Delphi’nin Art Car 2.0 Projesi Avrupa turuna başlıyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv satış sonrası pazarında faaliyet gösteren Delphi, otomobil kültürü ile sanatı bir araya getiren “Art Car 2.0” projesini duyurdu.

ABD merkezli tasarım stüdyosu Oilstainlab ve Polonyalı koleksiyon otomobili firması One Off House iş birliğiyle hayata geçirilen proje; geleneksel zanaatkârlık ile modern mühendislik unsurlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Proje kapsamındaki aracın tanıtımı Polonya’daki Ultrace etkinliğinde yapılırken, Avrupa turu programı da açıklandı.

Kültür girişimi niteliği taşıyan Delphi Art Car programı, ilk olarak 2025 yılında Alpine A110 Rally GT modeli temel alınarak başlatılmıştı. Projenin devamı niteliğindeki Art Car 2.0 çalışmasında ise “Half11” adı verilen konsept araç odağa alındı. PHINIA Global Aftermarket Başkan Yardımcısı Neil Fryer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmanın küresel otomobil kültürünü ve yenilikçi tasarımı desteklemek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Projenin merkezinde yer alan Half11, Nikita ve Iliya Bridan kardeşler tarafından 1960’lı yılların tasarım anlayışından esinlenilerek geliştirildi. Tasarımın temelini ise kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılan 1966 model bir Porsche 911 oluşturuyor. Atmosferik V8 motor ve altı ileri manuel şanzımanla donatılan araçta; el işçiliğiyle şekillendirilmiş alüminyum gövde ve üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilmiş Inconel egzoz sistemi kullanılıyor.

Aracın dış tasarımı, geçmişteki klasik Art Car projelerinden ve dijital estetik anlayışından izler taşıyor. Tasarımcılarından Nikita Bridan, projenin geçmiş, bugün ve geleceğin tasarım unsurlarını aynı düzlemde buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Araç, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerdeki sergilemelerin ardından, konseptin doğduğu bölge olan Avrupa yollarına geri dönmüş oldu.

Delphi Art Car 2.0’ın ilk halka açık gösterimi, 27-28 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Gdańsk kentindeki Ultrace etkinliğinde gerçekleştirildi. “Euro-Vision Yaz Turu” adı verilen program kapsamında araç, 7 Temmuz’da Almanya’daki Hockenheimring pistinde düzenlenecek HEIZR Racing Department buluşmasında yer alacak. Kapsamlı Avrupa turunun ardından projenin, 12-13 Eylül tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek tırmanma yarışı organizasyonu Tutto Bene ile turlarını tamamlaması planlanıyor.