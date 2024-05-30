Opel’in güncellenen hafif ticari araçları Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Opel, güncellenen hafif ticari araçlarını Türkiye’de satışa sundu.

Markanın Combo, Vivaro, Zafira ve Movano modellerinden oluşan hafif ticari ürün gamı, güncellenen tasarımları, geliştirilen donanımları ve farklı motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkmaya başlayan şimşek logolu Opel hafif ticari modelleri, geniş kargo alanları ve modüler yapı gibi yeteneklerine artırılan konfor seviyesi gibi ayrıştırıcı özellikleri de ekliyor.

Markanın hafif ticarideki amiral gemisi olan Combo, Edition ve Ultimate donanım seçenekleriyle 1 milyon 87 bin 900 TL ile 1 milyon 393 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Araçta 130 HP gücündeki 1.5 litre dizel motora 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor. Combo’nun Cargo versiyonları ise Edition ve Ultimate XL donanımlarıyla satılıyor. 864 bin 900 TL ile 1 milyon 19 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla sunulan Combo Cargo’da kullanılan 1.5 litrelik dizel motor, 102 HP versiyonda manuel, 130 HP versiyonda ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Markanın Vivaro modeli ise Cargo ve City Van olarak iki farkı karoserle satışa sunuluyor. Ultimate XL donanımıyla yollara çıkan Vivaro, 1 milyon 149 bin 900 TL ile 1 milyon 328 bin 900 TL arasında değşien fiyatlarla satılıyor. Vivaro Cargo’da kullanılan 2.0 litrelik dizel motor, 145 HP manuel ve 180 HP otomatik vites seçeneklerine sahip. Markanın diğer hafif ticarisi Movano da 1 milyon 344 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Zafira modeli de Ultimate XL isimli tek donanım ile satılıyor. 1 milyon 774 bin 900 TL’den satışa sunulan araçta görev yapan 2.0 litrelik dizel motor, 180 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Opel Combo

Combo, 1 milyon 87 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Önceki neslin tüm avantajlarını koruyan Combo, yeni ön tasarım ve yeni dijital kokpit gibi önemli yeniliklerle dikkat çekiyor. Ayrıca kendi segmentindeki en ileri teknolojiye sahip Intelli-Lux LED Matrix Far özelliğine de sahip ilk model oluyor. Sistem, kentsel alanların dışına çıkılan yolculuklarda, toplam 14 LED hücreye sahip matrix farlarını otomatik olarak uzun fara geçirerek, ışık huzmesinin uzunluğunu ve dağılımını sürekli olarak ayarlıyor. Opel’in güncel binek otomobillerinden tanınan karakteristik Opel Vizör ön panel ve yeni ön tampon tasarımı sayesinde Opel Combo hemen fark ediliyor.

Aracın ön cephesi boyunca uzanan Opel Vizör, imza niteliğindeki şimşek logosunu ön aydınlatma sistemiyle bütünleştiriyor. Parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki “Combo” yazısı ve yeni 17 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor. Ayrıca Opel’in en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli olan Combo’ya Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış solar korumalı arka camlar ile Ultimate donanımında opsiyonel olarak sunulan saklama bölmeli panoramik cam tavan seçeneği Combo’nun konfor seviyesini artırıyor.

Sürüş deneyimini daha da iyileştirmek üzere Combo’nun kokpiti ve ergonomisi, kullanıcı dostu olacak şekilde optimize edildi. 10 inçlik renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni bilgi sistemleri, Opel hafif ticari araç serisinde ilk kez, gelişmiş grafik, multimedya ve bilgisayarla görüş becerileri sağlayan Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu kullanılıyor. Bu multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu da destekliyor. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi (Ultimate donanımında standart olarak sunulmaktadır), otomatik vitese özel e-Toggle, ısıtmalı düz tabalı suni deri direksiyon simidi ve 10 inçlik renkli dijital sürücü bilgi ekranı, Combo’da yer alan yeniliklerden bazıları. Combo’da arka, ön ve yeni yan park sensörleri yanında, kör nokta uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü 180° panoramik dijital geri görüş kamerası bulunuyor.

Combo’nun güvenlik sistemleri arasında hız limitleyici ve hız sabitleyici, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi de dâhil olmak üzere birçok Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) içeren, kapsamlı ürün yelpazesi, ek güvenlik sağlıyor. Gelişmiş teknolojisi, ferah kabini ve ağır yükleri taşıma kapasitesiyle Combo, yetenekli bir kompakt hafif ticari olarak hem iş hem de aile kullanımı için son derece cazip bir seçim. Edition ve Ultimate olmak üzere iki donanım seçeneği sunan Opel Combo, performans ve verimlilik sunan 1.5 litrelik 130 HP dizel motorla, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Combo Cargo

Combo Cargo’da önceki modeldekine benzer 4.4 metreküpe kadar, sınıfının en iyi depolama alanını sunmaya devam ederken, 982 kg’ye kadar taşıma kapasitesi ile sınıfının en iyisi olmayı sürdürüyor. Farklı ihtiyaçlar için farklı sunan Opel Combo Cargo, yeni tasarımı, ikonik Opel Vizöre sahip ön paneli, Intelli-Lux LED Matrix Far özelliği, ergonomik kokpit tasarımı, sağ-sol kayar kapı seçeneği ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile sınıfında fark yaratıyor. Modelde yer alan ergonomik ve sürücü odaklı dijital kokpitte yer alan 10 inçlik kablosuz App Connect özellikli multimedya ekranlar ve yeni arayüze sahip dijital monokrom sürücü bilgi ekranı benzersiz bir teknoloji deneyimi vadediyor. Düz tabanlı ve ısıtmalı suni deri direksiyon simidi, otomatik vitese özel e-Toggle gibi özellikler ise Combo Cargo’nun konforunu artırıyor.

Yeni güvenlik özellikleriyle donatılan modelde, Trafik İşareti Tespit Sistemi, Şerit Koruma Özelliği ile Şerit İhlali Uyarı Sistemi, Ön Çarpışma İkazı, Yaya Tanıma Özelliği ile Aktif Acil Frenleme Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi gibi özellikler her yolculuğu güvenli kılıyor. Ayrıca sürücü, ön yolcu ve yeni ilk sıra yan ve perde hava yastıkları da Combo Cargo’nun güncellenen özellikleri arasında. Opel Combo Cargo, farklı ihtiyaçlar için farklı taşıma kapasitesi sunan Edition (4.403 mm uzunluk) ve Ultimate XL (4.753 mm uzunluk) donanım seviyeleriyle yollara çıkıyor. 1.5 litrelik dizel motorla tercih edilebilen yeni Opel Combo Cargo, 102 HP 6 ileri manuel vites ve 130 HP 8 ileri otomatik vitesli seçenekleri ile 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

Opel Zafira

Zafira, Opel’in en yeni ve en gelişmiş teknolojileriyle donatıldı. Zafira’da Opel’in ikonik Vizör tasarımıyla şekillenen ön cephe, enerji tasarruflu Full LED ön farlar ve yeni far tasarımı ile tasarım aydınlatma konusunda da son derece iddialı. Aracın yenilenen dış tasarımında gövde rengi ön ve arka tamponlar ile rengi kapı kolları mevcut. Ayrıca açılabilir camlı bagaj kapısı, yüzde 90 oranında karartılmış Solar Protect® ısı yalıtımlı arka camları, çift taraflı otomatik sürgülü kapıları ile Merkür Gri ve Kapari Yeşil isimli iki yeni renk seçeneğiyle segmentinde rakiplerinden ayrışıyor. 17 inçlik alaşımlı elmas kesim jantlar ise modern bir görünüm oluşturuyor. Yeniden tasarlanan sürücü odaklı ergonomik kokpit ile modelde güvenlik ve konfor daha da artırıldı. Hem günümüzün hem de geleceğin bağlantı ihtiyaçlarına cevap veren yeni kokpit, Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Cockpit platformunu kullanıyor. 10” boyutundaki renkli dokunmatik ekranlı yeni bilgi sistemi ve diğer birçok içeriğin yanında yine 10 inç tam dijital sürücü bilgi ekranı Zafira ile birlikte sunuluyor. Bunun dışında kullanıcılar, uyumlu akıllı telefonları ile Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden Opel’in gelişmiş bilgi sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor; telefonlarını yine kablosuz olarak şarj edilebiliyorlar. Isıtma özellikli yeni direksiyon tasarımı ve E-Toggle vites seçici de konfor ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Zafira, konu güvenlik olduğunda segment özelliklerini aşarak üst düzey güvenlik donanımlarıyla her yol koşulunda maksimum güveni sunuyor. Yüksek güvenlik seviyesine sahip sürüş destek sistemleri, Zafira’da da yer alıyor. Dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici, Yüksek Çözünürlüklü 180o HD Geri Görüş Kamerası ve her yol koşulunda en üst düzey yol tutuşu sunmayı vadeden Advanced Grip Control teknolojisi bunlardan bazıları. Eğim-iniş kontrolüne sahip Advanced Grip Control teknolojisi kar, çamur veya kum gibi zorlu yüzeylerde üstün yol tutuşu sağlıyor. Ön, arka ve yeni yan sensörler ile Kör Nokta Uyarısı gibi işlevler manevra yapmayı kolaylaştırırken, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Şerit Koruma Özelliği ile Aktif Şerit Takip Sistemi ve Gelişmiş Aktif Acil Frenleme Sistemi gibi çok sayıda gelişmiş ve üstün güvenlik teknolojisi Opel modellerinin sürüş güvenliğinde de sınıfının öncüsü olduğunu bizlere gösteren Opel Zafira, Türkiye’de 2.0 180 HP dizel motor ile 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ve Ultimate XL donanım seviyesi ile 1 milyon 774 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Vivaro

Opel’in Vivaro modeli, şık görünüme sahip, çok yönlü bir araç olarak yollarla buluşuyor. Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizör marka yüzüne kavuştu. Vivaro, günlük kullanımda çok yönlü ve pratik olmasının yanı sıra güzel bir görünüme de sahip. Vivaro, küçük kardeşi Combo gibi, Vizör marka yüzünü ilk kez hafif ticari araç segmentinde kullanıma sunuyor. Vizör, aracın ön cephesi boyunca kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve farlar ile ortadaki Opel Şimşek logosunu birleştiriyor. Vivaro, “Cargo” adında tamamen kapalı panel van ve “City Van” adında ikinci sırası camlı ve koltuklu combi van seçenekleri sunuyor. Vivaro, sürücü ve beraberindeki yolcuları otomobil benzeri ergonomik, konforlu ve teknolojik bir kokpit ile karşılıyor. Dijital 10 inçlik renkli gösterge ekranı ve orta konsolun üzerinde 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi sistemleri, Opel hafif ticari araçlarında ilk kez kullanılıyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, güçlü işlemcisi ve akıllı telefon benzeri arayüzü ile fark yaratıyor.

Sürüş destek sistemleri ise yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yeni 180 derece HD geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Kamera bazlı Aktif Acil Frenleme Sistemi ile Önden Çarpışma Uyarısı, Hız Sabitleyici, Şerit Koruma Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi gibi sistemler de elektronik yardımcı yelpazesini tamamlıyor. Vivaro’nun ön konsol ve orta konsol çevresindeki saklama alanları daha da genişledi. Böylece günlük hayattaki eşyalar için daha fazla alan yaratıldı. Tüm bu özellikler, Vivaro’yu çok yönlü bir “iş gücü” ve taşıyıcı haline getiriyor. Ayrıca otomobil benzeri konfor ve sürüş özellikleriyle de direksiyon başında geçirilen zamanı daha keyifli ve dinlendirici hale getiriyor. Model, 1.400 kg’a varan taşıma kapasitesi, 6,1 m3’e varan iç hacmi ve sürgülü sağ ve sol kapılarıyla sınıfının en kullanışlı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Vivaro Cargo, 2.0 litrelik dizel 145 HP manuel vites ve 180 HP 8 ileri otomatik vitesli olmak üzere iki motor ve şanzıman seçeneğiyle birlikte Ultimate XL donanımlı versiyonu ile 1 milyon 149 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vivaro City Van ise aynı motor yelpazesindeki 145 HP dizel motor ve manuel şanzıman kombinasyonu ve Ultimate XL donanımı ile 1 milyon 328 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla sahiplerini bekliyor.

Opel Movano

Opel’in en yeni teknolojileriyle donatılan Movano, cesur ve yalın tasarımıyla olduğu kadar geniş yükleme hacmi ve güçlü motoruyla da öne çıkıyor. Full LED ön farları, arka park sensörleri ve geri görüş kamerasıyla ticari hayatı daha kolay ve keyifli hale getiren Opel Movano, 15 metreküplük (L4H2) yükleme hacmi ile de en büyük yüklerin bile kolayca üstesinden geliyor. Tek donanım seviyesiyle yollara çıkan Movano’da anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik multimedya ekranı ile aralarında Cruise Control, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Acil Güvenlik Freni’nin bulunduğu sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Beyaz dış renk seçeneğiyle yollara çıkan Movano’da CREPE siyah kumaş koltuklar da sürüş konforunu artırıyor. Opel Movano’da 2.2 litrelik BlueHDi dizel motor görev yapıyor. 180 HP güç üreten motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Movano, zengin donanımı, verimli motoru ve geniş yükleme alanıyla 1 milyon 344 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.