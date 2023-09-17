BMW Store konsepti Gaziantep’te!

CARMEDYA.COM – Borusan Oto, BMW tutkunlarının otomobillere daha rahat erişimini sağlamak ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla tasarlanan BMW Store ağını genişletiyor.

Deneyim odaklı müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir lüks anlayışını modern ve ileri teknolojilerle birleştiren Borusan Oto Gaziantep BMW Store, şehrin kalbinde yer alan yeni lokasyonunda BMW tutkunlarıyla buluşuyor.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh,

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Biryıldız ve Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Hakan Tiftik

Borusan Oto Gaziantep BMW Store’un açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründe gerçekleşen ürün ve hizmet dönüşümüne dikkat çekerek, sürdürülebilirlik kavramının tüm endüstrilerde belirleyici hale geldiğini belirtti. BMW’nin bu trendin dünyadaki öncülerinden olduğunu ve yeni nesil perakende konsepti olan BMW Store ile otomobil satış ve showroom deneyimini yeniden tasarladıklarını söyleyen Tiftik, “Deneyim odaklı müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirliği merkeze alan BMW Store, yeni nesil lüks yaklaşımıyla perakendenin geleceğine ışık tutan bütüncül bir anlayışı temsil ediyor. Sipariş ve teslimat süreçlerinden test sürüşlerine, online randevudan temassız işlemlere kadar pek çok konuda müşteri memnuniyetini artıran bu yapı ile Gazianteplilere alışık oldukları Borusan Otomotiv kalitesini şehir merkezindeki bu lokasyonda verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ve Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Hakan Tiftik

Borusan Oto Gaziantep BMW Store açılışında konuşan Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ise yeni BMW Store konseptini Gaziantep’e taşımaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek; “Gaziantep’te 2001 yılında başlayan yolculuğumuz Borusan Oto Gaziantep BMW Store ile devam ediyor. Gaziantep bu yeni vizyonumuzun hayata geçirildiği öncü şehirlerimizden biri olarak bizim için büyük bir önem taşıyor. Yeni nesil anlayışla sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarlanan satış noktalarında, otomobilin tek başına yıldız olduğu konseptin artık geride kaldığı, kullanıcı ve otomobilin sahneyi birlikte paylaştığı yeni bir showroom deneyimi öne çıkıyor. Ayrıca daha samimi, daha kompakt ama yine ayrıcalıklı bir ortamda müşterilerimizle buluşuyor olmak bizler için çok kıymetli. Borusan Oto olarak hizmet verdiğimiz 8 ildeki 12 hizmet noktasında olduğu gibi; Gaziantep’te de müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır.” dedi.

BMW, BMWi ve BMW Motorrad markalarının yanı sıra özel giyim, aksesuar ve model araçların da sergilenip satış işlemlerinin gerçekleştiği Borusan Oto Gaziantep BMW Store, modern, lüks ve ileri teknolojilerle donanmış şık ortamıyla ziyaretçilerine üst düzey bir deneyim sunarken, elektrikli otomobil şarj istasyonuyla da öne çıkıyor.

BMW’nin SAV ürün gamında amiral gemisi konumundaki otomobili Yeni BMW X7, Borusan Oto Gaziantep BMW Store’da sergileniyor.

Türkiye’de 3 litrelik Mild Hybrid-dizel motorlu 6 silindirli motor seçeneğiyle satın alınacak olan X7, 352 beygir gücüyle üst düzey konfor ve performansı bir arada sunuyor. Adaptif Çift-Akslı Havalı Süspansiyon donanımı, elektronik olarak kontrol edilebilen amortisörlerle birlikte çalışarak özellikle uzun yolculuklarda konforla birlikte BMW’ye özgü dinamik sürüş karakteri sunuyor.

Markanın SAV ürün yelpazesinde yer alan ve Plug-In Hybrid teknolojisine sahip Yeni X1 xDrive30e, Borusan Oto Gaziantep BMW Store’da sergilenen modeller arasında yer alıyor. Hem elektrik hem de içten yanmalı motora sahip otomobil 326 beygir güç ve 477 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemini kullanıcısına sunan Yeni BMW X1 xDrive30e 0’dan 100 km / s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşırken, 0.7-1.0 lt / 100 km tüketim değeriyle de dikkat çekiyor. Yeni BMW X1 xDrive30e, 88 km mesafeye varan tamamen elektrikli sürüş menziliyle emisyonsuz sürüşe katkıda bulunuyor.

BMW Motorrad’ın klasik tasarım öğelerini yeni teknolojilerle buluşturan en yeni modeli BMW R 18 Roctane, Borusan Oto Gaziantep BMW Store’da BMW tutkunlarının karşısına çıkıyor. Markanın Türkiye’de satışa sunulan ilk tamamen elektrikli scooter modeli unvanına sahip BMW CE 04 zamanın ötesinde tasarımı ve teknolojileriyle Gaziantep’teki meraklılarıyla Borusan Oto Gaziantep BMW Store’da bir araya gelen diğer model olarak öne çıkıyor. Gaziantep’teki motosiklet tutkunları CE 04’ün tasarımını yakından incelerken aynı zamanda performansını test etme şansına da sahip olacaklar.