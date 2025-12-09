Ford’dan Renault işbirliğiyle Avrupa’ya özel iki yeni otomobil

CARMEDYA.COM – Ford, Avrupa’daki dönüşüm stratejisinin yeni aşamasını ve gelecek vizyonunu açıkladı.

Ford’un Avrupa stratejisi üç temel üzerine inşa ediliyor: Ford Pro ticari araç birimini güçlendirmek, özgün yeni modellerle binek araç serisini genişletmek ve üretim sistemini ölçek ve maliyet avantajı yaratacak şekilde geliştirmek.

Bu amaçla Renault ile işbirliğine giden marka, Renault’nun Ampere platformu üzerinde geliştirilecek iki yeni Ford markalı elektrikli binek araç için anlaştı.

Planlanan yeni modellerin 2028 yılında yola çıkması bekleniyor.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su Jim Farley konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bir Amerikan şirketi olarak, Avrupa’yı sektörümüzün küresel dönüşümünde ön saflarda görüyoruz. Burada nasıl rekabet ettiğimiz, yeniliklerimiz, iş birliklerimiz ve yatırımlarımız gelecek nesil için oyun planını belirleyecek. Avrupa’nın geleceğine inanıyoruz, ancak bu geleceğe ulaşmak için her zamankinden daha hızlı ve daha verimli hareket etmemiz gerekiyor.” Dedi.

Ayrıca Ford, Renault ile hafif ticari araçların ortak platformda geliştirilmesi için de bir niyet mektubu imzaladı.

“Planımız, Ford’un gücünü ortaya çıkarmak üzerine kurulu” diyen Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, “Rekabet gücümüzü artırmak için stratejik ortaklıklar kuruyoruz, ama asıl odağımız ürün. Bu araçlar, sürüş keyfi yüksek, tamamen bağlantılı ve rakiplerinin arasından sıyrılan modeller olacak.” dedi.

Ford’un Avrupa stratejisi, değişen emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak ve elektrifikasyona geçiş sürecinde müşterilere uygun fiyatlı, çoklu enerji seçenekleri sunmak üzerine şekillendirildi. Avrupa’da elektrikli araçların payı yüzde 16,1 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran Avrupa’nın 2025 için koyduğu yeni araçların yüzde 25’inin elektrikli olma hedefinin oldukça gerisinde.