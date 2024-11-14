BYD’den sportif D-SUV: SEALION 7

CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobilleriyle dikkat çeken BYD’nin en yeni modeli SEALION 7 oldu.

BYD’nin yeni tam elektriklisi SEALION 7, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak.

BYD’nin okyanuslardan ilham alan Okyanus Serisi modellerinden biri olan SEALION 7 sportif SUV gövde tarzıyla öne çıkarken, bunu güçlü ve atletik duruşa sahip hatlarıyla tamamlıyor.

SEALION 7’nin ön kısmında, Okyanus Serisi modellerine özgü tasarım unsurları dikkat çekiyor. Markanın ikonik ‘X’ formu öne çıkarken, U şeklinde ‘yüzer’ LED farlar ve dalgaların hareketini anımsatan derin kıvrımlar tasarım dilinin detayları olarak dikkat çekiyor.

SEALİON 7’ye yandan bakıldığında alçak ön kısım, akıcı çizgilere sahip tavan ve zarif arka spoyler, belirgin bir fastback tasarımı ortaya çıkarıyor. SUV gövde yapısına sahip olmasına rağmen atletik duruşunu koruyan BYD SEALION 7, hareket halindeyken gövdeye gizlenen kapı kolları sayesinde hem daha şık bir görünüm elde ediyor hem de aerodinamik verimliliğini artırıyor.

BYD SEALION 7’nin performans ipuçları, arka tarafta kaslı çamurluklar, sportif tampon hatları ve aracın tüm genişliğini kullanan bir ışık şeridi ile devam ediyor. Arka ışıklandırmalarda yer alan su damlası efekti Okyanus Serisi imzalarından biri olarak dikkat çekiyor.

SEALION 7, 4830 mm uzunluğa, 1925 mm genişliğe ve 1,620 mm yüksekliğe sahip ve 2930 mm aks aralığıyla geniş bir iç hacim sunuyor.

23.000 devir dakika ile dünyanın en hızlı seri üretim motoruna sahip

BYD’nin mühendislik deneyimi çift V şeklindeki mıknatıslar ve yüzde 92’lik bobin doluluk oranına sahip düz tel sarım gibi ileri teknoloji çözümler sayesinde SEALION 7’nin üstün teknolojiye sahip bir motorla donatılmasını sağladı. Yeni modelin arkadaki elektrikli motoru, 23.000 d/dak’a kadar hızlarda çalışabiliyor ve bu da onu dünyanın en hızlı seri üretim elektrik motoru yapıyor. Böylece SEALION 7, yüksek maksimum hıza tek kademeli bir şanzımanla ulaşabiliyor.

BYD SEALION 7’nin motoru, 230 kW (313 hp) güç ve 380 Nm tork üretiyor. Bu güç ünitesi, SEALION 7’nin arka tekerlekten itişli versiyonunda tek motorlu olarak konumlanırken, dört çeker versiyonlarda ise öne 160 kW (217 hp) güç üreten ek bir motor yer alıyor. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEALION 7, 390 kW (530 hp) güç ve 690 Nm tork üretebiliyor. Böylece 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.5 saniyede gerçekleştirirken 215 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Tek şarjda 500 km’yi aşan menzil

BYD SEALION 7, iki farklı batarya kapasitesiyle müşterilerine performans ve maksimum menzil arasında esnek seçim yapma imkânı sunuyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli AWD modellerinde yer alan 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre tek motorlu versiyonda 482 km, iki motorlu versiyonda ise 456 km menzil sunuyor.

Ürün gamının en üst modelinde, 91.3 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya paketi sunuluyor. Böylece BYD SEALION 7’nin güçlü performansı 502 km’ye varan yüksek menzillerle bir araya getiriliyor.

SEALION 7 yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye, 150kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle 32 dakikada ulaşırken, 230kW DC yüksek hızlı şarj gücüyle ise sadece 24 dakikada ulaşabiliyor.

Blade Batarya ve CTB teknolojileri

BYD SEALION 7, BYD’nin tamamen elektrikli araçlar için geliştirdiği son teknoloji e-Platform 3.0 mimarisi üzerinde geliştirildi. Bu platform, BYD’nin Avrupa pazarında sunduğu devrim niteliğindeki Blade Batarya ile eşleştiriliyor.

Yirmi yılı aşkın süredir batarya teknolojisinde öne çıkan BYD, bugüne kadar 9 milyonun üzerinde elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı gerçekleştirmiş durumda.

BYD tarafından geliştirilen Blade Batarya, güvenlik, dayanıklılık, performans ve paketleme avantajı sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu teknoloji, hücrelerin çoklu modüller yerine doğrudan batarya paketine yerleştirilmesiyle yer tasarrufu sağlıyor. Böylece geleneksel batarya yapısına göre aynı alana daha fazla hücre sığdırılmasına olanak tanıyor. Bu ince bir batarya paketi, BYD tasarımcılarının SEALION 7’nin iç mekanını optimize etmelerine katkıda bulundu.

Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor. Ayrıca madencilikte etik ve çevresel endişelere neden olan kobaltı da içermiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olan Blade Batarya, kapasite kaybı olmadan daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne dayanabiliyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade Batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi’nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor.

SEALION 7, SEAL modelinde olduğu gibi Blade Batarya ile birlikte BYD’nin Cell-to-Body (CTB) teknolojisinden de faydalanıyor. Bu da diğer elektrikli araçlara göre önemli bir teknik avantaj elde edilmesini sağlıyor. Geleneksel bir yerleşim düzeni yerine CTB, bataryayı tüm araç yapısına entegre ediyor. Güvenliği artıran CTB, yüksek mukavemetli, petek benzeri alüminyum bir yapıya sahip. Ayrıca, batarya paketini yapısal bir bileşen olarak kullanılmasıyla üstün bir burulma direnci sağlanmasına da katkıda bulunuyor.

Model, e-Platform 3.0 mimarisi üzerine tasarlandı. CTB yapısı rijitlik ve düşük ağırlık merkezi sunarak yol tutuşunu ve dengeyi artırıyor. Araçta çift salıncaklı ön süspansiyon ve çok bağlantılı arka aks kullanılıyor.

Ayrıca SEALION 7’de yer alan Frekansa Duyarlı Amortisörler, pürüzsüz yüzeylerde daha sıkı bir sürüş sağlayarak dengeyi ve yol tutuşu iyileştirirken, bozuk yollarda daha yumuşak bir sürüş sağlayarak konforu yükseltiyor.

BYD SEALION 7, dört çeker versiyonunda sunulan yeni Akıllı Tork Kontrolü Sistemi (iTAC) ile sürüş dinamiklerini daha ileriye taşıyor. Bu sistem, tork dağılımını akıllıca ayarlayarak dengeyi artırıyor ve sürüş deneyimini iyileştiriyor. Araçta dört sürüş modu yer alıyor: verimliliğe odaklanan Eco, günlük sürüşler için Normal, çevik bir sürüş için Spor ve kaygan yüzeylerde maksimum çekişi elde etmek için Kar.

SEALION 7’nin SUV tasarımı, aracın geniş bir kabin alanı ve yüksek pratiklik sunmasını sağlıyor. Uzun aks aralığı ve e-Platform 3.0’ın tamamen düz arka zemini, kabinde beş yetişkin için geniş bir alan sunuyor.

Bir Okyanus Serisi modeli olarak SEALION 7’nin ön panel tasarımı, deniz temalı bir yaklaşımla BYD’nin ileri teknolojisini yansıtan temalar sunuyor. Kabinde yüksek kaliteli malzemeler dikkat çekerken içeride kullanılan vegan ve Nappa deri seçenekleri zarifliği artırıyor.

Aracın kabini, yolcuları çevresel etkilerden koruyacak şekilde tasarlanmış. Ön kapılarda ses ve ısı yalıtımı için optimize edilmiş çift katmanlı cam kullanılırken, arka camlar karartılarak konfor seviyesi arttırılıyor. Geniş panoramik cam tavan sayesinde gelen doğal ışık ise kabinde ferahlık sağlıyor.

Yüksek pratiklik sunan BYD SEALION 7, arka koltuklar dik konumdayken 520 litre bagaj kapasitesine sahipken, koltuklar katlandığında ise bu hacim 1789 litreye ulaşıyor. Ayrıca, şarj kablolarını veya küçük eşyaları saklamak için 58 litrelik bir ön bagaj da bulunuyor. Kabin içinde ise akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği içeren bir alan da dahil olmak üzere 20’den fazla küçük saklama gözü yer alıyor.

Araç içi teknolojiler

Yeni modelin ön panelinin merkezinde, BYD’nin imzası haline gelen özelliklerden biri olarak dikey ve yatay şekilde kullanılabilen 15.6 inç’lik multimedya ekranı bulunuyor.

Bu ekran, aracın tam 3D modelini gösteren yenilenmiş bir arayüz sunan BYD’nin en yeni yazılımına sahip. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kontrolleri görsel simgeler üzerinden yöneterek kolayca istedikleri adımları gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca Android Auto ve Apple CarPlay uygulamaları da BYD’nin kendi sistemine ve arayüzüne eksiksiz bir şekilde uyarlanmış. SEALION 7’de yer alan 10.25 inç’lik dijital gösterge paneli ve ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı, sürüş keyfini ve güvenliğini artırıyor.

Geliştirilmiş sesli kontrol sistemi, SEALION 7’de ön ve arka yolcuların konumlarını algılayarak araç içi sıcaklık, eğlence ve navigasyon sistemlerini kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyor. Ek olarak, multimedya ekranı 24 saat boyunca değişen dinamik duvar kağıtları dahil olmak üzere geniş özelleştirme seçenekleri sunuyor. Ünlü Danimarkalı hoparlör uzmanı Dynaudio iş birliğiyle geliştirilen 12 hoparlörlü ses sistemi ise daha da zenginleştirilerek her yolcu için üst düzey bir müzik keyfi sunuyor.

Sürücü destek ve güvenlik teknolojileri

SEALION 7’de Ön ve Arka Park Sensörleri, Isıtmalı ve Havalandırmalı Elektrikli Ön Koltuklar, 360 Derece Kamera, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı (Fren Destekli), Ön ve Arka Çarpışma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Otonom Acil Durum Freni ve Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı gibi birçok sistem bulunuyor.

Kabin içi güvenlik özellikleri arasında, dış arka koltuklar ve ön yolcu koltuğunda ISOFIX bağlantıları, Çocuk Varlığı Tespiti, Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi ve e-call acil çağrı sistemi ile 9 hava yastığı yer alıyor.