Skoda’nın yeni elektriklisi Epiq üretim bandına girdi

CARMEDYA.COM – Skoda, yeni elektrikli modeli Epiq’in seri üretimine İspanya’nın Pamplona kentindeki Volkswagen Navarra fabrikasında başladı.

Epiq, aynı zamanda Skoda’nın tarihinde İspanya’da üretilen ilk model olarak dikkat çekiyor.

Günlük kullanım için tasarlanan Epiq, elektrifikasyonun yaygınlaşması konusunda önemli bir rol oynayacak. Bu yeni model, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Markanın yeni MEB+ platformu üzerine geliştirilen ilk modeli olan Epiq, aynı zamanda Skoda’nın yeni Modern Solid tasarım dilini tamamen yansıtan ilk otomobil olarak öne çıkıyor. Epiq, yakın zamanda tanıtılacak yeni nesil elektrikli SUV modeli Skoda Peaq ile birlikte markanın elektrikli mobilite stratejisinin temel taşlarından biri olacak. Böylece markanın Enyaq ve Elroq modelleriyle yakaladığı başarı çıtasını daha da yukarıya taşıması hedefleniyor.

Yeni Epiq, üst segment modellerde sunulan birçok gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemini de bünyesinde barındırıyor. 85 kW ile 155 kW arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle sunulacak model, farklı kullanıcı beklentilerine cevap verecek şekilde geliştirildi. Yaklaşık 440 kilometreye varan sürüş menzili sunan Epiq, şehir içi kullanımın yanı sıra günlük ulaşım ihtiyaçları ve uzun yolculuklar için de pratik bir elektrikli mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

İspanya’daki modern üretim merkezi

Pamplona yakınlarında bulunan Volkswagen Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu’nun önemli üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 5 bin çalışanın görev yaptığı tesis, günlük 1400’ün üzerinde araç üretim kapasitesine sahip. Grup içinde farklı modellerin üretimine ev sahipliği yapan tesis, içten yanmalı motorlu ve elektrikli araçları aynı üretim hattında üretebilen esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Bu tesisten her 54.6 saniyede bir araç banttan iniyor. Epiq’in İspanya’da üretilmesiyle birlikte Skoda, Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim tesislerinde yüksek talep gören diğer modeller için kapasite yaratırken, Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine daha hızlı yanıt verebilmeyi hedefliyor.