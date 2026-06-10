Hyundai’den FIFA Dünya Kupası’na 1500 araç

CARMEDYA.COM – Hyundai, 27 yıllık FIFA ortaklığına dayanarak 994 binek araç ve 506 otobüsten oluşan, turnuva tarihindeki en büyük filosunu FIFA Dünya Kupası’na gönderdi.

Hyundai filosu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’daki 16 ev sahibi şehirde oynanacak maçlarda kullanılacak. Hyundai, bu özel destekle beraber milli takımların, turnuva operasyonlarının ve medyanın ulaşımını destekleyerek sorunsuz lojistik sağlayarak markanın mobilite yeteneklerini sergileyecek. Filo ağırlıklı olarak SUV ve hibrit modellerden oluşacak.

Uzun süredir FIFA ortağı olan Hyundai, mobilite alanının ötesine de geçerek robotik ve yeni nesil teknolojileri de kapsayacak şekilde rolünü genişleterek, Amerika, Kanada ve Meksika’daki 16 ev sahibi şehirde turnuva operasyonlarını desteklemeye hazırlanıyor. FIFA Dünya Kupası 2026, Hyundai’nin robotik stratejisi için dönüştürücü bir ana işaret ediyor.

Boston Dynamics Spot robotlarının turnuva mekanlarında ilk resmi olarak konuşlandırılması, markanın FIFA’nın Resmi Robotik Ortağı olarak genişleyen rolünü ve akıllı mobilite ve robotik alanındaki gelecek vizyonunu yansıtıyor.

Robotlar, otonom devriye operasyonları, gerçek zamanlı saha izleme ve endüstriyel denetim gibi alanlarda görevlendirilecek.