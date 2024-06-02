İlk sürüş: JAECOO 7

CARMEDYA.COM – Çin’in premium otomotiv markası JAECOO’nun ülkemizde satışa sunulacak ilk modeli JAECOO 7’yi Kilyos’ta yer alan özel bir off-road parkurunda yakından tanıma fırsatı bulduk.

Dik tırmanış ve iişlerin, çamur ve su geçişleri ile yanal eğimlerin ve amörtisörlerin peformansını inceleme fırsatı bulduğumuz parkurda açıkçası JAECOO 7 konforu ve off-road becerisiyle beni şaşırttı.

Test sürüşleri sırasında JAECOO 7’de bulunan ARDIS-Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi sayesinde tüm zemin koşullarında konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı veren model, J-Drive etkinliğinde özellikleriyle dikkat çekti.

Etkinlikte JAECOO, yeni modeli kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için test sürüşü parkurunda eğimler, çapraz geçişler, eğimli geçişler ve dik inişler gibi zorlu arazi engelleri kurdu. Katmanlı testlerle karşı karşıya kalan JAECOO 7, tırmanma, eğim iniş, su geçişi, manevra kabiliyeti ve arazide toparlanma açısından açıkçası şaşırtıcı beceriler sergiledi.

Test sürüşleri sırasında JAECOO 7’de bulunan ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi ister kum, ister çamur veya arazi olsun, JAECOO 7 senaryo tabanlı teknolojik sürüş sistemleri sayesinde çeşitli yol koşullarıyla başa çıkabiliyor. Dik eğim senaryolarında JAECOO 7’nin 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları, sert geçiş kabiliyeti açısından tipik şehir SUV’larının çok ötesine geçerek karmaşık durumlarda bile oldukça iyi arazi kabiliyetleri sağlıyor. Aracın uzun aks mesafesi dikkate alındığında bu açıların yakalanabiliyor olması ise başlı başına bir tasarım ve mühendislik başarısı olarak karşımıza çıkıyor.

JAECOO 7 modeli sürüş sırasında Off-Road modunda kumlu veya kayalık yol koşullarıyla karşılaştığında, ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi ile kum, çamur ve kar modları arasında akıllıca geçiş yapabiliyor. Aracın patinaj önleme sistemi ise hassas tork dağılımı sağlayarak kaymayı önlemek için tekerlek torkunu uygun bir aralıkta tutuyor. Bu da JAECOO 7’nin ister yumuşak kum, ister düşük çekişin olduğu yüzeyler olsun, çeşitli senaryoları rahat bir şekilde geçmesini sağlıyor. Model bunları yaparken ise konforlu bir sürüş sunmaya devam ediyor.

Çapraz aks koşullarıyla karşılaşıldığında, Bosch IPB Akıllı Fren Kontrol Sistemi, JAECOO 7’ye 0,1 saniyeden daha kısa bir sürede rakiplerine kıyasla en hızlı tepki hızını kazandırarak, torku dört tekerleğe akıllı bir şekilde dinamik olarak dağıtıyor. Ayrıca bu sistem, diferansiyel kilidinin kilitleme kabiliyetini simüle ederek JAECOO 7’nin zorlu durumlardan kaçma kabiliyetini üst düzeye çıkarıyor.

Güvenlik

JAECOO 7’nin güvenlik ve koruma sistemleri de dikkate değer bir performans sergiliyor. Küresel ölçekte beş yıldızlı güvenlik standartlarına göre geliştirilen araçta, büyük boyutlu ikincil çarpışma emici kirişler, yolcu bölmesinin bütünlüğünü tamamen koruyan ve dış darbelerden kaynaklanan zararı etkili bir şekilde azaltan çelik bir kozayı andıran 5 adet uzunlamasına ve 3 adet yatay gövde çerçevesi ile birlikte bir kafes enerji alanı kapsülü yapısını benimsiyor. Aynı zamanda, JAECOO 7’nin yüksek dayanıklı çelik yapısı, 5.11 tavan basıncına kadar yük kapasitesi ve 23000Nm/deg’e kadar burulma sertliği ile gövdenin yüzde 80’inden fazlasını oluşturarak aracın genel güvenliğini artırıyor ve sürüş performansını büyük bir ölçüde optimize ediyor.

İç mekan

İç mekana girildiğinde ise JAECOO 7, akıllı teknolojideki hünerlerini sergiliyor. Tüm donanımlarda standart olan endüstri lideri 8155 çipi, saniyede 80 trilyon işlemlik maksimum hesaplama gücüne ulaşarak 2 saniye içinde ultra hızlı açılma ve 30 saniye içinde 20’den fazla komuta yanıt verme olanağı sağlayarak JAECOO 7’ye gelişmiş yanıt hızı, sorunsuz çalışma ve karar verme yetenekleri kazandırıyor.

Ayrıca JAECOO 7, sınıfında öncü 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile donatılıyor. Böylece model, çoklu ekran etkileşimini kolayca sağlıyor. Çevre görüş sistemi ek olarak 540 derece panoramik şeffaf şasi görüşüyle, doğrudan çevre ve gövde altı koşulları hakkında bilgi aktararak karmaşık yol koşullarında kapsamlı ve çok yönlü güvenlik sunarak kullanıcıların “Kolaylıkla sürmelerine, endişelenmeden araziye çıkmalarına” olanak tanıyor.

JAECOO 7 ayrıca yüzde 20 ila yüzde 80 şarj için sadece 40 dakika gerektiren sektörün en yüksek 50W kablosuz hızlı şarjı ile donatılıyor. İster şarj gücü ister ısı dağılımı olsun, benzer seviyedeki şarj cihazlarından daha iyi performans göstererek arazi maceraları sırasında telefonun pil ömrüyle ilgili endişeleri hafifletiyor.

Ayrıca JAECOO 7, AQS hava temizleme sistemi, negatif iyon jeneratörü, PM0.3 filtresi ve kabinin kendi kendini temizlemesi gibi özelliklerle ilk kez “Net Kübik Yeşil Kabin” konseptini sunarak araç içinde sağlıklı, kirlilik içermeyen ve yeşil taze bir atmosfer deneyimi yaratıyor. Sessizlik açısından, JAECOO 7 büyük miktarda ses yalıtım malzemesi kullanıyor. Zemindeki bileşenler iç mekandaki akustiği optimize ediyor ve lamine ön camlar kullanıcıların süper sessiz bir kabin ortamının keyfini çıkarmasını sağlarken ultraviyole ışınlarının yüzde 99’unu etkili bir şekilde engelleyerek arazi deneyimlerinin kalitesini artırıyor.

J-Drive etkinliğinin en büyük sürprizi ise JAECOO 7’den sonra yollara çıkması planlanan JAECOO 8 oldu. Etkinlik alanında sergilenen araç boyutları ve özellikleriyle JAECOO 7’nin sürüş tepkilerini daha da genişletilmiş donanım ve konforla sunuyor. Cenevre ve ardından Katar’da tanıtılan modelin detaylarını ise model Türkiye yollarına çıkacağı zaman ileride paylaşıyor olacağız.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraf: JAECOO Türkiye

Mekan: Kilyos – İstanbul