları, daha fazla verimlilik sağlıyor. Frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor. Octavia ailesinde artık 1.0 litrelik motor seçeneğinin sunulmayacağını da belirtelim.

Beş farklı donanım seçeneği

Makyajlanan Skoda Octavia, Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş farklı donanım seçeneği sunuyor. Elite modelinde Çift Bölgeli, elektronik kontrollü tam otomatik klima sistemi, 8 Adet Hoparlör, 10 inç Multimedya Ekranı, 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli, LED ön ve arka farlar standart olarak yer alıyor.

Premium donanım seviyesinde tüm bunlara ek olarak Kablosuz Şarj Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Top LED Arka Aydınlatma Sistemi ve Dinamik Arka Sinyaller öne çıkıyor.

Prestige donanımında ise, Temassız Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Lounge Yarı Deri Döşemeler, Elektrikli Hafızalı Ön Koltuklar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli bagaj Kapağı, Crystallinium Full LED Matrix Ön Far Grubu, Ön Far Yıkama Sistemi, Köşe ve Kötü Hava Aydınlatıcı Farlar, Ambiyans Aydınlatma ve Adaptif Hız Sabitleyici bulunuyor.

Sportline donanım seviyesinde Premium donanımına ek olarak 3 kollu çok fonksiyonlu deri spor direksiyon simidi, Sportline koltuk döşeme, Sürüş Modu Yönetimi, Progresif Direksiyon Simidi ve Parlak Siyah Dekorlar dikkat çekiyor.

RS donanımında ise, Adaptif Şasi Kontrol Sistemi, Üç Bölgeli, Ön & Arka elektronik kontrollü, tam otomatik klima sistemi, RS Suedia Döşeme, Isıtmalı Arka Koltuklar, Masaj Fonksiyonlu Koltuklar, Canton Ses sistemi, 13 inç Multimedya Ekranı, Head-Up Display, Adaptif Hız Sabitleyici, Isıtmalı Ön Cam, Park Asistanı ve Spor Koltuklar yer alıyor.

Skoda Octavia renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Modelde Phoenix Turuncu, Mamba Yeşili, Kadife Kırmızı, Grafit Gri, Gümüş, Büyülü Siyah, Yarış Mavisi ve Ay Beyazı renkleri tercih edilebiliyor.

Daha yüksek güvenlik seviyesi

Skoda, Octavia’nın aktif ve pasif güvenlik seviyesini daha da geliştirdi. Sürücü Yorgunluk Takip Sistemi’nin yerine sürücü davranışlarını daha hassas bir şekilde değerlendirebilen daha gelişmiş bir sürücü yorgunluk sistemi mevcut. Yeni Akıllı Park Asistanı ise Octavia’nın paralel ve dik park alanlarına otomatik olarak girip çıkmasını sağlıyor. Sistem, direksiyonu kontrol etmenin yanı sıra artık frenleri, hızı ve sürüş yönünü de kontrol edebilirken, bir engel tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor.

Euro NCAP çarpışma testlerinde 5 yıldız alan Octavia’da 10 adede kadar hava yastığı yer alıyor. Sürücü ve ön yolcu arasındaki merkezi hava yastığı; sürücü için diz hava yastığı; sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının yanı sıra ön yan hava yastıkları ve kafa hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte arka yan hava yastıkları da tercih edilebiliyor.

Öne çıkan güvenlik teknolojileri arasında Ön Bölge Frenleme Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Elektrikli Çocuk Kilidi, Şerit Konumlama Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı yer alıyor.

Daha güçlü Octavia RS

Makyajlanan Octavia ile birlikte RS versiyonu da daha iddialı hale geldi ve bu model 3 milyon 499 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 265 HP ile daha güçlü 2.0 litre TSI motorla donatılan Skoda Octavia RS, aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirilen model, daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. 250 km/s maksimum hıza sahip olan Octavia RS, 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede gerçekleştiriyor.

Standart spor süspansiyon 15 milimetre alçaltılan Octavia RS, kademeli direksiyon ve elektronik olarak kontrol edilen VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile birlikte her durumda mükemmel çekiş ve sürüş dinamikleri sunabiliyor. Octavia RS versiyonları artık standart olarak siyah spor egzozlarla geliyor. Ayrıca aracın yeni motor yazılımı otomobilin güçlü sesini daha da ortaya çıkarıyor. İlk çalıştırmada motorun devrini artırıyor ve Sport moduna geçildiğinde sürüş sırasında daha da fazla keyif veriyor.

Temmuz ayında aracı satın alanlara 13 inç multimedya paketi, adaptif hız sabitleyici, ön koltuk ısıtma, temassız kilitleme özelliği, sürüş modu yönetimi, tablet tutucu, kapıda çöp kutusu, arka yolcu için depolama alanı, karartılmış arka camlar, bagaj düzenleyici ağlar çift taraflı halı ve alarm içeren Advance paketi ücretsiz sunuluyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Skoda Türkiye

Mekan: Galataport – İstanbul