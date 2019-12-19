İlk Sürüş: Subaru Forester e-BOXER

CARMEDYA.COM – İlk kez 1997 yılında satışa sunulan Subaru Forester, beşinci neslini mild hibrit teknolojisiyle kutluyor.

Bugüne kadar tüm dünyada elde ettiği 3.9 milyon satış elde ederek, önemli bir başarıya ulaşan Forester, aynı zamanda Subaru markasının model gamı içerisinde de en çok satan model olma özelliğine sahip.

Subaru’nun yeni nesil altyapısını oluşturan Subaru Global Platform üzerine inşa edilen beşinci nesil Forester, e-BOXER versiyonuyla ülkemizde satışa sunuldu.

Tamamen yenilenen Forester, yeni nesil güç aktarma organları ve Subaru’nun iki temel teknolojisi olan BOXER Motor ve Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemini (SAWD) birleştiren hibrit özellikli e-BOXER ile birlikte sunuluyor.

EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi Yeni Forester’da standart olarak bulunuyor. Subaru Arka Araç Tespit Sistemine (SRVD)’ye ek olarak Arka Çarpışma Önleyici Frenleme ve Yan Görüş Kamerası sayesinde güvenlik arttırılmış.

5 sürücüye kadar kişisel koltuk pozisyonu, klima, ayna ayarı ve yakıt tüketimi verilerini hafızasına kaydedebilen ve sürüş esnasında sürücüyü olası tehlikelere karşı uyaran Sürücü Dikkat Uyarısı’nı da içeren Yüz Tanıma Teknolojisi Forester’da tüm donanımlarda standart olarak yer alıyor.

Yeni Forester, 2018-2019 Japonya Yeni Araç Değerlendirme Programı (JNCAP) çarpışma güvenliği değerlendirme testlerinde 96,5 ile puanı elde ederek Grand Prix Ödülü’nü kazandı. Forester, ayrıca 122,3 puan ile (126 puan üzerinden) 2018-2019 JNCAP önleyici güvenlik performansı değerlendirmesindeki en yüksek puanı elde ederek İleri Güvenlikli Araç Üç Artı (ASV +++) notuna da hak kazandı.

Yeni Global Platform ile bir önceki modele göre uzunluğu ve dingil mesafesi 3 cm, genişliği ise 2 cm büyüyen Forester, yüksek işçilik kalitesine sahip ferah bir iç mekana ve yükleme ağzı genişletilmiş daha kullanışlı bir bagaj bölmesine sahip. 22 cm minimum yerden yüksekliği sayesinde ise arazide maceraya hazır olan araçta X-Mode sistemi de çeşitli hava ve yol koşulları için artık iki kademe seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Forester, Türkiye pazarında, e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xclusive olmak üzere üç ayrı donanım seviyesiyle Aralık ayında satışa sunulmaya başlandı. Yeni modele ilk olarak sahip olmak isteyenler için Subaru Türkiye Yetkili Satıcıları tarafından Kasım ayından bu yana ön ödemeyle sipariş alınıyordu. Aralık ayı ile birlikte müşteri teslimatları da başladı. Yeni Subaru Forester 2.0i e-BOXER’ın başlangıç paketi olan e-Xtra versiyonu 389 bin 880 TL, e-Xtreme versiyonu 402 bin 270 TL, en üst paket olan e-Xclusive versiyonu ise 436 bin 528 TL anahtar teslim lansman fiyatıyla satışa sunuluyor.

Halil Karagülle – Subaru Türkiye Genel Müdürü

Subaru’dan tamamen elektrikli orta sınıf SUV

İstanbul’da gerçekleşen lansman etkinliğinde konuşan Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle yeni modelin basın toplantısındaşunları söyledi: “Otomobil üreticileri çevre normlarına uyum için önemli bir değişim içinde. Gerçek sürüş verileri ile ölçümlerin yaygınlaşması, yasal sınırların aşılması ile ödenecek cezaların çok yüksek seviyeleri ulaşması gibi etkenler otomobil üreticilerini hibrit ve elektrikli araçlara doğru çok hızlı bir dönüşüme zorluyor. Subaru Avrupa’da e-BOXER hibrit motorlu aracını Aralık ayında satışa sundu, çok yakın bir gelecekte de tamamen elektrikli bir orta sınıf SUV modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikli motor destekli, benzinli 2 litre Boxer motora sahip tamamen yenilenmiş Subaru Forester modelini Avrupa ile aynı anda çok rekabetçi bir lansman fiyatıyla pazara sunuyoruz. Forester’ın giriş versiyonu bile çok dolu bir araç, rakiplerimizin opsiyon olarak sunduğu özelliklerin neredeyse tamamını Forester’da standart olarak yer alıyor. Bu anlamda 390 bin TL’lik başlangıç fiyatının çok rekabetçi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Yeni kasa Forester için müşterilerimizden çok yoğun bir talep var. Bayilerimiz Kasım ayından bu yana müşterilerimizin siparişlerini topluyorlar. İlk parti araçlarımızın tamamının müşterisi hazır. Aralık ayının içinde ilk parti araçlarımızın, Ocak ayında ise ikinci parti araçlarımızın teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Şubat ayından itibaren ise 2020 model Forester’larımız pazar beklentilerini rahatlıkla karşılayacak adetlerde ulaşmaya başlayacak. 2020 yılında pazarda bir toparlanma bekliyoruz. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2019 yılında 475 bin adetle kapanacağını, 2020 yılında ise 550 binlerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz.”

Arazi kabiliyeti

Araç 22 cm minimum yerden yüksekliği ile mümkün olan en geniş ayrılma, yaklaşma ve rampa geçme açıları aracın engebeli yol koşullarında da rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Yeni Forester, motor, şanzıman ve çekiş sistemi ile frenlerin kontrolünü ele alıp kaygan yüzeylerde ve dik eğimlerde en iyi çekişi sağlayan X-Mode sistemini de standart ekipman olarak sunuyor. Farklı zeminlerde kolayca gidebilme kabiliyetini bir üst seviyeye çıkartan Kar/Toprak ve Derin Kar/Çamur modları sunan iki kademeli X-Mode versiyonu da yeni özellikler arasında.

Yokuş İniş Kontrolü, yokuş aşağı inerken araç hızının X-Mode devredeyken kolayca artabileceği durumlarda hızı otomatik olarak ayarlıyor, böylece sürücünün direksiyona odaklanması sağlanıyor.

Elektrikli Motor Desteğinden faydalanan X-Mode ile gelişmiş çekiş gücü ve zorlu yol kabiliyeti sunuluyor. Uzun ve engebeli eğimler artık gaza çok yüklenmeden de pürüzsüz bir şekilde tırmanılabiliyor.

Sert ve güçlü karakterinin hakkını veren Yeni Forester’in römork çekme kapasitesi ise 1870 kg.

İlk sürüş

İstanbul’da Etiler, Baltalimanı ve Kuruçeşme’yi kapsayan kısa bir parkurda aracı kullanma ve inceleme fırsatı buldum.

Öncelikle aracın içerisinde yerini aldığı modele göre daha geniş ve daha uzun bir iç mekan ile karşılaşıyorsunuz. Özellikle arkada diz mesafeleri önemli ölçüde iyileştirilmiş.

8 inçlik dijital ekran ile üzerindeki info ekranı ve gösterge panelinin arayüzü başarılı ve gözü yormuyor. Geniş ön, yan ve arka camlar hem iyi bir görüş alanı sunuyor, hem de aydınlık bir ortam oluşturuyor. Yine büyük sunroofu da beğendim ama arka bölümü de kapsayan bir panoramik cam tavana entegre edilmiş olsa daha iyi olacağını düşünüyorum.

Araç elektrik, hibirt veya benzinli motor kullanımını sizin gaz pedalına yaptığınız baskıya göre belirliyor. Belirli bir hız sınırına bağlı değil. Mild hibrit diğer çoğu modele göre avantajı ise tamamen elektrikli modda da ilerleyebilmenize olana tanıması.

Aracın yol tutuş ve sürüş karakterinde de önemli geliştirmeler yapıldığı fark ediliyor. Yeni Subaru Forester öncelikle artık daha sert bir araç diyebiliriz ve bu asfalt zeminde oldukça iyi bir yol tutuş getiriyor. Sert girilen virajlarda Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi’nin tepkilerini hissedebiliyorsunuz ve bu oldukça keyif verici.

2.0 litrelik BOXER motor, şanzımana entegre bir elektrikli moto ve arka akslaraın üzerinde bagajın altı kısmına gelecek şekilde yatay yerleştirilen bir batarya ile destekleniyor. Batarya ile BOXER motorun hizası da aynı olacak iekilde belirlenmiş.

Performanslı kullanım için direksiyon üzerinden S modunu seçtiğinizde Boxer motorun etkileyici sesine de kavuşuyorsunuz.

Fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama 8.1 litre yakıt tüketen araçta, kısa parkur belirleyici bir sonuç ortaya koymasa da ben şehir trafiğinde 10 litrenin üzerinde bir tüketim elde edebildim ancak gerçek sonuca aracı daha uzun süre alığımızda ulaşabileceğiz.

Kotluklar ve ön panel tasarımı ergonomi açısından bir sorun yaşatmıyor ancak ses yalıtımı konusunda, elektrikli modun sessiz ortamında rüzgar ve yol sesini içeride hissedebiliyorsunuz. Bu konuda biraz daha iyileştirme ile çok daha iyi bir konfor yakalanabilir.

Bu arada Subaru Forester kullanıcıları artık geri görüş kamerasının yanında sonar teknolojisine sahip arka park sensörlerine de kavuşmuş durumda. Ayrca arka kamera lensinin kir, çamur ve pisliklerden arındırılması için bir arka kamera yıkayıcısı da eklenmiş.

Konfor açısından ön koltuklar dışında araçta üst donanımda arka koltuk ve direksiyon ısıtmalarına da yer verilmiş. Yeni Subaru Forester’da hızlı USB şarj imkanı bulunuyor ancak ben kablosuz şarj da görmek isterdim. Bu arada koltuk arkalarında yer alan üç parçalı eşya cepleri ise oldukça iyi düşünülmüş.

Kısa bir ilk sürüşten aktarabildiklerim şimdilik bu kadar ancak daha detaylı inceleme imkanına ileride kavuşabileceğiz.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Subaru