Şimdi daha sportif: Hyundai i30 N

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin motorsporları kolu olan N departmanı, ilk performanslı model olan i30 N’i makyajlayarak daha da sportif bir hale getirdi.

İlk kez 2017 yılında piyasaya sunulan otomobilden şu ana kadar Avrupa’da 25 binden fazla satış gerçekleştiren Hyundai, aynı zamanda birden fazla ödül de kazandı. Bu başarılı modeli bir takım teknik geliştirmeler ve makyaj operasyonuyla güncelleyen Hyundai, hafiflik ve çeviklik ile performanslı modelleri seven kullanıcılara hitap ediyor. Önceki versiyonda da olduğu gibi i30 N, hem hatchback hem de fastback gövde tiplerinde satışa sunuluyor.

Dinamik tasarım

Güncellenen i30 N’nin tasarımı üç kelimeyle açıklanıyor: Performans, duygu ve ifade. Performans, tasarımın ötesinde, yalnızca i30 N için yapılan değişiklikleri gözler önüne seriyor. Otomobilin gövdesindeki her bir tasarım özelliği, dinamik performansa odaklanılarak geliştirilmiş. Böylelikle, Yeni i30 N’nin cesur ve etkileyici dış görünümü, doğrudan yarış pistlerine gönderme yapıyor.

Ön tampon üzerindeki N logosu ızgaraya yerleştirilirken motorun daha verimli bir şekilde soğutulması için de geniş hava girişleri kullanılmış.

Jant göbeklerinde de karşımıza çıkan bu logo, modelin özelliğini ve ayrıcalığını vurgulamış oluyor. Hyundai’nin yeni nesil tasarımlarında karşımıza sıklıkla çıkan V şekilli gündüz farları (DRL), i30 N’in de en önemli değişikliği. Plastik gövde parçaları, aerodinamik marşpiyeler, normal bir 19 inç janttan 14.4 kg daha hafif olan 19 inç N jantlar, kırmızı N fren kaliperleri, arka tampon difüzörü ve tavan spoyleri, yere basma kuvvetini ve yol tutuşunu artırırken aynı zamanda aracın dış tasarımındaki en önemli detaylar olarak dikkat çekiyor.

Sportif iç mekan

İç mekan, analog gösterge tablosu, motor yağı sıcaklığına göre değişen aktif LED paneli ve yine sürücüye vites değiştirmesi için en iyi zamanı gösteren LED ışık barı gibi özellikler içeriyor. makyajlanan i30 N, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklara sahip.

Otomobil, ilk kez hafif ve yüksek performanslı N koltuk seçeneğiyle geliyor. Bu şık tasarımlı monoform spor koltuklar, standart koltuklardan 2,2 kg daha hafif. Belirgin bel ve yan destekleriyle daha iyi yanal destek sunarken, aynı zamanda birinci sınıf deri ve Alcantara malzemelerden üretilmiş.

Yarış pisti deneyimi

i30 N, altı ileri manuel şanzımana (6MT) veya ilk kez kullanılan ıslak tip 8 ileri çift kavramalı şanzımana (N DCT) sahip. Tüm gücünü 2.0 litrelik turboşarjlı bir motordan alan otomobil, iki farklı güç çıkışı ile sunuluyor. Kullanıcılar, performans gereksinimlerine göre güç çıkışını 250 bg-353 Nm veya 280 bg-392 Nm olarak tercih edebiliyorlar.

Aktif ve pasif güvenlik donanımlarının yanı sıra, tork ve turbo basıncı gibi anlık sürüş özelliklerini ortaya yerleştirilen ekrandan takip edebiliyorlar. Üç farklı sürüşü modunu ve egzoz sesini değiştirebilen sürücüler ayrıca kablosuz şarj sistemi, Apple Car Play ve Android Auto gibi özelliklerle de multimedya keyfinin tadını çıkarabiliyorlar.