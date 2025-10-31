Skoda Auto ilk dokuz ayda büyümeyi sürdürdü

CARMEDYA.COM – Skoda, 2025 yılının ilk dokuz ayında satışlarını yüzde 14,1 artırarak 765 bin 700 adede ulaştı.

Avrupa pazarında ise aynı dönemde toplam 616 bin 300 araç teslim ederek; birçok büyük üreticinin zarar açıkladığı bu dönemde hem finansal hem de adetsel başarısını en çok tercih edilen üçüncü marka unvanını korudu. Marka için Avrupa dışındaki en büyük ikinci pazar pozisyonunu koruyan Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 30 bini aşkın Skoda teslimatı gerçekleşti.

Elroq ve Enyaq’a büyük ilgi

Skoda, en büyük pazarı olan Almanya’da 153.800 teslimatla yıllık yüzde 9,9’luk bir büyüme kaydetti. İkinci büyük pazarı Çek Cumhuriyeti’nde 67.700 adet, Birleşik Krallık’ta ise 66.100 adetlik satış gerçekleştirildi. Ayrıca, filo satışlarında Avrupa genelinde ikinci sıraya yükselerek dikkat çekici bir başarıya da imza attı.

Marka, elektrikli model ürün gamını hızla genişletirken, mevcut modelleri de büyük ilgi görüyor. İlk 9 ayda dünya genelinde 150 bin 700 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirilirken, Avrupa’da BEV ve PHEV modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 24,1’e yükseldi.

Bu dönemde Elroq ve Enyaq modelleri Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli araçları arasında üst sıralarda yer aldı. Elroq, Avrupa’da 3’üncü sırada yer alırken Enyaq Avrupa’da en çok tercih edilen 6’ncı elektrikli araç oldu. Elroq ayrıca, satışa sunulduğundan bu yana 100 bin sipariş barajını aşmayı başardı.

Skoda’nın Eylül ayında elektrikli araç teslimatları, aylık bazda tüm zamanların rekoru olan 17 bin 400 adede ulaştı. Ekim sonu itibarıyla dünya genelinde tamamen elektrikli modellere yönelik siparişler ise 170 bin adedi geçti.

Türkiye pazarında rekora koşuyor

Yüce Auto–Skoda Türkiye, 2025 yılının ilk dokuz ayında toplam 30 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek yüzde 4’lük pazar payını korudu.

Türkiye pazarında ilk 9 ayda Yeni Skoda Superb 7 bin 12 adet ile en çok tercih edilen model oldu. Onu sırasıyla 6 bin 483 adet ile Kamiq, 6.240 adet ile Octavia, takip ederken tam elektrikli modellerinden Elroq 1242, Enyaq Ailesi ise 450 adetlik satış rakamına ulaştı.

Skoda, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Avrupa dışındaki pazarlarda da güçlü sonuçlar elde etti. Hindistan pazarında 49 bin 400 araç teslim edilerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Yakın zamanda tanıtılan Epiq ile Skoda, markanın 2026’da pazara sunulacak tamamen elektrikli şehir içi SUV crossover modelinin üretime yakın bir ön gösterimini sunarken, Vision 7S konseptiyle uyumlu tamamen elektrikli 7 koltuklu bir SUV ve Vision O station modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni modeller, markanın Modern Solid tasarım dili ile şekillenen elektrikli geleceğinin temelini oluşturuyor.