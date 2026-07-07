Lexus’un ikonik modeli LFA Türkiye turunu tamamladı

CARMEDYA.COM – Lexus, Türkiye’deki 10. yılı kapsamında gerçekleştirdiği Lexus LFA turunu İstanbul’da tamamladı.

Dünyada yalnızca 500 adet üretilen efsanevi süper spor otomobil LFA, Lexus’un Bursa, Ankara, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul’daki showroomlarında 20 binin üzerinde otomobil tutkunuyla buluştu.

Ziyaretçiler, Lexus’un ikonik modelini yakından inceleme fırsatı bulurken, LFA için özel olarak geliştirilen atmosferik V10 motorun otomotiv dünyasında efsaneleşen sesini de yerinde dinleme deneyimi yaşadı. Pek çok kişinin hayalini gerçeğe dönüştüren özel buluşmalar, Lexus’un Türkiye’deki 10. yıl kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Lexus LFA, yalnızca performansıyla değil, temsil ettiği mühendislik anlayışıyla da öne çıkıyor. 12 yıl süren geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan model, ilk kez 2005 yılında konsept olarak sergilendi ve 2009 yılında üretim versiyonuyla tanıtıldı.

2010-2012 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen LFA, 4.8 litrelik atmosferik V10 motoruyla 562 beygir güce ve 480 Nm torka sahip. Karbon fiber gövdesi ve el işçiliğiyle LFA, bugün koleksiyoncular için son derece nadir bir otomobil olarak kabul ediliyor.

LFA’nın Türkiye turu, Lexus’un geçmişteki mühendislik başarılarını sergilerken aynı zamanda markanın bugün sunduğu modellerin de bu mirası nasıl taşıdığını ortaya koydu. Günümüzde üretilen Lexus modelleri, LFA’da hayat bulan mühendislik yaklaşımını günlük kullanıma taşıyarak öne çıkıyor.

Lexus Etiler Showroomu’ndaki son sergilemeyle Türkiye turunu tamamlayan LFA, bundan sonraki yolculuğunu Avrupa’da sürdürecek.