Stellantis’ten sürdürülebilir mobiliteye yeni yatırım

CARMEDYA.COM – Stellantis’in kurumsal girişim fonu Stellantis Ventures, inovasyonu desteklemek için 10 girişime ve 1 mobil girişim fonuna yatırım yapıyor.

Stellantis Ventures tarafından desteklenen projelerden 3’ü ise bu yıl başlıyor. Bununla birlikte fon, yenilikçi, müşteri odaklı sürdürülebilir mobilite teknolojilerinin dağıtımını hızlandırmayı hedeflerken, Stellantis’in daha sürdürülebilir mobilite ve daha iyi araç içi deneyimi geçişine öncülük eden Dare Forward 2030 stratejisini destekliyor.

Stellantis’i bir teknolojisi şirketine dönüştürmenin, müşteri odaklı ve heyecanla çalışan bir start-up zihniyetine sahip olmayı gerektirdiğini belirten Stellantis Baş Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Stellantis Ventures’ın gücünü, müşterilerimiz ve toplum için kabin içi deneyimine dönüştürebileceğine ve mobilite sektörünü iyileştirebileceğine inandığımız en ileri teknolojiyi geliştiren şirketlerle bağ kurmak için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımlar, Dare Forward 2030 stratejisini destekliyor ve “Özen, Teknoloji ve Değer” olmak üzere üç temel sütuna dayanıyor.

Özen

6K, daha hızlı, daha temiz ve daha düşük maliyetli sürdürülebilir üretim sağlıyor. 6K’nın UniMelt plazma işlemi, elektrikli araç bataryaları, 3D baskı ve sayısız diğer uygulamalar için yerel sürdürülebilir kritik malzemeler üretmeye yönelik ileri teknoloji bir platform. 6K, temiz, düşük karbon emisyonlu malzemeler sağlamak için gelişmiş sürdürülebilir üretim gerçekleştiriyor.

Beweelsociety, Stellantis kökenli bir girişim olarak öne çıkıyor. Bu girişim bağlantılı e-bisikletler geliştiriyor ve finansman, sigorta, işletme ve bakım hizmetleri (Bakım ve hırsızlık önleme) de dahil olmak üzere tek bir gelişmiş dijital uygulama aracılığıyla satın almadan bisiklete binmeye kadar geniş bir hizmet yelpazesi sağlıyor. Vizyonunu geleneksel otomobilin ötesine genişleten Beweelsociety, Stellantis’in sürdürülebilir ve hafif mobilite alanında büyümesini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Üretilen ilk e-bisikletler, 2023’ün son çeyreğinden itibaren Avrupa’daki özel bisiklet bayilerinden ve teknoloji odaklı perakendecilerden satın alınabilecek.

NetZero, tarım artıklarını çok istikrarlı bir karbon formu olan biyokömüre dönüştürerek, uzun vadede atmosferdeki karbonu giderme konusunda uzmanlaşmış bir iklim girişimi. Biochar, tarım topraklarıyla karıştırıldığında verimi artırabiliyor ve gübre ihtiyacını azaltabiliyor. NetZero’nun misyonu, iklim ve insanlar için tropik bölgelerde biyokömürü yaygınlaştırmak.

Teknoloji

Nauto, daha güvenli sürüş yoluyla maliyet düşürme ve hayat kurtarmaya yardımcı olmak için 800’ün üzerinde ticari filoya, gelişmiş risk veri bilimi ile birleştirilen yapay zekâ ve bilgisayarlı kamera teknolojisi sistemlerini uyguladı. Nauto’nun güvenlik sistemi, hem sürücü davranış riskini hem de harici yol riskini değerlendiriyor ve aynı zamanda sürücü mahremiyetine saygı duyarak dikkat dağınıklığını azaltmak ve çarpışmaları gerçek zamanlı olarak önlemek için sürücüleri uyarıyor ve yönlendiriyor. Nauto Cloud ve mobil uygulamalar, filo güvenliği ve risk yöneticilerinin filoları daha verimli bir şekilde işletmesine, risk altındaki sürücüleri belirleyip yönlendirmesine ve talep işleme sürecini hızlandırmasına yardımcı oluyor. Nauto çözümü, bu yaz ABD’de Stellantis ticari filo araçlarında satışa sunulacak.

Arazi uzmanları ve meraklılarından oluşan Trails Offroad, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Jeep® Uconnect sistemine yüklenebilen ve 3.000’in üzerinde ayrıntılı offroad parkur kılavuzunu içeren bir dijital kitaplık sunuyor. Her bir kılavuz; rota açıklaması, önemli ara noktalar, zorluk dereceleri, ilgi çekici noktalar, videolar ve incelemeler dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler sağlıyor. 2023 yazından itibaren, belirli yeni Jeep araçlar, 62 “Jeep Badge of Honor” parkuru da dahil olmak üzere 200’ün üzerinde önemli parkur rehberine erişebilecek. Kataloğun tamamı ise abonelik hizmeti olarak sunulacak.

Viaduct, kalite ve bakım için araç analitiğini iyileştirmek üzere tasarlanan bir yapay zekâ platformu. Platform, arıza ve sensör verilerindeki anormallikleri belirlemek, araç sağlığını tahmin etmek ve önleyici bakım rutinlerini geliştirmek için makine öğrenimi algoritmalarını devreye alarak araçları daha güvenli, daha güvenilir ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

Geoflex, markası ne olursa olsun, tüm küresel navigasyon uydu sistemleri alıcılarının doğruluğunu, bütünlüğünü ve çalışma sürekliliğini artırmak için tasarlanan, dünya genelinde bir uydu konumlandırma iyileştirme teknolojisi operatörü. Hipergeolokasyon hizmetleri, dünyanın her yerinde, karada, denizde ve havada 4 santimetre hassasiyete kadar doğru, güvenli ve dayanıklı konumlandırma sağlıyor.

Envisics, dinamik holografik teknolojilerin öncüsü ve artırılmış gerçekliğe sahip yükseltilmiş gösterge ekranları (AR-HUD) ile otomotiv sensör sistemleri uygulamasında da öncü. Envisics teknolojisindeki ilerleme, otomotiv ekranlarını dönüştürme ve araç içi deneyimde devrim yaratma fırsatı sunuyor.

Değer

Electra Vehicles, elektrikli mobilite için batarya yazılım çözümleri alanında lider bir tedarikçi. Electra, batarya yönetim sistemleri, tahmine dayalı batarya analitiği ve batarya paketi tasarım yazılımı için aktif ve uyarlanabilir kontroller sağlıyor. Entegre ve bulut tabanlı yapay zekâ ve makine öğrenimine (AI/ML) dayanan batarya geliştirme özellikleriyle Electra, elektrikli mobiliteyi geliştirmek için batarya gücünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Lyten, çeşitli gelişmiş uygulamalar için ayarlanabilen ve benzersiz bir dekarbonizasyon malzemeleri platformu olan Lyten 3D Graphene™’i ortaya çıkardı. Bu platform, azaltılmış araç ağırlığı için hafif kompozitler, sürüş deneyimini iyileştirmek için gelişmiş sensörlerle birlikte sıfır nikel, kobalt veya manganez kullanan, daha yüksek enerji yoğunluğuna, daha düşük karbon ayak izine sahip, tedarik zinciri bağımsızlığını mümkün kılan, son derece sürdürülebilir, yenilikçi bir lityum-kükürt batarya üretilmesini sağlıyor.

Londra’daki MOVE 2023 etkinliğinde yer aldı

Stellantis Ventures, Londra’da gerçekleştirilen MOVE 2023’te, 36 numaralı stantta, katılımcı ve ana konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca “Start Me Up! İnkübatörlerin mobiliteyi daha da ileriye götürmedeki merkezi rolü” ve “Start-up ekosistemi ve Unicorn yolculuğu” konulu bir panele katıldı.

Stellantis Ventures, Mart 2022’de Stellantis Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir bileşeni olarak duyurulmuştu. Dare Forward 2030 stratejik planı, 2030 yılına kadar karbon salınımını 2021 verilerine kıyasla yarıya indirmek ve 2038’e kadar karbon net sıfıra ulaşmak için kapsamlı emisyon azaltma hedeflerini benimsiyor. Dare Forward 2030’un temel hedeflerinde, Avrupa’daki binek otomobil satışlarının tamamının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yarısının 10 yılın sonunda batarya elektrikli olması yer alıyor. Ayrıca net gelirleri 2030 yılına kadar ikiye katlama (2021’e kıyasla) ve 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjına ulaşmayı hedefliyor. Bunun dışında 2030 yılına kadar tüm pazarlarda sunduğu ürün ve hizmetlerde, müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer almayı hedefliyor.