Chery’den rekor araç satışı

CARMEDYA.COM – Chery Grubu, mayıs ayında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 63 artırarak 139 bin 172 adede yükseltti.

Chery, bu yüksek performansıyla üst üste 12 ay boyunca 100 bin adedin üzerinde araç satarak ulaşılması zor bir başarıya daha imzasını attı. Chery Grubu, ocak-mayıs döneminde ise yıllık yüzde 61 artışla toplam 596 bin 220 adet araç sattı.

Çin otomobil pazarının dinamizmi artarken, genel otomobil piyasası mayıs ayında istikrar kazandı. Çin Yolcu Derneği, mayıs ayında binek araç perakende satışlarının yıllık yüzde 27,7 artışla 1,73 milyon adet olacağını tahmin etmişti. Chery Grubu’nun mayıs ayındaki satışları bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak, sektörün iki katını aşan bir büyüme oranıyla genel eğilimin üzerinde performans göstermeye devam etti ve hızlandırılmış bir seyir sürdürdü. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin ocak-nisan dönemi istatistiksel analizine göre, Chery Group’un artış hızı, ilk 10 otomobil satış işletme grubu arasında sektörde ikinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarında yaşanan genel daralmaya karşın, Chery Grubu’nun sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan iş biçimi bu etkileyici sonuçların elde edilmesini sağladı. Yıl başından bu yana, yeni ürünler ve yeni teknolojiler alanında hızla tanıtımlarına devam eden Chery Grubu, geçtiğimiz mayıs ayında, Chery Mars mimarisi süper hibrit platformunun ilk seri üretim modeli olan TIGGO 9’un küresel tanıtımını başlattı. Chery tarafından üretilen “Manyetik süspansiyonlu ultra konforlu amiral gemisi SUV”, sadece TIGGO ailesine bir üye daha eklemekle kalmadı, aynı zamanda SUV pazarına üstün konfor deneyimi için yeni bir standart da getirmiş oldu. Şirket, haziran ayında tamamen yeni Kunpeng süper performanslı elektrikli hibrit C-DM motor ve şanzımanın seri üretimine başladı ve ilk ürünler hattan çıkmaya başladı. Bu aynı zamanda Chery’nin hibritleşme çağını tamamen başlatması anlamına da geliyor. Chery, 2024 yılına kadar 20’nin üzerinde C-DM modelini pazara sürmeyi planlıyor. Üstelik buna, bağımsız yeni enerji elektrik markası iCAR tarafından nisan ayında piyasaya sürülen yeni ve tamamen elektrikli modeller dahil değil.

Chery Grubu, “Yaoguang 2025” stratejisi kapsamında da yeni bir “Teknik yenilik fabrikası” inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aynı zamanda, otomobil üreticileri ve boya tedarikçileri tarafından ortaklaşa kurulan dünyanın ilk otomotiv dijital boya renk laboratuvarı PPG, mayıs ayında Chery Automobile’de açıldı. Yine mayıs ayında, Chery Grubu’nun Dazhuo Smart ve Chery Ticari Araçlar, Wuhu Şehrinde akıllı bağlantılı araçlar için ilk parti açık yol testi lisanslarını aldı. Bu, L4 insansız sürüş teknolojisinin ve insansız ticari araçların ticari olarak uygulanmasını teşvik etmek için gerekli koşulları oluşturuyor. Akıllı teknoloji ve yeni enerji teknolojisinde sürekli atılımlar yapan Chery Automobile, ürün gücü ve teknik üstünlüğü ile geleceğin pazar rekabetinde adından daha fazla söz ettirmeye ve olağanüstü sonuçlarına devam etmeye hazırlanıyor.