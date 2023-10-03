Günlük elektrikli araç kiralama markası Biwatt hizmete başladı

CARMEDYA.COM – Günlük araç kiralama sektörünün ilk tam elektrikli filosuna sahip şirketi Biwatt, İstanbul Pendik’teki ofisiyle hizmete başladı.

İlk ofisini İstanbul Pendik’te yer alan Tunalar Plaza’da açan Biwatt, İstanbul başta olmak üzere şube sayısını 20 ile taşımayı planlarken, hayatına yeni başlayan bir marka olmasına rağmen, filosunda ülkemizde bulunan neredeyse bütün markaları barındırıyor.

Yakın zamanda müşterilerinin beğenisine geriye kalan tüm elektrikli araç modellerini sunmayı da hedefliyor. Kısa vadede Tunalar Topluluğu’nun bir diğer araç kiralama iştiraki olan Rent Go’nun Türkiye geneline yayılmış 64 ofisinden elektrikli araç teslimatı yapacak olan Biwatt, yalnızca fiyat ve model ile değil, zamanın ruhunu yakalayan teknolojik yenilikler ile de hizmet verecek. Tıpkı Rent Go gibi tamamıyla yerli marka olan Biwatt, Tunalar Topluluğunun 100 yılı aşkın süredir devam eden müşteriye yaklaşım bilgisinden güç alarak ilerleyecek. Fikir ve sermayesi bu toprakların eseri olan marka, kullanıcı deneyimine göre şekil alarak ilerlemeyi hedefleyen bir doğrultuda yol alacak.

Biwatt Operasyon ve Satış Müdürü Nazlı Bayraktar

İklim krizinin özellikle yeni jenerasyonun mobilite tercihlerini etkilediğini ve karbon ayak izi bırakmadan şehiriçi ulaşım sorununu çözmek isteyen geniş bir kitlenin taleplerine yanıt vereceklerini belirten Biwatt Operasyon ve Satış Müdürü Nazlı Bayraktar, “Tunalar Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki 30 yıllık deneyimiyle, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk günlük elektrikli araç kiralama hizmetini başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Tamamı %100 elektrikli araçlardan oluşan filomuzla öncelikle büyük şehirlerimizde, merkezi noktalardan, AVM’lerden ve havalimanlarından araç kiralayacağız. Kısa vadede turizm bölgelerinde ve turistik tesislerde yerli ve yabancı müşterilerimize çevreci ulaşım fırsatı sunacağız. Elektrikli otomobil kullanımını ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilir mobilite anlayışıyla tabana doğru yaygınlaştırmayı umuyoruz. Böylece doğanın korunması yolunda önemli bir katkı sunmuş olacağız. Tunalar Şirketler Topluluğu’nun hizmet ve otomotiv sektöründeki uzmanlığı ile birlikte müşterilerimize yine en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çevreye duyarlı çözümler arayanlar da Biwatt web üzerinden hızlı ve kolay kiralama yapabiliyor. Sosyal dünyaya ilişkin farklı kişiselleştirilebilir özellikler de sunan Biwatt, sadakat programıyla da daha düşük bütçe ile konforlu ve karbon nötr sürüş imkanı veriyor.