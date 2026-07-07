Chery Group ilk yarıda büyümesini sürdürdü

CARMEDYA.COM – Chery Group, haziran ayı ve 2026 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Grup; küresel pazarlardaki büyümesini sürdürürken, yeni enerji araçları, uluslararası genişleme, teknoloji inovasyonu ve ekosistem gelişimi alanlarında da önemli ilerleme kaydetti. Chery, Haziran 2026’da yıllık bazda yüzde 9,8 artışla 256 bin 612 araç satışı gerçekleştirdi.

Chery’nin ihracatı haziranda yüzde 79,7 arttı

Haziran ayında 191 bin 62 araç ihraç eden Chery, ihracatını yıllık bazda yüzde 79,7 artırarak üst üste dördüncü kez aylık ihracat rekorunu kırdı. Şirket ayrıca, tek bir ayda 190 bin adedin üzerinde ihracat gerçekleştiren ilk Çinli otomobil üreticisi olarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Yeni enerji araçları satışları ise yüzde 58,7 artışla 113 bin 583 adede yükseldi. Şirket, yılın ilk altı ayında dünya genelinde 1 milyon 357 bin 533 araç teslim ederek tarihindeki en yüksek ilk yarı satış performansına ulaştı. Chery, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 32,3 artışla 475 bin 238 yeni enerji aracı satışı gerçekleştirdi. Chery’nin aylık yeni enerji aracı satışları üst üste üç ay boyunca 100 bin adedin üzerinde seyretti. İhracat tarafında ise Chery, yılın ilk yarısında 943 bin 817 araç ihraç ederek yıllık bazda yüzde 71,5 büyüme kaydetti. Bu performans, Çin otomotiv ihracatı açısından yılın ilk yarısında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Haziran sonu itibarıyla Chery’nin küresel kullanıcı sayısı ise 19,88 milyona ulaştı. Bu rakamın 6,78 milyondan fazlasını denizaşırı ülkelerdeki kullanıcılar oluştururken, şirketin küresel kullanıcı sayısının temmuz ayında 20 milyonu aşması bekleniyor.

Yeni enerji araçlarındaki gelişim hız kazanıyor

Yeni enerji araçları, Chery’nin büyümesini destekleyen en önemli alanlardan biri olmayı sürdürüyor. Şirket, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 475 bin adedin üzerindeki yeni enerji aracı satışıyla Çin’in önde gelen üreticileri arasındaki konumunu güçlendirdi. Ürün portföyünü hızla genişleten Chery’nin 2026 yılında pazara sunduğu yeni modellerin yüzde 90’dan fazlasını elektrikli veya elektrifikasyon teknolojisine sahip araçlar oluşturdu.

Tamamen yeni QQ3, üst üste üç ay boyunca 10 bin adedin üzerinde aylık satış gerçekleştirdi. iCAR V27, Çin’de 200 bin RMB seviyesindeki menzil artırıcılı SUV segmentindeki liderliğini sürdürüyor. EXEED EX7, Chery’nin premium yeni enerji aracı ürün gamını daha da güçlendiriyor. LUXEED V9, lansmanından sonraki 21 gün içinde 18 binden fazla müşteri siparişi aldı.

Chery; NVIDIA, Bosch, Qualcomm ve CATL gibi teknoloji şirketleriyle stratejik iş birliklerini genişletirken, akıllı sürüş, akıllı kokpit ve yeni nesil elektrifikasyon teknolojilerine yönelik yatırımlarını da hızlandırıyor. Şirket ayrıca Şanghay Uluslararası Teknoloji Fuarı’nda Rhino Battery, ultra hızlı şarj teknolojileri, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum üretim süreci ve araç üzeri karbon yakalama teknolojilerini sergiledi.

Küresel büyüme devam ediyor

Uluslararası pazarlar, Chery’nin büyüme stratejisindeki en güçlü itici güçlerden biri olmayı sürdürüyor. Chery, 2026 yılının ilk yarısında 943 bin 817 araç ihraç ederek Çin otomotiv ihracatında yeni bir rekora daha imza attı. Avrupa, Chery’nin denizaşırı pazarlarda en hızlı büyüdüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Chery, önemli başarılara imza attı. Chery’nin 24 Avrupa ülkesindeki araç satışları yıllık bazda iki kattan fazla arttı. Avrupa’daki Yeni Enerji Aracı satışları 4,5 kat yükseldi. Chery, Birleşik Krallık’ta üst üste üç ay boyunca en çok tercih edilen ilk iki otomotiv markası arasında yer aldı.

Chery, “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere” yaklaşımı doğrultusunda yerel Ar-Ge, üretim, satış ve satış sonrası yapılanmasını güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, 2026 yılında dünyanın en büyük ünlü yardım futbol etkinliği Soccer Aid’in resmi otomotiv partneri oldu. Chery, bu iş birliğiyle eylül ayına kadar çocuk refahına yönelik bağış toplama girişimlerine destek verecek.

Küresel teknoloji ekosistemi inşa ediliyor

Chery, otomobil üreticisi kimliğinin ötesine geçerek teknoloji odaklı küresel bir mobilite şirketine dönüşümünü sürdürüyor. Şirket; akıllı sürüş, yapay zekâ teknolojileri, akıllı kokpitler ve elektrifikasyon alanlarında inovasyon çalışmalarını hızlandırırken, önde gelen küresel teknoloji ortaklarıyla iş birliklerini de genişletiyor. Chery, marka ekosistemini daha da güçlendirmek amacıyla kısa süre önce ilk Chery Life Center’ı açtı. Merkez; mobilite, teknoloji ve müşteri deneyimini bir araya getiren yeni nesil bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Öte yandan Chery’nin Mornine Robotics işi de küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Mornine Robotics’in robotik ürünleri bugün 50’den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulmuş durumda. Bu ürünler; otomotiv hizmetleri, kamu hizmetleri, akıllı ulaşım ve büyük ölçekli etkinlikler dahil olmak üzere 100’den fazla gerçek kullanım senaryosunda aktif olarak kullanılıyor. Mornine Robotics ayrıca ticari inovasyon alanındaki başarısını tescilleyen çok sayıda sektör ödülüne de layık görüldü. Chery, mobilite ekosistemini eHi Car Services ve CAR Inc. gibi önde gelen mobilite hizmet sağlayıcılarıyla yaptığı iş birlikleriyle de genişletiyor. Şirket, yılın ilk yarısında bu iş birlikleri kapsamında 15 binden fazla araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Chery’nin otomotiv üreticisinden teknoloji odaklı küresel bir mobilite ekosistemi şirketine dönüşümünü destekleyen uzun vadeli stratejisini ortaya koyuyor.