Mercedes-Benz 140. Yılını Doğu Ekspresi’yle kutladı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, otomobilin icadının 140. yılını Erzurum’dan Erzincan’a uzanan masalsı bir Doğu Ekspresi yolculuğuyla kutladı.

Erzurum’un zirvelerinden Erzincan’ın eşsiz doğasına, Bağıştaş’ın etkileyici manzaralarından dünyanın en derin kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon’un büyüleyici atmosferine uzanan bu yolculukta; konfor ve teknolojinin harmanlandığı unutulmaz bir deneyim yaşandı. Mercedes-Benz’in bu özel davetine Can Bonomo, Ulaş Durmaz, Demirhan Demircioğlu, Kaan Mirac Sezen, Bora Cengiz, Ulvi Kahyaoğlu, Bedirhan Soral gibi isimler katılarak Doğu Ekspresi’nin nostaljik atmosferinde markanın en yeni yıldızlarını yakından keşfettiler.

Bu yolculukta biz de basın mensupları olarak markanın yenilenen GLB ve GLC modellerini yakından inceleme ve Karanlık Kanyonu da içine alan, doğal güzelliklerle dolu manzara eşliğinde keyifli bir rotada araçları kullanma ve inceleme fırsatı bulduk.

Modellerle ilgili detayları ayrı haberlerde paylaşacağımız için bu haberimizde Mercedes-Benz Türk tarafından gerçekleştirilen sıra dışı deneyimden bahsedelim.

Sıra dışı bir yolculuk

İstanbul’dan Erzurum’a uçakla gerçekleşen yolculuğumuz Erzurum’un yöresel lezzetlerini tadarak başladı ve bu masalsı yolculuğa çıkmak için Erzurum Tren Garı’nda Doğu ekspresini beklemeye başladık. Gara ulaştığımızda bizi bekleyen kırmızı halı, kırmızı aydınlatmalar ve markanın ünlü yıldızlarıyla süslenen alanlar ilk andan itibaren bu deneyimi hissettirmeye başladı. Çok geçmeden trenimiz gövdesine yansıyan Mercedes-Benz yıldızları ve özel süslemeleriyle gara ulaştı ve adımıza özel düzenlenen kompartımanlarımıza yerleştik. Tamamen elden geçen ve her yerde Mercedes-Benz damgasının vurulduğu, her türlü ihtiyacın düşünüldüğü kompartımanımızda yine markanın yıldızını taşıyan kondüktör şapkamız da yolculuğun özgü güzel bir sürpriz oldu. Bu arada GLB ve GLC model iki araç da trenin arkasına eklenerek, tüm yolculuk boyunca bize eşlik etti.

Tren koltukları marka logosuyla giydirilirken, kokteyl ve yemek alanlarına çevrilen vagonlarda geçirilen keyifli zamanın ardından Ayla Balyemez ve ekibinin sergilediği canlı müzik performansıyla tren yolculuğunun keyfi katlandı.

Gece boyunca ıssız ama eşsiz doğanın içerisinde yol alarak, sabah Bağıştaş Tren Garı’na ulaştık. Fırat ve Karasu nehirlerinin eşlik ettiği rotanın son bölümünde güleryüzü ile bize ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam bize markanın 1140 yıllık yolculuğu ve modellerle ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi. Yine Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız ve pazarlama ve kurumsal iletişim ekibine ve İz İletişim’den İrem Şekerci’nin ev sahiplikleri için ayrıca teşekkür ederim.

Erzurum’dan başlayan ve Erzincan’da son bulan bu benzersiz tren seferi, Mercedes-Benz’in 140 yıllık inovasyon yolculuğunun bir yansıması oldu. Konuklar, yeni modellerin zarafetinin Doğu’nun tarihi dokusuyla birleştiği bu serüvende Mercedes-Benz’in gelecek vizyonuna tanıklık ettiler. Mercedes-Benz, bu özel lansmanla en ileri teknolojinin sadece bir araç değil, unutulmaz bir deneyim olduğunu bizlere fazlasıyla hissettirdi.

Bağıştaş’ta buluştuğumuz GLB 200+ AMG ve GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesine uzanan bol virajlı ve 8.5 km uzunluğunda, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Karanlık Kanyonu da içerisine alan rotada keyifli bir yolculuk yaptık ve yeniden Bağıştaş’a döndük. İki gün boyunca, sıcak ve soğuk hava değişimleri, güneş, yağmur, fırtına ve dolu dahil her hava şartını deneyimledik ve son olarak 250 km’lik yolculukla ulaştığımız Sivas Havaalanı’nda uçakla İstanbul’a dönerek bu farklı deneyimi sonlandırdık.

Bu arada güzergah boyunca bizlere eşlik eden ve rotayı belirleyen GÜSEM’in deneyimli eğitmenlerine de başta Yener Gülünay, Mehmet Özcan ve Hakan Atik olmak üzere ayrıca teşekkür ederim.

Yıldızın 140 yıllık yolculuğu

Mercedes-Benz’in 140 yıllık köklü tarihi, 1886 yılında Carl Benz’in ilk motorlu taşıt (Motorwagen) patentini almasıyla başladı. Bu iki tekerlekli ve üç tekerlekli araçların üretimi ile başlayan süreç, Gottlieb Daimler’in dört tekerlekli otomobili icat etmesiyle yeni bir evreye geçti ve günümüzün elektrikli ve otonom mobilite standartlarını belirleyen bir küresel vizyona dönüştü.

Carl Benz’in 29 Ocak 1886’da “Motorwagen” için yaptığı patent başvurusu otomotiv tarihinin başlangıç noktası kabul edilirken, Mercedes ismi ise 1901 yılında ilk kez kullanılmaya başlandı. Daimler’in ürettiği yarış araçlarında büyük satış başarıları elde eden Emil Jelinek, aracın adına kızı Mercedes’in ismini verdi.

1926 yılında ise Daimler ve Benz şirketleri birleşirken, yeni oluşum Daimler-Benz AG adını aldı ve Mercedes-Benz markasının yolculuğu başladı.

1951 yılında hayatımıza giren S-Serisi 300 ve 220 modelleriyle markayı lüks otomobil sınıfına taşıdı. ABS ve 4MATIC gibi teknolojiler ise otomotiv dünyasını değiştirdi.

Rotanın kalan kısmını ve modellerle ilgili bilgileri ise ilgili haberlerimizde bulabilirsiniz.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Mercedes-Benz Türk

Mekan: Erzurum / Erzincan – Türkiye