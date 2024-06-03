JAECOO Türkiye için gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Bir süredir JAECOO 7 modelinin ön tanıtımlarını yapan JAECOO markası bu yaz Türkiye pazarına giriş yapacak.

Son bir yıl içerisinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yaparak küresel varlığını hızla artıran marka, küresel Off-Road pazarında yükselen bir yıldız haline geldi. Geçtiğimiz ay kentinde kapsamlı 2030 stratejisini açıklayan JAECOO, Off-Road pazarında yeni bir sayfa açarak segmentinde bir dönüşüm başlattı. JAECOO’nun sadece bir yılda dünya genelinde 37 pazara ulaştı. 1,1 milyonun üzerinde kullanıcının dikkatini çeken JAECOO, 873 bayiden oluşan bir ağ kurdu ve güçlü bir küresel marka etkisi oluşturarak küresel pazarlarda en hızlı büyüyen otomotiv markası haline geldi. JAECOO, önümüzdeki üç yıl içinde İspanya, İtalya ve Polonya gibi Avrupa’daki yüksek potansiyelli pazarlar da dahil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazara girecek.

AECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan

“Rekabet ortamında öncü olacağız”

JAECOO’nun dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olduğunu ifade eden JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; “Markamız şu ana kadar dünya çapında 37 ülkede 1.1 milyonluk bir hayran kitlesi kazanmayı başardı. Müşterilerimize göre JAECOO, bir otomobilden daha fazlası. Aslında yaşam tarzı ve hayatımıza güç/cesaret katarak kolaylıkla hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor. Bize yeni keşiflerde arkadaşlık ederken, seyahat deneyimini de daha keyifli ve teknolojik hale getiriyor” dedi.

Markanın, önümüzdeki 3 yılda 60’dan fazla ülkede 3 binden fazla satış noktasına ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Ahu Turan, şöyle devam etti: “Yeni nesil satış noktalarımızla gelecek/moda/teknoloji/ekoloji/e-spor temalı showroom alanları tasarlayıp, müşterilerimizle bağlarımızı kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Marka stratejimiz gereği öncelikle Avrupa pazarına odaklanıp, burada başarı yakaladıktan sonra diğer pazarlara da güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyete başlıyor olacağız. JAECOO, yeni enerji çözümleriyle öne çıkan bir marka. Müşterilerimize tam elektrikli ve PHEV gibi yeni enerji çözümlerini sunarken, aynı zamanda bu teknolojileri sürekli geliştirerek, rekabet ortamında öncü olmayı hedefliyoruz. JAECOO markasını 3 kelime ile tanımlayabiliriz: sofistike, Off-Road ve duyarlı. Yani tasarımı ve üretim kalitesiyle sofistike hem şehir hem arazi koşullarına uygunluğuyla Off-Road, hem de sunduğu yeni enerji çözümleri ve sosyal sorumluluk bilinciyle çevresine duyarlı bir marka olarak geliştirildi.”

Küreselleşme yoluyla yerelleşmeyi teşvik etme ve yerelleşme yoluyla küreselleşmeyi destekleme yaklaşımıyla hareket eden JAECOO’nun Türkiye hamlesi, markanın 2030 stratejisi için stratejik bir odak noktası oluşturuyor. Sağlamlığın ön planda olduğu tasarımıyla öne çıkan JAECOO 7, güvenlik, konfor ve esnekliğin bir arada sunulduğu iç mekanıyla da geleneksel Off-Road genlerini ve Off-Road dünyasının estetik cazibesini yeniden yorumluyor ve akıllı sistem ARDIS ile donatılıyor.

Kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş modu, senaryo tabanlı bir teknolojik mantıkla sürüş gereksinimlerini karşılıyor, arazi sürüşlerinde gelişmiş bir hareket özgürlüğü sağlıyor ve aynı zamanda şehir için kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

14,8 inçlik ultra geniş panoramik ekranı, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve 50 W ile kablosuz hızlı şarj özelliği ile gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunan JAECOO 7, 540 derecelik panoramik şeffaf şasi de dahil olmak üzere 21 adedin üzerinde ADAS işleviyle kapsamlı ve çok yönlü güvenlik özellikleri sunuyor. Ayrıca, küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarına dayanan JAECOO 7, yenilikçi bir kafes tipi enerji emici gövde yapısına sahip. 10 adet hava yastığı ile birlikte otomobildeki her yolcuya acil durumlarda çok yönlü koruma, konforlu bir sürüş deneyimi ve güven veren bir sürüş sağlayarak 5 yıldızlı koruma sunuyor.

Ürün gamı JAECOO 5 ve 8 ile genişleyecek

Gelecekteki ürünlerin yapılanması, konumlandırması ve stratejisine odaklanan marka; JAECOO 8 ve JAECOO 5 gibi yeni modellerle ürün gamını sürekli geliştirmeye devam edecek. Küresel standartlara dayanan marka, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modelleriyle başlayarak pazara yeni enerji ürünleri sunacak. JAECOO, Türk tüketicisinin Off-Road segmentinde yeni enerji beklentilerini tam olarak karşılamak üzere; içten yanmalı (ICE), hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) dahil olmak üzere birden fazla güç-aktarma seçeneği ile tüm pazar segmentlerine hitap edecek. Marka ayrıca, Türk kullanıcıların geri bildirimlerine odaklanarak, yeni otomobil satın alma deneyimleri yaratacak, Türkiye’deki önemli şehirleri ve iş bölgelerini kapsayacak şekilde satış ve servis ağlarını genişletecek ve Türk tüketicilere daha uygun hizmetler sunarak Türkiye’deki yerel stratejisini sürekli olarak geliştirecek.

Türk Kamu Refah Fonu kuracak

JAECOO, Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edecek. Marka bu kapsamda, küresel ölçekte biyolojik koruma, çevre koruma ve savunmasız grupların bakımı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürütmek üzere dünya genelinde kamu refahı kuruluşlarıyla iş birliği yapacağını açıkladı. JAECOO, Türkiye’de, Türkiye için eylem planı ile sadece kaliteli seyahat ürünleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli, sistematik sosyal kamu refahı projeleri yürütmek için bir Türk Kamu Refah Fonu kurarak ESG geliştirme konseptini uygulayacak.