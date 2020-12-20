Yeni Peugeot e-EXPERT’a I-VOTY ödülü

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun hafif ticari model gamında yer alan elektrikli modeli e-EXPERT, 2021 Uluslararası Yılın Vanı ödülüne layık görüldü.

e-EXPERT,1992 yılında piyasaya çıkışından bu yana Uluslararası Yılın Vanı ödülüne layık görülen altıncı Peugeot modeli olmasıyla öne çıkıyor.

I-VOTY ödülünin sahibi, Avrupa, Rusya ve Türkiye’den alanında uzmanlaşmış 25 olan 25 dergiyi temsil eden 25 uluslararası gazeteciden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Şehir merkezlerine sınırsız erişim sağlayan model, tamamen elektrikli motoruyla kompakt van segmentinde yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.

WLTP döngüsüne göre 330km’ye varan iki farklı menzil seçeneği sunan araçta kompakt, standart ve uzun olmak üzere üç farklı gövde seçeneği sunuluyor.

1000 kg römork çekme ve 1275 kg taşıma kapasitesiyle dikkat çeken e-EXPERT, 6.6 metreküp ile içten yanmalı motora sahip versiyon ile aynı kargo alanına sahip.

Elektrik sistemine uyarlanmış renk matrisine sahip analog bir gösterge tablosu, mevcut şarj noktalarını ve kalan şarj seviyesine bağlı olarak menzili de gösteren TomTom Traffic 3D, bağlantılı navigasyon dahil merkezi dokunmatik ekran için özel grafikler, yeni “e-Toggle” otomatik vites kumandası ve elektrikli el freni aracın öne çıkan özellikleri arasında.

Sürüş modları arasında geçiş yapma olanağı sunan sürüş modu seçicisi sayesinde daha uzun menzil için Eco, (60 kW, 190 Nm), günlük kullanım için ideal olan Normal (80 kW, 210 Nm) ve ağır yükleri çekerken gereken performans ihtiyacı için Power (100 kW, 260 Nm) modları seçilebiliyor.

Araç, özel olarak uyarlanmış bir hidrolik direksiyon sistemi, 11,3 m’lik dönüş çapı ve 1,90 m tavan yüksekliği ile (versiyona bağlı olarak)

otoparklara kolay erişim gibi özelliklerle her türlü kullanım koşulunda rahat bir sürüş sunuyor.

EMP2 platformu üzerinde geliştirilen e-EXPERT, 100 KW güç ve maksimum 260 Nm tork üreten tamamen elektrikli motoruna sahip ve markanın iki farklı menzil seçeneği sunan ilk elektrikli aracı olarak öne çıkıyor. Kullanım gereksinimlerine bağlı olarak 50 kWh ve 75 kWh olmak üzere iki farklı lityum-iyon batarya sunuluyor.

50 kWh kapasiteli bataryaya sahip versiyonlar WLTP onay protokolüne göre 230 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor. Standart ve Uzun versiyonlar, aynı zamanda 75 kWh kapasiteli batarya ile donatılabiliyor ve bu batarya ile

aynı onay protokolüne göre 330 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor.

Farklı kullanıcı gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak için iki çeşit entegre şarj cihazı sunuluyor. Standart olarak sunulan 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı dışında isteğe bağlı olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı da tercih edilebiliyor.

Yeni e-EXPERT, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere; Pro ve Premium donanım seviyelerinin yanı sıra Asphalt ve Urban versiyonlarıyla zengin bir çeşitlilik sunuyor. Her versiyon en güncel teknoloji ve sürüş destek sistemiyle donatılabiliyor.

Model, kasım ayının ortasında Avrupa’da satışa sunuldu. Fransa’da Valenciennes yakınlarında bulunan üretim tesisi, artan siparişleri mümkün olan en kısa sürede karşılamak için çalışıyor.