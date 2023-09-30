BYD elektrikli modelleriyle Türkiye’ye giriş yaptı

CARMEDYA.COM – Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), geniş ürün gamı ve ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini aldı.

2003 yılından başlayarak bugüne kadar gerçekleştirdiği 5 milyonun üzerinde satış adediyle elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan Blade Batarya teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

BYD’nin Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yapan ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek “25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdi. Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda; dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.

“BYD markası kısa zamanda global bir şirket oldu”

Türkiye lansmanı için Türkiye’ye gelen BYD Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Brian Yang da, çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD’nin, kısa sayılabilecek bir zamanda önemli atılımlar yaparak global bir marka haline geldiğini belirterek, “1995 yılında batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda 600 binden fazla çalışanı ile 70’in üzerinde ülkede elektrikli otomobilleri tüketicilerle buluşturuyor. Bugüne kadar otomotiv ürünleri ile birlikte, raylı taşıma sistemleri, ev kullanımı için aküler, elektrikli otobüsler ve diğer endüstriyel çözümleri de sunuyor. Dünyayı 1 santigrat derece soğutma hedefiyle yola çıkan marka, son dönemde yaptığı ataklarla elektrikli araç sektöründe 2022 yılında 1 milyon 860 milyon adet satarak global pazar lideri olarak öne çıktı. 2023’ün ilk 8 ayında gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışı ile liderliğini koruyor. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan ilk global modelimiz BYD ATTO 3 ise sadece 18 ayda 500 bin adet üretildi ve birçok önde gelen Avrupa pazarında en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi” dedi.

“Üstün teknoloji ve premium kalite”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Türkiye’de ilk kez tanıtılan BYD modellerinin lansmanında yaptığı konuşmada, dünyada her geçen gün hızla büyüyen markanın gelişimine ve büyümesine paralel olarak BYD’yi Türkiye’de temsil ederek önemli bir adım attıklarını kaydetti. Ergun, Türkiye’de de elektrikli araç pazarının çok hızlı gelişim gösterdiğini de söyleyerek şöyle konuştu; “Yılın ilk sekiz ayında geçen seneye göre pazarda yüzde 83’lük bir artış meydana geldi ve toplam otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 8’e yaklaştı. Türkiye’de 20’den fazla marka, 40’tan fazla model ile elektrikli araç pazarı her ay daha da genişliyor. BYD modelleri üstün teknolojiye ve premium kaliteye sahip elektrikli ürün gamı ile benzerlerinden ayrışırken, bu modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşabilir fiyatlarda sunacağız”

“Tüm modellerinde en uzun batarya garantisi sunan tek marka”

BYD Türkiye orta ve uzun vadeli yapılanmasının tüm hızıyla sürdüğünü, bu yıl için başta büyük şehirlerde olmak üzere bayi yapılanmasını da yoğun bir şekilde başlatarak 2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Ergun şunları söyledi; “BYD Türkiye olarak operasyonlarımızı çok yönlü olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında bayi ağımızı Türkiye pazarının yüzde 82’sini kapsayacak şekilde yapılandıracağız. Kasım ayında satışların başlamasıyla birlikte ‘ BYD Dijital Bayi’ sistemini de devreye alacağız. Bu sayede 81 ilimizdeki müşterilerimize ulaşacağız. BYD modellerini tercih edenler ‘BYD Dijital Bayi’ üzerinden satın alma işlemini başlatmış olacaklar. Müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün bayilerimizde markadan bağımsız olarak elektrikli araçlar hakkında en temel ve çok yönlü bilgileri müşterilere sunacak olan bir ‘Elektrikli Araç Danışmanı’ olacak. Bu kapsamda tüm bayilerimiz elektrikli otomobiller hakkındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılanıyor. BYD, tüm modellerinde 8 yıl/200.000 km garanti sunan tek marka olarak öne çıkacak. Ayrıca BYD modelleri için, satış, servis ve yedek parça gibi 360 derece hizmetleri en mükemmel şekilde ilk günden itibaren sunacağız.”

“Yüzde 10 ÖTV dilimine giren ATTO 3 ile satışlar başlıyor”

Ergun, BYD Türkiye’nin yıl sonu ve önümüzdeki yıl planlamasından söz ederek, “İlk etapta yüzde 10 ÖTV dilimine giren en iddialı C SUV modelimiz BYD ATTO 3 ile pazara güçlü bir giriş yapıyoruz. BYD Türkiye müşteri deneyimini tasarlarken hem fiziksel hem de dijital bir deneyim elde etmeye odaklandık. Lansmanla birlikte BYD ATTO 3 için online olarak talepleri almaya başlayacağız ve hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanacağız. 2024 yılında ürün gamına katılacak yeni modeller ile hiç durmadan yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek, birinci derecede önemli konumuz olacak” dedi.

“Türk kullanıcısı BYD farkını görecek”

Ergun, BYD modellerinin avantajından söz ederek, “2022’de içten yanmalı motor üretimini tamamen durduran BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren tek elektrikli araç üreticisi olarak öne çıkıyor. Türk kullanıcısı da bu lansmanla birlikte BYD’nin farkını görmeye başlayacak. Teknoloji ve inovasyon odaklı bir üretici olarak BYD, sektördeki en yenilikçi teknolojileri sunuyor. Kullanıcıları şaşırtacak çok sayıda donanımsal özelliklerin yanında geleneksel anahtarın yerini alan ‘NFC Card’ ve dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca BYD, Blade Batarya ve e-Platform 3.0 gibi en son teknolojileri de kullanıcılarla buluşturuyor. Bu sayede markamız elektrikli araçlarda güvenlik, uzun menzil, verimlilik, performans, akıllı teknolojiler ve tasarım anlamında öncü rol üstleniyor” dedi.

BYD üç modelle Türkiye’ye giriş yapıyor

BYD, başlangıçta üç modeliyle Türkiye pazarında yerini alacak. BYD öncelikli olarak Kasım ayından itibaren BYD ATTO 3 modelini Türkiye’de teslim etmeye başlayacak. Bununla birlikte BYD HAN ve BYD SEAL modelleri ise 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. 2024’te yılı içerisinde ise farklı BYD modelleri de showroom’lardaki yerini alacak.

Sportif Aile SUV’u: BYD ATTO3

Markanın yeni e-platform 3.0 ve Blade Batarya teknolojisiyle donatılan BYD ATTO 3, tasarımı, malzeme kalitesi ve verimli güç ünitesiyle öne çıkıyor. Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alan BYD ATTO 3, 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.3 saniyede tamamlıyor ve WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. BYD ATTO 3, yüksek verimliliğiyle birlikte 15.6 kWh/100 km enerji tüketimiyle de dikkat çekiyor. Model, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Geniş ürün yelpazesi Türk kullanıcısıyla buluşacak

Elektrikli araçlarda dünya lideri olan BYD, farklı segmentlerde farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan geniş ürün yelpazesini de Türk kullanıcısıyla buluşturacak. BYD HAN ve BYD SEAL modelleri 2024’ün ilk çeyreğinde sunulacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren BYD’nin SUV modelleri BYD SEAL U ve BYD TANG; markanın sedan modelleri BYD HAN ve BYD SEAL ile birlikte markanın hatchback modeli BYD DOLPHIN’in de Türkiye pazarında sunulması planlanıyor.

BYD HAN, E segmentinde konumlanıyor. BYD HAN, sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, akıllı süspansiyonları ve dört çeker sürüşüyle yüksek performans ve yüksek konfor sunan BYD HAN, 380 kW güç ve 700 Nm tork üreten elektrik motorlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662km menzil sunuyor.

C segmenti hatchback modeli BYD DOLPHIN ise, 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44.9 ile 60.4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 km menzil sunan BYD DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor. 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD SEAL ve BYD SEAL U

BYD’nin D segmenti temsilcileri BYD SEAL sedan ve BYD SEAL U SUV da önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına sunulacak önemli modeller olacak. Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. BYD SEAL U, beş kişi için konforlu ve geniş bir iç hacim ile geniş bagaj alanı sunan SUV olarak öne çıkıyor. BYD DOLPHIN ve BYD SEAL gibi okyanus tasarım temasından ilham alan model, 2024’in ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

Blade Batarya teknolojisi

BYD, aynı zamanda elektrikli araçların en önemli unsurlarından biri olan bataryalarda da sektöre öncülük ediyor. BYD Blade Batarya teknolojisi, BYD’nin endüstride 28 yıldan daha uzun süredir sahip olduğu deneyimi temsil ediyor. Şirketin kurulmasından bu yana bataryaları kendi bünyesinde tasarlayan ve üreten BYD, mobilite konusundaki tutkusuyla her geçen gün yenilikçi teknolojilere imza atmayı sürdürüyor.

Blade Batarya teknolojisi, her koşulda yüksek performans göstermesi, yüksek güvenliği, uzun menzil sunması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. BYD’nin bataryaları, sahip olduğu yenilikçi özelliklerle birlikte 5000 defa şarj-deşarj olmasının ardından dahi yüksek verimliliğini ve performansını devam ettiriyor. Ayrıca şarj süreleri, kullanılan şarj istasyonu hızına göre değişmekle birlikte DC şarj ile modele göre yüzde 30’dan yüzde 80’e 26-30 dakika gibi kısa sürelerde gerçekleştirilebiliyor.

E-Platform 3.0 ile elektrikli araçlarda yeni standart

BYD modellerinde yer alan en son e-platform 3.0 ise, her şartta maksimum sürüş deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yeni nesil e-platform 3.0, BYD’nin akıllı, güvenli, performanslı ve verimli elektrikli araçlar üretmesini sağlıyor. Farklı ölçeklerde farklı segmentlerdeki araçlarda kullanılabilen platform, yeni nesil elektrikli araçlara öncülük ediyor. Tek şarjda 1000 km’yi aşan menziller sunulabilmesini sağlayan platform, aynı zamanda sadece 5 dakikalık şarj ile 150 km menzil elde edilebiliyor. Ayrıca yeni elektrikli dört çeker sistemi sayesinde yüksek performanslı BYD modellerinin, 0-100 km/s hızlanmalarını 3.8 saniye gerçekleştirmesini sağlıyor.

BYD tüm komponentleri kendi üretiyor

Build Your Dreams’in kısaltması olan BYD, 1995 yılında batarya şirketi olarak kuruldu ve günümüzde bataryalar, elektrikli araçların en önemli bileşeni olarak dikkat çekiyor. 2003 yılında ise BYD otomobil üretmeye başlayarak yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörüne taşıdı. BYD teknoloji tabanlı ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, batarya, elektrik motoru ve diğer komponentler olmak üzere elektrikli araçlar için tüm bileşenlerini kendisini üretiyor.

Geçtiğimiz yıl 1.86 milyon adet yeni enerji aracı satarak, 2021’e göre üç katı fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşan BYD, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanını elde etti.