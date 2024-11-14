Alfa Romeo Junior Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Junior’ın yüzde 100 elektrikli ve hibrit seçenekleri Junior Elettrica ve Junior Ibrida’nın Türkiye teslimatları başladı.

Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.

Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi sayesinde performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Kompakt boyutlara sahip olan Junior, 4,17 metre uzunluğa ve 1,78 metre genişliğe sahip. Junior’ın arka bölümü coda tronca (kesik kuyruk) tasarım detayıyla Giulia TZ’ye gönderme yapıyor. Otomobilin dinamik tasarımı 3+3 ve Full LED farlarla tamamlanıyor. Elektrikli bagaj kapağıyla, 415 litreye varan hacim sunan model, 180 derecelik geri görüş kamerasıyla da park manevralarını kolaylaştırıyor.

Junior Elettrica 1 milyon 549 bin 900 TL’den, Junior Ibrida ise 1 milyon 649 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 TL, Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 TL fiyatına sahip olacak. Bu fiyatlara ek Speciale donanım seviyesinde yıl sonuna kadar geçerli sunroof hediye kampanyası devam edecek.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü & Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Ali Yalaza

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, “Junior’ın ön satışına Eylül ayında ’online.alfaromeo.com.tr‘ üzerinden başladık. Ekim ayında teslimatlarına başladığımız Junior’dan kısa sürede 500 adedi geçen siparişe ulaştık. Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biriyiz. Hedefimiz yeni jenerasyonu Alfa Romeo markasına kazandırmak. Junior ile benzersiz sürüş deneyimi, kalite ve sportifliği bir arada sunarak, Alfa Romeo’yu daha fazla otomobil severle buluşturacağız” diye konuştu.

Junior’ın pazarda çok tercih edilen bir model olmasını beklediklerini söyleyen Özgür Süslü “Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo DNA’sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarına yepyeni bir soluk getirecek. Junior ile pazara yüzde 100 elektrikli bir Alfa Romeo modelini sunuyoruz. Alfa Romeo böylelikle Türkiye’de satılan her 7 otomobilden birinin yer aldığı kompakt SUV sınıfına da giriş yapıyor” diyerek sözlerine son verdi.

Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Ali Yalaza ise ”Junior, kompakt boyutlarıyla şehir içinde kullanım kolaylığı sunuyor. Kabin içinde de kullanım alanlarından ödün vermeden tasarlanan Junior; benzersiz bir sportif deneyim ve İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğini yansıtıyor. Junior, üst segment oyuncularla rekabet edebilecek nitelikte üç kademeli, ayarlanabilir seviyeli 415 litreye varan bagaj hacmiyle de hayatı kolaylaştırıyor” dedi.

Junior’ın İtalyan tasarım anlayışını; karakteristik Alfa Romeo ön yüzüyle yansıttığına değinen Yalaza “İkonik 3+3 aydınlatma grubu, V şeklindeki iki farklı ön ızgara tasarımı ile Junior, ilk bakışta birbirine çok benzeyen otomobiller dünyasından, net bir şekilde ayrışıyor. Otomobilin başlangıç seviyesi olan Ibrida ve Elettrica versiyonlarında 1930’ların 6C VE 8C modellerinde kullanılan; “Leggenda” ön ızgara tasarımı sunuluyor. Otomobilin en üst versiyonu, Speciale ise 1960’larda üretilen Alfa Romeo 33 Stradale ile Spider modellerinden ilham alan “Progresso” ön ızgara tasarımı ile kombinleniyor. Otomobilin arka tasarımında da Alfa Romeo ruhunu yansıtan ögeler bulunduğuna değinen Yalaza ayrıca; “Kesik Kuyruk (Coda Tronca) tasarımına sahip arka kısımda aydınlatma grubu yine 3+3 Alfa Romeo imzası taşıyor. Eğimli arka cam tasarımı araca bir coupe dinamizmi kazandırıyor. Junior’ın, segmentinin en hafif elektrikli aracı olmasını sağlayan 1.545 kg ağırlığı, sürüş dinamizminin yanı sıra yakıt ve enerji verimliliği açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Gunior Ibrida’da elektrikli sürüş desteği yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil, aynı zamanda şehir dışında sınırlı bir yükle 150 km/saate kadar da sunulabiliyor. Junior Ibrida 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Junior’ın başlangıç versiyonundan itibaren anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, Adaptif Cruise Control, arka park sensörleri, 10,25 inç full dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca Elettrica donanım seviyesinde; başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak, 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

Üst versiyon olan Speciale donanım seviyesinde ise karartılmış arka camlar, alüminyum pedal ve kapı eşikleri, ambiyans aydınlatma, elektrikli ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, eller serbest bagaj açma, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi pek çok özellik standart olarak sunuluyor. Speciale donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulan Perfo Paket, Sabelt koltuklar ve Alcantara döşemeler ise modelin sportif kimliğini vurguluyor.