İkinci el ilanlarında lider Renault Clio

CARMEDYA.COM – 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Ekim ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı.

Deperlendirmede Ekim ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel veriler dikkate alındı.

arabam.com’daki ilanların yüzde 72’sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 1’lik dilimde yer alıyor.

Renault güçlü konumunu koruyor!

Eylül ve Ağustos aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Ekim ayında da yüzde 17 oranıyla liderliğini korumaya devam ediyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot ve BMW izliyor. Eylül ayında Honda yerine listeye giren Mercedes-Benz, yüzde 3’lük ilan oranıyla Ekim ayında da listede yerini alıyor.

Clio, Astra ve Focus

Ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio ve Astra’nın yanına Focus da eklendi. Bu üç modeli sırasıyla Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

arabam.com’da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran ise yine Nissan Qashqai’nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008 modelleri izliyor. Ekim ayında Nissan Juke markasının yüzde 1’lik düşüş yaşadığı görülüyor.

Ekim ayında en fazla ilan verilen araç model yılları yüzde 8 oranı ile 2017, 2016, 2015 ve 2012 oldu. 2017 model ilan sayısındaki artış, bizlere sıfır km. araç fiyatındaki yükselme nedeniyle 2. el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin de arttığını gösteriyor.

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.

Fiyatlar artmaya devam ediyor

Sıfır araç stoklarındaki sıkıntının ve dövizdeki artışın devam etmesi, araç alımının bir yatırım haline dönüşmesi sonucu 2.el araç fiyatlarının da artması ile 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki ilanlar %2 düşüş yaşarken özellikle 200 bin TL üstü ilanların sayısı arttı.

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor ancak Eylül ayına göre düz vitesli ilan sayısı yüzde 1 azalırken, otomotik vitesli araçların ilan sayısında yüzde 1 artış görülüyor.

Dizel ilanlar liderliğini koruyor

Ekim ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı Eylül ayında olduğu gibi yüzde 47 ile birinci sırada konumunu koruyor. Dizel araçları LPG ve benzin tüketen araçlar izliyor.

Kilometresi yüksek araçlara talep yüksek

İkinci el ilan piyasasında 100 bin km üzerindeki araçlar Eylül ayında olduğu gibi Ekim ayında da daha çok görülüyor. İkinci el araç fiyatlarının artmasıyla, daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.

Özetle; 2020 yılı Ekim ayında en çok otomobil ilanı verildi ve ilanların güçlü markası Renault, modelleri ise Renault Clio ve Opel Astra oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100 bin km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.