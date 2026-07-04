Doğan Trend Otomotiv’e iki yeni bayi

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv, Türkiye genelinde bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce Eskişehir ve Balıkesir Edremit’te faaliyete geçen yeni yetkili satıcılarının ardından Doğan Trend Otomotiv, şimdi de İstanbul’daki yapılanmasını Şişli ve Maslak bölgelerinde MG ve Suzuki markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sunacak iki yeni iş ortağı Asal Otomotiv ve Şentürk Otomotiv ile daha da güçlendirdi. Yeni yatırımlarla birlikte Doğan Trend Otomotiv, MG yetkili satıcı sayısını 42’ye, Suzuki yetkili satıcı sayısını ise 40’a yükseltti.

Konu hakkında değerlendirme yapan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “Eskişehir ve Balıkesir Edremit’te hayata geçirdiğimiz yeni yapılanmaların ardından, yetkili satıcı ve servis ağımıza katılan yeni iş ortaklarımızla İstanbul’daki yapılanmamızı da güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Markalarımıza duyulan güvenin ve bayi teşkilatımıza olan inancımızın en somut göstergelerinden biri olan bu yatırımlarla, müşterilerimize Türkiye genelinde daha yakın olmayı ve en yüksek hizmet kalitesini sunmayı hedefliyoruz. Güçlü iş ortaklarımızla birlikte yetkili satıcı ve servis ağımızı, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda güven ve kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.