Makyajlı Peugeot 2008 Eylül’de Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Peugeot 2008, geçirdiği makyaj operasyonunun ardından güncel özellikleri ve 3 farklı motor seçeneğiyle eylül ayından itibaren ülkemizde satışa sunulacak.

Makyajlanan modelin benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri aynı anda yollara çıkacak.

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor. Peugeot 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.

Kompakt boyutlar

Güncel 2008, Active Prime, Allure ve GT versiyonlarıyla İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi ise 2605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.

SUV tasarımı

Makyajlanan 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki Peugeot yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

2008, makyajlanan 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip.

GT versiyonlarında, üçlü pençenin etkisi, Full LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Avtive Prime versiyonunun önünü, parlak siyah renkte yatay detaylar süslüyor. Allure ve GT versiyonlarında ön cephe, gövdeyle aynı renkte dikey detaylarla ön plana çıkıyor. Bu da ön cephenin dikey duruşunu güçlendirmek için zarif koyu renk eklere kadar uzanıyor. Gövde rengi detaylar, ızgaranın tampona daha iyi entegre olmasını sağlıyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

Güncel 2008’in lansman rengi, modern Selenyum Gri seçildi. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz, 2008’in güçlü tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonu, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Peugeot 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle üretiliyor.

Model, Active Prime ve Allure donanımında Peugeot 408 modelinde tanıtılanlar ile benzer, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 16 inç Noma (Active Prime), 17 inç Karaköy (Allure) veya 18 inç Evissa (GT) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları zarif bir şekilde gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. 2008’in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.

Peugeot i-Cockpit

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için güncel 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. 2008’in gösterge paneli, Allure ve GT versiyonlarında dijital. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip ve GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Active Prime versiyonunda analog gösterge paneli bulunuyor. Tüm makyajlı 2008 versiyonlarında 10 inç merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarını (Active Prime versiyonu) veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Allure ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine de sahip oluyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi, telefon gibi kontrol işlevlerini de barındırıyor. 2008 GT’nin iç mekânı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. Model versiyonları, 2022 baharında tanıtılan e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

Elektrikli otomobil teknolojisi

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek makyajlı 2008, yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Peugeot E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160 bin km garantili olarak satılıyor.

Yeni 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.

PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.