Salgın kış lastiği kullanma oranını yükseltiyor

CARMEDYA.COM – Havaların soğuması ve yağışların artması ile birlikte güvenli sürüşün önemi artıyor.

Kış aylarında güvenli yolculuklar yapmanın önemli koşullarından biri mevsimine uygun lastik seçimi yapmak. Bu sayede kaza riskinin önüne büyük ölçüde geçilmiş oluyor.

2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Kasım ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği ve 2 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçlarını derleyerek otomotiv sektörüne ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Ankete katılan araç sahiplerinin yüzde 60’ından fazlası kış aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti. Kış lastiğini tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken, lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih etmeyenlerin oranı yüzde 20’nin üzerinde seyrediyor. Dört mevsim lastikleri tercih edenlerin oranı ise yüzde 16.5.

arabam.com’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 51.4’ü kış lastiği alırken kaliteyi ön planda tutuyor. Fiyat-performans vaadeden bir lastiği satın alanların oranı yüzde 35.5, “en ucuzunu alırım” diyenlerin oranı ise yüzde 13.1 şeklinde ankete yansıyor. Anketin sonuçlarına göre; tüketicilerin yüzde 89.9’u kış lastiği kullanmalarının ana sebebini güvenlik faktörü olarak gösterirken, zorunlu olduğu için kış lastiği takanların oranı yüzde 6.1 ve aracının zarar görmesini istemediği için kış lastiği takanların oranı yüzde 3.8.

Tüketicilerin yüzde 63.6’sı güvenliği için daha çok bütçe ayırabiliyor ve kış lastiği alırken uzun ömürlü olmasına bakıyor, yüzde 14.6’sı fiyatına, %21.8’i markasına bakarak alıyor. Bu kış salgın devam edeceği için evde kalacağını düşünüp kış lastiği takmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 11.3. Geçen yılki lastiğini bu sene tekrar kullanacakların oranı yüzde 62.8 ve yeni bir kış lastiği alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 25’in üzerinde.

Salgın dolayısıyla toplu taşımalardan uzak durup aracında kendini güvende hisseden, bu sebeple de lastiklerini kış lastikleri ile değiştirmeyi ihmal etmeyenlerin oranı yüzde 79.1ve lastik değişimi konusunda kararsız tüketicilerin oranı ise yüzde 10.

Yerli üretim lastik markaları ilk iki sırada!

arabam.com’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre yerli üretim lastik markaları daha çok tercih ediliyor. Tüketicilerin yüzde 27.2’si Lassa markasını kullanıyor. Lassa’yı sırasıyla Petlas, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Michelin ve Continental markaları takip ediyor.