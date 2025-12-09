Peugeot’dan Türkiye’ye Expert Traveller müjdesi

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun hafif ticari ürün gamında yer alan Expert ailesinin binek modeli Expert Traveller’ın ülkemizde üretimine başlandı.

Bu kapsamda 8+1 kişilik oturma kapasitesine sahip yerli Expert Traveller, Tofaş Fabrikası’nda üretilerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Peugeot Global CEO’su Alain Favey, yerli üretim Expert Traveller’ı Tofaş Fabrikası’nı ziyaret ederek yerinde incelerken, aynı zamanda fabrika genelinde incelemelerde bulundu. Peugeot Global CEO’su Alain Favey konuyla ilgili olarak, “Bursa’daki ziyaretimde sadece fabrikayı değil tüm Ar-Ge ekibini de ziyaret etme şansım oldu. Gerçekten Tofaş’ın araştırma-geliştirme ve yeni araçları test etme noktasında inanılmaz bir bilgi birikimleri ve uzmanlık alanları var. Gerçekten çok memnunuz. Fabrikada şunu da gördüm; çok yüksek düzey kalitede üretim var. Stellantis Grubu içerisinde diğer fabrikalarla da kıyasladığımız zaman, kaliteye adanmışlıkları inanılmaz. Dolayısıyla uzmanlıklarından şu an istifade ettiğimiz gibi gelecekte de istifade etmek istiyoruz” dedi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu & Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan & Peugeot Global CEO’su Alain Favey

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise “Peugeot Global CEO’su Alain Favey, Bursa’da fabrikamızı ziyaret etti. Peugeot Marka Direktörümüz Gupse Kaplan ile birlikte ağırladığımız Favey ile ürettiğimiz Peugeot Expert Van ve Traveller modellerinin yüksek ürün kalitesini birlikte değerlendirdik. Bursa fabrikamızın her geçen gün gelişen verimliliği ve başarıları ile gururluyuz” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, “Türkiye’de hafif ticari araçların aslında gücüne güç katan bir diğer başlıkta hiç şüphesiz yerli üretimin gücüdür. Bizler de sene başından itibaren bildiğiniz gibi Expert modelimizi Bursa’daki fabrikamızda yerli olarak üretmeye başladık. Bununla birlikte artık Expert Traveller modelimizin de Tofaş Fabrikası’nda yerli üretimine aralık ayından itibaren başladık. Dolayısıyla önce showroom’larımızda daha sonra da yollarda yerli Traveller görmeye başlayacağız. 2026 yılına yerli üretimin gücüyle daha da etkin bir ürün gamıyla başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Peugeot’nun Expert ürün gamının zirvesinde yer alan Expert Traveller, LED farları, yeni ön ızgara tasarımı, yeni Peugeot logosu ve yeni 3 pençe ışık imzası ile öne çıkıyor. Yeni dijital Peugeot i-Cockpit’in kullanıldığı araçta ısıtmalı direksiyon, kablosuz Mirror Screen, 10 inç dijital ön gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve 180 derece arka kamera gibi üst düzey donanımlar yer alıyor. 8+1 kişilik yolcu kapasitesine sahip yeni yerli Expert Traveller, cam tavanıyla ferah bir yolculuk, yeni nesil sürüş destek sistemleri ile de ekstra güvenlik sağlıyor. Yerli Expert Traveller, 2.2 litrelik BlueHDİ verimli dizel motor, 180 HP güç ve EAT8 otomatik şanzımanla birlikte kombine ediliyor. Bununla birlikte araç, 5,33 m uzunluğu 1,90 m yüksekliği sayesinde çoğu otoparka rahatlıkla girebiliyor.

Markanın yeni logosunun yer aldığı ön ızgara tasarımında, EcoLed farlar, ikonik Peugeot 3 pençe imzası yer alıyor. Bununla birlikte Expert Traveller Buz Beyaz, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve Arazi Yeşil olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

İç mekânda ise dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekran, günlük sürüşte güvenlik ve pratiklik sağlıyor. Özellikle gösterge panelinin üst kısmında ve orta konsolda olmak üzere büyük bir saklama bölmesi mevcut. Gösterge panelinin altında, pratik ve kompakt e-Toggle vites seçici bulunuyor. Expert Traveller’da standart olarak 10 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu panel, sürüş ve temel araç bilgilerinin optimize edilmiş ve özelleştirilebilir bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Bununla birlikte Peugeot Expert Traveller’da multimedya sistemini kontrol etmek için standart olarak 10 inç HD dokunmatik ekran sunuluyor. Panoramik Cam Tavan, Visiopark 180 Derece Kamera ve buna ek ön park sensörü ve Kör Nokta Uyarı Sistemi, elektrikli sağ-sol kayar kapı donanımı ile birlikte gelen Eller Serbest Giriş özellikleri ise opsiyon olarak sunuluyor. Güvenlik tarafında ise; Sürücü Dikkat Uyarısı, Şerit Takip Sistemi, Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Hız Sabitleyici gibi donanımlar ile yeni nesil sürüş destek sistemleri yer alıyor.