Geri sayımda üçüncü perde: Golf Mk III (1991 – 1997)

CARMEDYA.COM – 1991 yılının Ağustos ayında üçüncü nesil Golf’un lansmanını yapan Volkswagen, güvenlik açısından yeni bir dönemi de başlattı.

Araç gövdesinde çarpışmaya karşı önemli iyileştirmeler yapıldı, 1992’den itibaren Golf, ön hava yastığıyla sunulmaya başlandı. İlk defa EBD (Electronic Brake Force Distribution) ve EDL (Elektronik Differantial Lock) sistemleri kullanıldı. İlk defa hava yastığı ve piroteknik emniyet kemerleri ile aktif gergi sistemi Golf’lerde kendine yer buldu.

90’lı yıllar, sürücüler için güvenlik ve konforun önem kazanmaya başladığı yeni bir dönemin başlangıcıydı. Tarihler 1991 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde, bilinen ekstra güvenlik özelliklerinin yanı sıra, ürün gamına getirdiği pek çok yeniliklerle hafızalara kazınan Golf Mk 3 pazara sunuldu. 6 silindir motor (VR6), Cruise Control, ilk turbo dizel enjeksiyon sistemine sahip dizel motor (TDI) ve ilk ön hava yastıkları, üçüncü nesil Golf’le birlikte sunulan yenilikler arasında yer aldı. 1996 yılının Eylül ayında, ABS bütün Golf otomobillerde standart olarak sunulan bir ekipman haline geldi.

Üçüncü nesil Golf’le birlikte Volkswagen aynı zamanda yeni bir cabrio, yeni bir Syncro II modeli (4 tekerlekten çekişli bir model) ve 1993 yılında ilk Variant versiyonunu da pazara sundu. Bir yıl sonra, ürün yelpazesi toplam 15 milyon adet üretimle bir rekora imza attı. 1997 yılında, 4.83 milyon adet üretime ulaşan Golf Mk 3 de, Volkswagen tarihindeki başarılar arasına girdi.

Efsanenin Yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye’de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesi özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen Türkiye’nin resmi YouTube kanalında paylaşılan serinin üçüncüsü yayında.

Efsanenin Yolculuğu’nun üçüncü bölümünü izleyebilirsiniz: