Citroen C3 Aircross’a AUTOBEST’ten ödül

CARMEDYA.COM – Citroen C3 Aircross, AUTOBEST Conquest 2026 kapsamında “Avrupa’nın En Kullanıcı Dostu Otomobili” ödülünü kazandı.

Avrupa genelindeki kullanıcıların ilk kez AUTOBEST jürisiyle eşit söz hakkına sahip olduğu değerlendirmede C3 Aircross, konfor, geniş iç hacim ve erişilebilir mobilite yaklaşımıyla öne çıkmayı başardı.

C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında AUTOBEST’in “En Kullanıcı Dostu Otomobil” kategorisinde birinciliğe ulaşmıştı. Bu yıl ilk kez düzenlenen AUTOBEST Conquest organizasyonunda ise Avrupa’nın 32 ülkesindeki kullanıcıların oyları, AUTOBEST jürisinin uzman değerlendirmeleriyle eşit ağırlıkta değerlendirildi. Böylece C3 Aircross’un elde ettiği başarı, yalnızca uzman görüşleriyle değil, doğrudan kullanıcı tercihleriyle de tescillenmiş oldu.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Citroen CEO’su Xavier Chardon, “Citroen olarak C3 Aircross ile Avrupa’nın En Kullanıcı Dostu Otomobili ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, doğrudan müşterilerimizin sesini yansıttığı için bizim için son derece değerli. Yalın, konforlu, sezgisel ve her şeyden önce müşterilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir otomobil geliştirdiğimizi gösteriyor. Citroen’in iddiası da tam olarak bu; müşterilerimizin beklentilerine uygun, Hayat, Citroen’le daha güzel vaadimize sadık otomobiller üretmek” dedi.

AUTOBEST Başkanı ve Kurucusu Dan Vardie ise ödül töreninde yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “2026 Avrupa’nın En Kullanıcı Dostu Otomobili ödülünü Citroen CEO’su Xavier Chardon’a takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tarihimizde ilk kez Avrupa’nın 32 ülkesindeki kullanıcılar, kazananı belirleme sürecinde AUTOBEST jürisiyle eşit söz hakkına sahip oldu. C3 Aircross’un kazandığı bu ödülle birlikte, otomobil kullanıcılarına adanmış yepyeni ve çığır açıcı bir ödülü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Sonuçta bir otomobilden beklenen en önemli şey keyifli bir yolculuk deneyimi sunmasıdır. Citroen’in vaat ettiği ve kullanıcılarına sunduğu da tam olarak bu.”

Smart Car platformu üzerinde geliştirilen model, 7 koltuklu versiyon seçeneğiyle farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren çok yönlü bir kullanım sunuyor. C3 Aircross, Advanced Comfort koltukları ve Advanced Comfort süspansiyon sistemiyle öne çıkarken, C-Zen-Lounge kabin tasarımı sade, fonksiyonel ve sezgisel yapısıyla günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Model Türkiye’de hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunuluyor.