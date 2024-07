“Operasyonel araç kiralamaya talep artacak”

CARMEDYA.COM – Rent Go Filo, uzun dönem operasyonel araç kiralama sektöründeki güncel dinamikler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sektörü ve gidişatı masaya yatıran Rent Go Filo Direktörü, şirket hedefleri ve dijital dönüşümü hakkında önemli bilgiler verirken, firmanın dijitalleşme adımlarından biri konumundaki “Kirala/Satın Al” uygulaması seçeneğine dair detayları da paylaştı.

Rent Go Filo, çağın gereksinimlerine paralel olarak dijitalleşme yolunda yatırımlar yaparken müşterilerine fayda sağlayacak uygulamalara da devam ediyor. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşteriler için geliştirilen Kirala/Satın Al hizmetine değinen Rent Go Filo Direktörü Rıza Özdemir, “Yeni ürünümüz ‘Kirala/Satın Al’ ile bireysel ve kurumsal müşterilerimize, kiraladıkları her marka ve model aracın satın alınmasını sağlayan yenilikçi bir uygulama sunmaya başladık. Bu avantajlı seçenek sayesinde müşterilerimiz ihtiyaçlarına en uygun marka ve model araçları kiralarken aynı zamanda satın alma opsiyonundan da yararlanarak, uzun vadeli maliyetlerini optimize edebiliyorlar. Müşterilerimize sunduğumuz bu yeni hizmet, teknoloji ve yenilikçilik konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi.” dedi.

Dijital yatırımlar

Dijitalleşme yönündeki adımlarından en yenisi olan ve kısa süre içinde aktif hale gelecek Rent Go Filo mobil uygulamasını kullanıma sunacaklarını da duyuran Özdemir, “iOS ve Android tabanlı uygulamamamız ile müşterilere tüm operasyonel işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kapsamlı bir platform hazırladık. Müşterilerimiz bu mobil uygulama sayesinde araç kiralama ve satın alma işlemlerinin yanı sıra pek çok işlemi tek bir yerden hızlı ve kolay şekilde yapabilecekler. Özdemir, dijitalleşme adımlarının müşteri memnuniyetini artırmada ve hizmet kalitesini yükseltmede önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Dijital çözümlerimizle müşterilerimize hızlı, etkili ve kullanıcı dostu hizmetler sunarak sektördeki konumumuzu pekiştiriyor ve daha ileriye taşıyoruz” dedi.

“Operasyonel araç kiralamaya talep artacak”

Rent Go Filo’nun gelecek stratejileri yanında uzun dönem araç kiralama sektörüne dair görüşlerini paylaşan Rıza Özdemir, pazar paylarındaki düşüşün ve daralmanın ardından son dönemlerde gözle görülür bir artışın yaşandığını belirtti. Özdemir, “Ciddi kur artışları ve pandeminin oluşturduğu belirsizlik ortamıyla geçmişte araç satın alma ve kiralama alışkanlıklarında önemli ölçüde değişimler yaşandı. Aynı dönemde, küresel ölçekte etkisini göstermeye başlayan çip krizi, lojistik alanındaki sorunlar, ham madde maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirlerindeki aksamalar da araç bulunabilirliğini olumsuz yönde etkiledi. Ancak, 2023 yıl sonu itibarıyla bu olumsuzlukların geride bırakılmasıyla, özellikle uzun dönem araç kiralama sektöründe %3,7 oranında bir büyüme kaydedildi. Gelecek dönemde, yüksek enflasyon ve artan maliyetler gibi etkenlerin azalması ve ticari faaliyetin artmasıyla birlikte, operasyonel kiralamaya talebin de artacağı öngörülüyor.” dedi.

Özdemir, bu büyümenin sektördeki yenilikçi çözümler ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile desteklendiğini vurgularken, operasyonel kiralamanın sunduğu esneklik ve maliyet avantajlarının da işletmeler için cazip hale geldiğini ifade etti. Ayrıca sektördeki bu olumlu ivmenin devam etmesiyle uzun dönem araç kiralama pazarının daha da güçleneceğini belirtti.

“Uzun dönem araç kiralama, hem operasyonel hem maliyet açısından avantaj sağlıyor”

Uzun dönem araç kiralamanın tercih edilmesindeki önemli faktörlere değinen Rıza Özdemir, “Şirketler ve KOBİ’ler, yüksek faizlerle kredi kullanarak araç satın almak yerine bütçelerini kendi ticari faaliyetlerine yönlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu durum, filo kiralama alanında önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca vergi ödemelerinde vergisel avantaj, trafik sigortası ve kasko sorumluluğunun olmaması gibi avantajlar da filo kiralamayı cazip hale getiriyor. Filo kiralama; ücretsiz periyodik bakım, hızlı hasar ve bakım yönetimi, yaşanabilecek olumsuz durumlarda ikame araç temini, ücretsiz lastik saklama ve değiştirme, ücretsiz çekici hizmetleri gibi birçok avantajı barındırıyor. Bu hizmetler, firmaların operasyonel süreçlerini kolaylaştırırken aynı zamanda maliyetlerini de düşürüyor. Özellikle büyük filolara sahip olan şirketler, bu avantajları kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlıyor ve operasyonel verimliliklerini artırıyor.” dedi.

Gelecek 5 yıl içinde hedef ilk 3

Rent Go Filo’nun en büyük avantajının, Tunalar Topluluğu’nun köklü geçmişi ve otomotiv alanındaki 35 yıllık tecrübesi altında faaliyet göstermek olduğunu belirten Rıza Özdemir, “Tunalar Topluluğu çatısında, otomotiv sektörünün her alanında müşterilerimizin yanında olarak uçtan uca bir hizmet ağı oluşturduk. Örnek olarak, Türkiye’de 22 şehir 66 şube sayısına ulaşmış Rent Go markamız ile müşterilerimize tüm şubelerimiz üzerinden hizmet sağlarken muadil araç ve geçici araç hizmetini kendi parkımızdan tedarik ederek diğer rakiplerimize kıyasla sektörde fark yaratıyoruz.”

“2022 sonu itibarıyla yeni yapılanma sürecine girerek müşteri ve araç park adetlerinde hızlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Öncelikli hedefimiz, finansal yapısı güçlü, referans niteliğindeki firmaları bünyemize katmak. Öte yandan önümüzdeki yıl içerisinde ülke genelinde yeni bölge müdürlükleri açarak hizmet kapsamımızı genişletmek ve yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Rent Go Filo olarak, her alanda büyüme ivmemizi sürdürerek, 5 yıllık planımız içinde araç parkı sayısı bakımından sektörün en büyük ilk 3 firmasından biri olmayı ve sektöre yön veren bir marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.