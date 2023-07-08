Goodyear’dan 2023 Maserati GranTurismo’ya özel UUHP lastiği

CARMEDYA.COM – Goodyear, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati’nin yeni GranTurismo modeline özel yeni bir lastik geliştirdi.

Modelin V6 çift turbo motora sahip Modena ve Trofeo isimli iki farklı versiyonuna uygun olarak geliştirilen lastik, Goodyear’ın UUHP (ultra-ultra-yüksek performans) serisinin bir üyesi olan Goodyear Eagle F1 SuperSport. SuperSport’un beğenilen performansı, yeni Maserati modellerinin özelliklerine göre ayarlanarak, geliştirildi ve yeni GranTurismo’da standart olarak sunulacak. Lastiklerde, İtalyan markası için özel olduğunu belirtmek amacıyla MGT işareti yer alacak. 24 Saat Le Mans da dahil olmak üzere dünyanın en prestijli yarışlarında takımları zafere taşıyan yarış lastikleriyle aynı geliştirme teknolojilerini kullanılarak üretilen Goodyear Eagle F1 SuperSport serisi, ekstrem yol ve pist otomobilleri için performans sağlıyor. Goodyear’ın bir dizi üst düzey yarış organizasyonlarına katılımından elde edilen bilgiler, kuru ve ıslak yol şartlarında kavrama, yol tutuşu ve denge sağlayan Eagle F1 SuperSport yol lastiğine aktarıldı. Goodyear ve Maserati, GranTurismo’da kullanılacak lastikleri geliştirmek için sanal simülasyon konusunda işbirliği yaptı. Simülasyon, gerekli prototip lastik sayısını azaltarak, yüksek performanslı lastik tasarlama ve geliştirme sürecini daha sürdürülebilir hale getiriyor. Aynı zamanda, fiziksel prototip lastiklerin çoklu iterasyonlarından uzaklaşarak, verilerin sanal Ar-Ge yöntemleriyle toplanması sayesinde maliyet ve verimlilik de artıyor. Yol ve pist için lastik geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olan simülasyon teknolojisini uygulayan ilk üreticilerden biri olan Goodyear, hızla gelişen lastik sektöründe öne çıkıyor.

Küçük partiler halinde prototip lastik üretmek için hammadde kullanmak yerine, gelişmiş lastik modelleri sanal dünyada oluşturuluyor. Bu sayede, binlerce farklı denklem simülatörde hesaplanıyor, deneniyor ve geleneksel testlerle ilişkili lojistik maliyetlerden de tasarruf ediliyor.

Yeni GranTurismo modelinin lastiği için Goodyear ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden memnun olduklarını söyleyen Maserati Model Baş Mühendisi Stefano Sangermano “Özelleştirilmiş Eagle F1 SuperSport, yeni modelimizin yaklaşımına mükemmel uyuyor. Sanal simülasyon kullanılarak yapılan geliştirme, her iki tarafın Ar-Ge ekipleri arasındaki çalışmayı kolaylaştırdı ve çok yardımcı oldu.” dedi.

Maserati’nin yeni GranTurismo için UUHP lastik tedarikçisi olarak Goodyear’ı seçmesinin, bu lastiğin gelişiminin bir katını olduğunu söyleyen Goodyear OE Genel Müdürü Hans Vrijsen de “Hızla gelişen bir teknik ortamdayız, bu da simülasyonun artık Goodyear’ın Ar-Ge’sinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyor. Bu faaliyet, lastik ve araç hedeflerinin belirlenmesinde, lastik tasarım kapsamının daraltılmasında ve fiziksel geliştirme döngülerinin sayısının azaltılmasında kilit rol oynadı. Goodyear olarak, yeni teknolojileri ve yöntemleri benimsemeye kararlıyız. Maserati ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, gelecekteki çalışmalarımız için bir örnek teşkil ediyor.” diye konuştu.