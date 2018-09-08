Test Honda Civic Sport 1.5 Turbo CVT 2018

CARMEDYA.COM – Sedan karoseri ile özellikle Türkiye pazarında önemli işler çıkaran Honda Civic, yeni turbo motoru ile de performans anlamında doyurucu hale geldi. Hatchback karoser ile de alınabilen Honda Civic, Sedan karoser gibi Türkiye’de üretilmiyor. Model gençlerin gönlünde taht kurabilecek mi?

Yazı:Alper GÜLER



Honda Civic Sport 1.5 Turbo CVT 2018 tasarım

Honda Civic HB ülkemize tek donanım seçeneği ile geliyor. Tasarım konusunda ise model gençlerin beğenisini rahat bir şekilde kazanacak. Otomobilin ön bölümünde Japon tasarım çizgilerini görmek mümkün. Keskin ve büyük hatlar otomobilin sportif algısını güçlendirmiş. Ön yüzde büyük hava girişlerini andıran ve sis farklarını da içinde bulunduğu tasarım aracı agresif gösteriyor. LED farlar otomobili gizemli göstermiş. Piyano siyahı ön ızgara ile birleşen yapı dikkatlerden kaçmıyor. 17 inç alaşımlı jantlar içleri karartılmış olarak geliyor. Otomobil 4518 mm. uzunluğa, 1799 mm. genişliğe, 1428 mm. yüksekliğe ve 2697 mm. aks mesafesine sahip. Bu değerler ile Honda Civic HB, Ford Focus HB’den 158 mm. daha uzun, 109 mm. daha dar, 37 mm daha alçak ve 45 mm. daha uzun aks mesafesine sahip.

Honda Civic Sport 1.5 Turbo CVT 2018 iç mekan

Kokpit otomobilin dış tasarımı kadar etkileyici değil. İlk dikkat çeken üç kollu direksiyon simidi. Buradan otomobilin multimedya sistemi, yol bilgisayarı ve benzeri tüm ayrıntıları kontrol edilebiliyor. Hatchback ile sedan karoser arasında ilk farklılık aslında burada. Sedan karoserin ses açma kapama düğmesi dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Ancak HB karoserde bu kontrol mümkün kılınmamış. Gösterge paneli üç farklı alana ayrılmış. Tamamen dijital olması göze hoş geliyor. Ancak burada kullanılan grafiklerin daha başarılı olmasını isterdim. Ortadaki 7 inç büyüklüğünde ekran yeterli desteği sunuyor. Dokunmatik hassasiyeti de başarılı. Bu ekran USB bağlantılar ile desteklenmiş. Kolçak içinde ve vites önünde yer alan eşya gözünün altında bolca USB girişe yer verilmiş. Bu girişlerden birinin de 1.5 Amper değerinde olması dikkat çekici. Eşya gözü olarak ise vites önünde geniş bir alan sunulmuş. Hemen bu kısmın altında gizli bir göz daha yer alıyor. Kolçak içinde de bir bardaklık ve devamında genişçe bir alan daha sunulmuş. Önde oturan bireylere sunulan baş ve diz mesafesi yeterli. Arkada oturan bireyler diz ve baş mesafesi konusunda sınırda.

Honda Civic Sport 1.5 Turbo CVT 2018 motor

Honda modellerini atmosferik motorlarıyla hatırlıyoruz. Model bu kez sahneye RS versiyonu olarak sedan karoserde sunulan 1.5 litrelik turbo motor ile sunuluyor. Bu motor 1498 cc hacminde. 6000 devir bandında 182 HP güç üreten motor, 5500 devirde 220 Nm tork sunuyor. CVT şanzıman ile kombine edilen model 0-100 hızlanmasını 8.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum sürati 200 km/s. CVT şanzıman modelin performansını fazlasıyla törpülüyor. Ayrıca motorun düşük tork değeri alt devirlerde size yetersiz gelecektir. Gaza daha sert tepkiler gösterdiğinizde otomobil sürekli üst devirlerde kalarak performans konusunda sizi doyurabiliyor. Ancak bu doğrultuda da otomobilin yakıt tüketim değerleri artış gösterebiliyor Otomobilin fabrika verilerine göre yakıt tüketim değeri 6.1 litre olarak belirtilmiş. Ne kadar sakin kullansanız da, 9 litrenin altına düşmek bir hayli zor.

Otomobilde sert süspansiyonlar kullanılmış. Modelin yol tutuşuna bu karakterdeki süspansiyonlar büyük katkı sağlamış. Direksiyon tepkileri aracın hızını üst seviyelere çıkardığınızda hissizleşebiliyor. Önden kayma yaşatan model, ESP desteğine ihtiyaç duyuyor.

Honda Civic Sport 1.5 Turbo CVT 2018 yorum

Honda Civic, turbo motorlu versiyona geçerek büyük mesafe aldı. Ancak manuel şanzımanlı seçeneğinin ülkemizde olmaması, performans beklentisi olanları üzdü. CVT şanzıman performans konusunda otomobili zayıf bırakabiliyor. Modelde 420 litrelik bagaj hacmi işinizi görecektir. Modelin fiyatı 113 bin 500 TL seviyesini geçiyor. Fiyat fayda endeksi değerlendirildiğinde modelin hem tasarım hem de satın alınabilirlik konusunda elini kuvvetlendiriyor.