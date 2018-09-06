CARMEDYA.COM – Hyundai Tucson geçtiğimiz aylarda makyaj operasyonuna tabi tutuldu. Tucson bu makyaj operasyonu ile özellikle ön bölümde büyük değişimler yaşadı.

Makyajlı Hyundai Tucson’un tasarımında neler değişti?

Özellikle ön farların LED opsiyonuna kavuşması oldukça dikkat çekiyor. Bunun yanında makyajlı Hyundai Tucson ön ızgara ve tampon grubunda da değişim yaşadı. Makyajlı Hyundai Tucson’un yan bölümünde yeni 17 ve 19 inç alaşımlı jantları yeni olarak geliyor. Arka bölümde de değişim olarak LED stoplar sunuluyor. LED ön farlar gibi bu stoplarda Elite Plus donanımında size sunuluyor.

Makyajlı Hyundai Tucson’un kabininde neler değişti?

Makyajlı Hyundai Tucson içeride de farklılaşmış. Eski Tucson’da bilindiği üzere havalandırma ızgarası ve orta ekran daha içerideydi. Burada dışarı taşınmış ve havalandırma ızgaraları ekranın altına konumlandırılmış. Daha modern bir görünümün sağlandığını net bir şekilde söylemeliyiz.

Makyajlı Hyundai Tucson’un motor seçenekleri neler?

Makyajlı Hyundai Tucson, 1.6 litre hacminde dizel otomatik ve 4×4 opsiyonu ile alınabiliyor. 1.6 litrelik dizel motor 136 bg güç ve 320 Nm tork değeri sunuyor. Dizel motorun tüketim değeri ise fabrika verilerine göre 5.1 litre. Lansman kullanımımızda 8 litre tüketim bandında kalabildik.

Makyajlı Hyundai Tucson’da fiyatlar nasıl?

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 atmosferik Style 4×2 manuel 167.100 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 turbo benzinli Elite 4×2 dct otomatik 208.700 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 turbo benzinli Elite 4×4 dct otomatik 218.700 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 dizel style 4×2 manuel 198.900 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 dizel Elite 4×2 dct otomatik 209.200 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 1.6 dizel Elite 4×4 dct otomatik 219.200 TL

Makyajlı Hyundai Tucson 16 dizel Elite Plus 4×4 dct otomatik 259.700 TL