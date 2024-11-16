BYD Türkiye’de yeni döneme altı modelle başlıyor!

CARMEDYA.COM – Bir süredir satışlara ara veren BYD, Türkiye’de yeni dönemde model atağını Seal U DM-i ve Atto 3’ün yanına eklenen dört yeni modelle başlatıyor.

İlk etapta dört yeni modelini Kasım ayında müşterileriyle buluşturacak olan BYD’nin Türkiye’de Kasım ayı içerisinde sunduğu yenilikler BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak. Yeniliklerine Aralık ayında da devam edecek BYD Türkiye, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar altı modele çıkaracak.

Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1 milyon 490 bin TL fiyatla satışa sunulurken; 1080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1 milyon 850 bin TL fiyatla tercih edilebilecek. Bununla birlikte Kasım ayı içerisinde tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV 1 milyon 790 bin TL fiyatla, elektrikli DOLPHIN ise 1 milyon 280 bin TL fiyatla showroomlardaki yerini alacak.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun

“BYD Türkiye olarak yeni bir döneme adım atıyoruz”

BYD’nin altı modele ulaşan geniş ürün gamını Türk kullanıcılarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu değişime yön veren ve öncülük eden markalardan biri olan BYD’nin, bugün Türkiye’deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Kasım ayı bitmeden BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerimizin ilk teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine Kasım ayı içerisinde BYD DOLPHIN ve BYD SEAL U EV modelleri ürün gamına eklenecek. Aralık ayında ise BYD SEAL ve BYD HAN modellerinin satışını başlatacağız. Böylece showroomlarımızda, 4 yeni modelimizle toplamda 6 modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

BYD’nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan ATTO 3, yeni donanım özellikleri ve 1 milyon 490 bin TL fiyatıyla Kasım ayının sonunda yeniden müşterileriyle buluşacak. Tam elektrikli C-SUV BYD ATTO 3, donanıma eklenen yeni özellikleriyle daha da zengin bir listeye sahip olacak.

WLTP karma ölçümlerinde 420 km menzile sahip tam elektrikli BYD ATTO 3, Sörf Mavisi, Kar Beyazı, Dağ Grisi ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. İç mekanda ise mavi/beyaz vegan deri döşemenin yanı sıra siyah vegan deri renk kombinasyonu alternatifleri bulunuyor. 150 kW (204 HP) güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan otomobil, 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. ATTO 3’ün, yeni model yılı güncellemesiyle birlikte, maksimum DC şarj gücü 88 kW’dan 110 kW’a yükseltildi. Bu sayede, yüzde 10’dan yüzde 80’e hızlı şarj süresi 44 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.

Yeni model yılı ile BYD ATTO 3’ün donanım özellikleri de zenginleştirdi. Isıtmalı ön koltuklara ek olarak havalandırmalı ön koltuklar, yağmur sensörlü ön cam silecekler, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve ısıtmalı direksiyon özelliği de modelin standart donanımına dahil edildi.

Geniş donanım özellikleriyle öne çıkan BYD ATTO 3; elektrikli açılabilen panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, sürdürülebilir vegan deri ısıtmalı direksiyon ve koltuklar, havalandırmalı ve ısıtmalı elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltukları, ritme duyarlı çalışabilen çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, sesli komut ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj istasyonu gibi özellikler sunuyor.

BYD SEAL U DM-i ise tek ve en zengin donanım seviyesi Design ile 1 milyon 850 bin TL fiyata sahip olarak Kasım sonundan itibaren müşterilerle yeniden buluşuyor.

Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi BYD’nin, D-SUV segmentindeki SEAL U DM-i modeli, yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisiyle öne çıkıyor. BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, LED ön farlar ve LED fren lambaları, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilen panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, akıllı telefonlar için ikili kablosuz şarj istasyonu (2 adet 15W), 360° panoramik görüş kamerası gibi birçok premium özellikle donatıldı.

BYD SEAL U DM-i, 145 kW’lık (197 HP) elektrik motorunu, 72 kW (98 HP) gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 160 kW (218 HP) maksimum sistem gücü sunuyor. 18.3 kWsa kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1080 kilometreye ulaşıyor.

Tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, tek ve en zengin donanım seviyesi Design ile 1 milyon 790 bin TL fiyatıyla Kasım sonundan itibaren satışa sunulacak.

SEAL U EV modeli, güçlü bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. 87 kWsa kapasiteye sahip yenilikçi Blade Batarya ile donatılan SEAL U EV, donanımıyla dikkat çekiyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade Batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi’nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor. WLTP karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kW DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. 160 kW’lık (218 HP) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor.

Modelde Okyanus Serisi’ne ait X şeklindeki ön yüz tasarımı, güçlü SUV duruşunu yansıtırken geniş iç mekanda yumuşak dokulu malzemeler kullanılıyor. Araçta, 15.6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, kristal vites kumandası, ikili kablosuz şarj alanı, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, panoramik cam tavan ve 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi gibi özellikleri öne çıkıyor.

BYD SEAL U EV ve SEAL U DM-i, Karbon Siyah, Titanyum Gri, Saf Beyaz ve Kum Grisi renk seçeneklerine sahip.

BYD’nin okyanuslardan ilham alan Okyanus Serisi modellerinden biri olan DOLPHIN, deniz yaşamından esinlenen detaylarıyla öne çıkan bir hatchback olarak dikkat çekiyor. Kasım sonundan itibaren showroomlarda yerini alacak olan BYD DOLPHIN, 1 milyon 280 bin TL fiyatıyla ve en yüksek donanıma sahip Design versiyonuyla satışa sunuluyor. Model, 2024 AutoBest Ödülü’nün de sahibi…

Vegan deri kaplı, ergonomik spor koltuklara sahip DOLPHIN, geniş panoramik cam tavanıyla ferah bir ortam sunuyor. Teknoloji odaklı bir tasarıma sahip otomobil, aynı zamanda eğlenceli ve dinamik bir sürüş sunuyor. 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, yunus yüzgeci şeklinde kapı kolları, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliği, kablosuz şarj, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi donanımlar DOLPHIN’de standart olarak yer alıyor.

BYD’nin kendi geliştirdiği e-Platform 3.0 üzerine inşa edilen DOLPHIN, geniş iç hacmi ve güvenlik teknolojileri ile öne çıkıyor. Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kWsa kapasiteli Blade Batarya, güvenlik, dayanıklılık ve performans anlamında yüksek bir standart sunuyor. 150 kW (204 HP) güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan araç, 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa/100 km enerji tüketimi sunan DOLPHIN, 88 kW DC hızlı şarj ile bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada doldurabiliyor.

DOLPHIN, Sörf Mavisi ve Dağ Grisi, Atlantis Grisi ve Karbon Siyah, Kar Beyazı ve Dağ Grisi ile eşleştirilmiş çift gövde renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Araçta üç renkli temaya sahip 17 inç alaşım jantlar kullanılıyor.

BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. Elektrikli lüks otomobillerin zirvesini temsil eden modellerden biri olan IF Tasarım Ödüllü BYD HAN, Aralık ayından itibaren Türkiye’de BYD showroomlarında yerini alacak.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve yol tutuş dinamiklerini, Ejderha Yüzü tasarım diliyle buluşturan BYD HAN; tasarım, performans, konfor ve güvenlik konularında öne çıkıyor. Sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle dikkat çeken HAN, aynı zamanda yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak da tercih edilebilecek özelliklere sahip. BYD HAN’ın iç mekanında, ısıtma ve havalandırma fonksiyonuna sahip, elektrikli ayarlanabilir Nappa deri koltuklar ve yüksek kaliteli malzemeler sadelik ve lüksü bir araya getiriyor. Arka kol dayamada bulunan 7 inç’lik kontrol panelinden, koltuk ayarı, panoramik tavan, ambiyans aydınlatması ve klima ayarları yönetilebiliyor. 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi ise konser kalitesinde müzik keyfi sunuyor.

Modelde 19 inç alaşım jantlar kullanılıyor. Orta konsoldaki 15.6 inç dönebilir dokunmatik ekran ve 12.3 inç dijital gösterge, sürüş keyfini ve bilgi erişimini üst düzeye taşıyor. Teknik özellikleriyle de öne çıkan BYD HAN, markanın güvenlik standartlarını belirleyen Blade Batarya’ya sahip ilk seri üretim araç olarak öne çıkıyor. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan BYD HAN, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor. 85.4 kWsa bataryasıyla 521 km menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada doldurabiliyor.

Markanın Türkiye’de Aralık ayında satışa sunacağı BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek.

BYD’nin Türkiye’de Aralık ayından itibaren satışa sunmaya hazırlandığı D segmenti elektrikli sedan modeli SEAL, spor sedan bir model. 2023 IF Tasarım Ödülü’ne sahip SEAL, 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatıldı. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEAL, tek şarjla 520 km menzil sunuyor. 150 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip aracın bataryası yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 26 dakikada dolabiliyor. Toplam 390 kW (530 HP) güç üreten çift motorlu BYD SEAL, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede gerçekleştiriyor. Aerodinamik gövdesi sayesinde, sadece 0.219 Cd’lik rüzgâr direncine sahip, SEAL yüksek verimlilik, sessizlik ve performansı bir arada sunuyor.

Araçta 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve araç için özel olarak tasarlanmış 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. BYD SEAL, Bulut Grisi, Su Yeşili, Buz Mavisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı ve Atlantis Grisi gibi tasarımını daha da şık hale getiren renk seçenekleriyle alınabilecek.

BYD modellerine Euro NCAP ve Green NCAP’ten tam not

BYD’nin tüm modelleri üstün teknolojilerinin yanı sıra üst düzey güvenlik teknolojileriyle de öne çıkıyor. Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Durum Freni, Ön Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Adaptif Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Çocuk Varlık Tespiti gibi farklı güvenlik donanımlarına sahip BYD modelleri araç içindekilere ve araç dışındakilere en üst düzeyde koruma sağlıyor. BYD modellerinin güvenliği, Euro NCAP güvenlik testlerinde de kanıtlandı. Bu testlerde, BYD SEAL U EV, BYD SEAL, BYD SEAL U DM-i, BYD DOLPHIN ve BYD ATTO 3 modelleri teste tabi tutularak 5 yıldız almayı başardı.

Bununla birlikte BYD, araçların çevreci performanslarını değerlendiren bağımsız kuruluş Green NCAP tarafından da 5 yıldızın sahibi olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Enerji verimliliği ve sera gazı salımı gibi birçok kriteri göz önünde bulunduran Green NCAP sonuçlarına göre, BYD SEAL U EV, BYD DOLPHIN ve BYD ATTO 3 modelleri çevreci performansı ve üstün enerji tasarrufuyla öne çıkıyor.