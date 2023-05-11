Sürüş İzlenimi: Seat Tarraco 1.5 EcoTSI DSG FR

CARMEDYA.COM – Seat SUV ailesinin yedi koltuklu en büyük hacimli üyesi Tarraco’yu inceledik.

Seat SUV model gamının büyük boyutlarıyla tepesine yerleşen yeni üyesi Tarraco, yedi koltuklu ve çok yönlü kullanıma olanak tanıyan özellikleriyle Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmıştı.

Almanya’da Volkswagen Grubu’na air Wolfsburg tesislerinde üretilen, ülkemizde Xcellence ve FR donanım paketleri ve tek motor seçeneğiyle satışa sunulan modelin özellikleri ve performansından önce gelin tasarım çizgilerine yakından bir göz atalım.

Tasarım

Adını markanın geleneğine uygun şekilde yine bir İspanya kenti olan Tarragona’dan alan model, Barselona’daki Martorell tesislerinde tasarlanıp, geliştirilmiş. Markanın SUV model gamının üçüncü ve en büyük üyesi olma özelliğine sahip Tarraco, aynı zamanda markanın yeni tasarım dilini de yansıtıyor.

Volkswagen’in MQB-A platformundan yükselen Tarraco, yenilenen Leon’da da gördüğümüz keskin bakışlı ve LED teknolojisine sahip far tasarımını kullanıyor. FR donanım paketine sahip test aracımızın önünde karbon görünümlü mat ve özel desene sahip ızgara yer alıyor. Xcellence donanımda ızgaranın deseni ve kaplaması değişiyor.

Yanlarda 19 inç jantlar, FR donanıma özel mat kapı altı korumaları ve yine mat koyu renkli tavan barları ve dikiz aynalarında kendisini gösterirken, göbvde rengiyle bütünlük sağlıyor ve ortaya şık bir profil çıkarıyor. Ön çamurluktan arkada stop lambasının üzerine kadar kesintisiz devam eden belirgin hat çizgisi ve arkada spoyler de bu şıklığa katkı sunuyor.

Arka bölümde de Leon ile benzer tasarım çizgisini görüyoruz. Üç boyutlu tasarıma sahip stop lambaları bir ışık çizgisiyle birbirine bağlanırken, çift egzoz çıkışı ve bagaj kapağı üzerindeki el yazısı şeklindeki model ismiyle şık tasarım çizgisi tamamlanıyor.

4735 mm. uzunluğa, 1839 mm. genişliğe, 1674 mm. yüksekliğe sahip model, 2790 mm.’lik aks mesafesine sahip ve bu boyutların etkisiyle de iç mekanda oldukça iyi bir diz ve baş mesafesi sunuluyor. Üçüncü sıra koltuklar dik konumdayken 230 litre olan bagaj hacmi, koltukların katlanmasıyla 760 litreye kadar genişleyebiliyor.

İç mekan

Seat Tarraco’nun kokpit tasarımı Volkswagen ve Seat modellerinin tasarım çizgileriyle büyük benzerlikler taşıyor. Donanıma bağlı olarak deri ve alcantara kumaş kullanılan koltuklarda kırmızı dikişler dikkat çekiyor.

Yine Volkswagen Grubu’ndan tanıdık direksiyon simidi çok işlevli kumanda düğmeleri ve hassas tepkileriyle başarılı.

Orta konsolun en üst kısmında 9.2 inçlik bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Dokunmatik ve harekete duyarlı bu ekran opsiyon olarak sunulurken, standart donanımda 8.25 inçlik bir ekran geliyor.

Yine önde 10.25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor ve bu iki ekran arayüz tasarımları ve grafikleriyle kokpitte dijital bir etki yaratıyor. Dijital gösterge paneli direksiyon üzerindeki tuşlarla farklı modlarda görüntülenebiliyor.

Orta konsolda daha altta dijital klima sistemi ve kablosuz şarj yuvası bulunuyor.

Vites kolu ve çevresindeki düğmeler yine Volkswagen Grubu’nun diğer modelleriyle aynı çizgilere sahip. Vites değişimini aynı zamanda direksiyon arkasındaki kulakçıklarla yapabiliyorsunuz.

Motor ve performans

Test aracımızda turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor yer alıyor. 1498 cc hacmindeki ünite 150 HP güç ve 250 Nm tork değerleri sunuyor. 7 ileri kademeli DSG şanzımanla kombine edilen motor sayesinde 199 km/s hız yapabilen araç, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede gerçekleştiriyor. Modelin yakıt tüketimi ortalamaları ise yüksek ve düşük hızlarda WLTP verilerine göre 8.1 ile 7.0 litre arasında değişiyor. Ben İstanbul trafiği ve çevre otobanların ortalamasında 7.5 litrelik değer yakalayabildim.

Euro NCAP’den beş yıldız alarak, güvenliğini kanıtlayan model, Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Acil Durum Sürüş Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Araçtan Çıkış Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Çarpışma Öncesi Asistanı gibi sistemler opsiyonel olarak sunuluyor. Sürücü ve Yolcu Ön-Yan, Perde ve Sürücü Diz (toplamda 7) hava yastıkları, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Acil Durum Asistanı (e-Call) gibi özellikleri ise standart donanımda yer alıyor.

Yazı: Önder Canözer

Teknik Özellikler

Silindir hacmi: 1498 cc

Maksimum güç: 150 HP – 5000-6000 d/d

Maksimum tork: 250 Nm – 1500-3500 d/d

Son hız: 199 km/s

0-100 km/s: 9.5 sn

Şanzıman: 7 ileri DSG

Aks aralığı: 2790 mm

Boyutlar (uz./gen./yüks.): 4735/1839/1674 mm

Ağırlık (sürücü dahil): 1585 kg

Bagaj hacmi: 230/760 lt

Tüketim (ort.-WLTP): 8.1/7.0 100 km

Emisyon (CO2): 184/160 g/km

Test aracı fiyatı: 1.540.000 TL