Yenilenen Skoda Kodiaq Türkiye’de

CARMEDYA.COM – İlk kez 2016 yılında tanıtılan Skoda’nın D-SUV modeli Kodiaq ikinci nesliyle Türkiye yollarındaki yerini aldı.

Bozcaada’da geçekleştirilen basın lansmanıyla tanıtlan Yeni Kodiaq, lansmana özel olarak 2 milyon 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Markanın Modern Solid adını verdiği tasarım dilinin unsurlarıyla tasarlanan Kodiaq, dört farklı donanım seviyesi ve üç farklı motor seçeneğine sahip.

Daha güçlü SUV imajı

Skoda’nın tamamen yeni Kodiaq modeli, ikinci neslinde karakteristik tasarımını daha ileriye taşıdı. Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Fonksiyonelliği, estetikle birleştiren Kodiaq, ilk bakışta kendine has görünümünü ortaya koyuyor. Her detayıyla aerodinamik bir tasarıma sahip olan Kodiaq’ın sürtünme katsayısı 0.282 cd’ye düşürüldü. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi. Ayrıca yeni Kodiaq’ın arka bölümünde daha geniş bir C şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlarla keskin bir tasarımla bütünleşiyor.

Şık tasarımıyla dikkat çeken Kodiaq’ın ölçüleri de artırıldı ve zaten geniş iç hacmi, yeni nesilde daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı. Koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2105 litreye çıkıyor.

Tamamen yeni ve teknolojik bir kabin

Yeni Kodiaq, tamamen yenilenen kabiniyle öne çıkıyor. Serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç büyüklükte tercih edilebiliyor. Bununla birlikte merkezi dokunmatik ekranın altında yeni Skoda Akıllı Düğme kontrolleri Smart Dials yer alıyor. Bu özellik sayesinde aracın sayısız özelliğine kolayca erişim sağlanabiliyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Head-Up Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Dijital Gösterge Panelini standart olarak sunuyor. Daha şık ve zarif hale getirilen kabinde, vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanında daha fazla pratiklik sunuyor.

Kodiaq’ın iç mekânı sürdürülebilirliğe de odaklandı. Koltuk döşemelerinde, kabindeki ve bagaj bölmesindeki halıların yanı sıra tavanda kullanılan tüm kumaşlar yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapıldı.

Yeni Simply Clever özellikleri olarak orta konsolda gizlenebilen saklama bölmesi ve kayar arka koltukların önündeki merkezi tünelde saklama gözü bulunuyor. İkinci nesil Kodiaq’ta da kapı kenarı koruma özelliğine yer verildi.

Zengin donanım seçenekleri

Skoda, Kodiaq modelini lansmandan itibaren ilk etapta Premium ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuyor. Bununla birlikte Sportline donanım seviyesi Ekim ayından itibaren ve RS donanım seviyesi ise 2025 yılında ürün gamına katılacak. Kodiaq modelinin tüm versiyonlarında zengin standart donanımlar sunuluyor. Full LED Matrix Aydınlatma Grubu, Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist), Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, 7 adet Hava Yastığı gibi güvenlik özellikleri gibi özellikler standart olarak sunulurken, 3 Bölgeli Klima Sistemi,10,25″ Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Açılabilir Cam Tavan, Elektrikli Sürücü Koltuğu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Elektrikli Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Sistemi gibi pek çok konfor özelliği de standart donanımlar arasında bulunuyor. Skoda Kodiaq, donanım seviyesine bağlı olarak üst düzey bağlantı ve multimedya deneyimi ile zengin bir teknoloji deneyimi sunan 13 inç Multimedya Sistemi, Head-Up Display ve 14 Hoparlörlü Canton Ses Sistemi, Sanal Pedal, Isıtmalı Direksiyon Simidi gibi lüks donanım özelliklerine de yer veriyor.

Kodiaq’ta, Ay Beyazı, Büyülü Siyah, Yarış Mavi, Bronz Altın, Graphite Gri, Gümüş, Kadife Kırmızı ve Çelik Gri tercih edilebiliyor. Kodiaq, ilk nesilde olduğu gibi isteğe bağlı olarak 7 koltuk kapasitesiyle tercih edilebilirken, çok yönlülüğüyle daha geniş ailelere de hitap etmeye devam ediyor.

Üç güçlü motor seçeneği sunuluyor

Türkiye lansmanından itibaren mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1.5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak.

150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. Mild hibrit teknolojisiyle yüksek verimliliğe sahip model, 100 kilometrede 6.0 litreye varan ortalama tüketimle önceki nesle göre 100 km’de yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketiyor.

193 HP ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI üniteli Kodiaq ise dört çeker sürüşe sahip olarak sunuluyor. Otomatik tork dağıtım özelliğiyle yüksek çekiş ve güvenli sürüş sağlayan model, 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 2.0 litre TDI motorlu Kodiaq, 6.3 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Bununla birlikte tüm Kodiaq versiyonları 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

EURO NCAP’ten 5 Yıldız

Yeni Kodiaq, bağımsız Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız elde etti. 2023 yılında uygulamaya konulan daha sıkı değerlendirme testlerine karşın marka tüm yeni modellerinde 5 yıldız alma başarısını gösterdi.