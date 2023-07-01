Skoda Challenge’da Vosmer podyuma çıktı

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin 8 kategoride katıldığı uluslararası Skoda Challenge’da ülkemizi 3 kategoride temsil eden Vosmer Skoda, yedek parçada dünya üçüncülüğünü elde etti.

Mart ayında düzenlenen Skoda Challenge yarışmasında Türkiye 1’incisi olan ekip, uluslararası finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Haziran ayında düzenlenen 12’nci Skoda Challenge Uluslararası Finali markanın anavatanında, Prag’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin toplam 8 kategoride katılım sağlandığı finalde Vosmer Skoda, 3 kategoride elde ettiği birincilikle yer alma hakkı kazandı. Vosmer Alsancak Skoda Satış Müdürü Bülent Yalın, Vosmer Skoda Servis Şefi Fatih Toparlı ve Vosmer Alsancak Skoda Yedek Parça Sorumlusu Göksel Hepkarşı’nın yer aldığı finalde Fatih Toparlı “Altın Pin” ödülünü kazanırken Göksel Hepkarşı da yedek parça kategorisinde dünya üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Vosmer Otomotiv’in satış ve satış sonrası hizmette mükemmellik ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkeleriyle çalıştığını söyleyen Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Her biri konusunda uzman ve tüm eğitimlerini başarıyla tamamlamış dinamik bir ekibimiz var. Skoda Challenge’daki performansımızla da bunu yeniden kanıtlamış olduk. Bir başka deyişle ekibimizin dünya çapında başarısı tescillenmiş oldu” dedi. Türkiye’nin 8 kategoride bu yarışmaya katılmasının önemine işaret eden Siyon Karmona, “Katılmanın bile bu kadar önemli olduğu bir yarışmada Vosmer Skoda olarak bu kategorilerde ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik yedek parçadaki arkadaşımız Göksel Hepkarşı’nın dünya üçüncüsü olması hem bizi gururlandırdı hem de bu alandaki uzmanlığımızı yeniden kanıtlamış oldu. Her zaman daha iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.