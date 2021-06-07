Toyota’nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!

CARMEDYA.COM – Toyota, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’da toplam pazarda satılacağı öngörülen 45 milyon adetten fazla sıfır emisyonlu araç sayısını daha da artırmak için çalışmalarına hız verdi.

Japon üretici, sıfır emisyona sahip araçları uygun şartlarda sunmak ve tüm markaların 45 milyon adetlik satış hedefini ileriye taşımak için ilk etapta, 2025’te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu plana göre Toyota’nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80’lik dilimini de hibrit ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak. Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak. Bununla birlikte Toyota, 2025’te 10’u sıfır emisyonlu olmak üzere 55’in üzerinde elektrikli, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araç sunacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt

”Toyota’nın önceliği çevre”

Küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve son olarak pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talebin arttığını ve Türkiye’de de bunu yakından gözlemlediklerini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt; “1970’li yıllardan başlayarak yatırımlarının önemli bir kısmını çevreci alternatif yakıtlar geliştirmeye aktaran Toyota, hibrit teknolojisiyle otomotiv endüstrisinde bir devrim yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki artık hemen hemen tüm markalar, bu ve benzer teknolojiler için yatırım yapıyorlar. Öncü ve lider kimliğimizle dünyaya çevresel açıdan maksimum fayda sağlamak, Toyota olarak ana felsefemizi oluşturuyor. Bu yönde hareket etmeye ve insanlık yararına ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bozkurt, ulaşımdan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmesi için kısa ve orta vadede hibrit araç teknolojisinin şu anki en çevreci ve en ekonomik çözüm olduğunun da altını çizerek şunları söyledi: “Kişisel çevreci hibrit araç talebi özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine de yoğun olarak yansımış durumda. Özellikle son dönemde bankalar gibi birçok kuruluşun filo araçları için hibrit otomobil tercihlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Toyota, hemen hemen tüm segmentlerde sunduğu hibrit otomobil satışlarıyla birlikte endüstrideki lideri kimliğini ortaya koyarak en düşük CO2 emisyonlarını elde etmeyi başardı. 2009 yılında ülkemizde sunduğumuz ilk hibrit otomobilden bu yana 44 bin 478 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdik. Bu, iki açıdan önemliydi. Birincisi, çevreci hibrit teknolojisinin bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak ve çevre bilincini üst düzeye taşımak. İkincisi ise bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için çalışmaları 360 derece sürdürmek. Geldiğimiz bu noktada yaptığımız araştırmalar memnuniyet ve tavsiye oranlarının yüzde 90’ları aştığını gösteriyor. Çok kısa sayılabilecek bir zamanda büyük bir yol kat etmişiz.

Bugün kullanıcılar yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bunun yanında; hibrit teknolojisini tercih edenler, geçmişte otomatik vitesli araçlara geçtikten sonra tekrar düz vitese dönmeyenler gibi bundan sonra da hibrit dışında araç kullanmayacaklarını da ifade ediyorlar. Çok değil, bundan 7-8 yıl önce halkımızın büyük bir çoğunluğu hibritin ne olduğunu pek bilmiyordu. Çalışmalarımızla hibriti her mecrada anlattık ve bu seviyeye ulaşarak başarımızı taçlandırdık. Böylelikle markamız ile birlikte diğer markaların da önünü açmış olduk.”

Bozkurt ayrıca, normal araçlara göre daha maliyetli durumda bulunan elektrikli ve hibrit araçların vergisel düzenlemelerle daha erişilebilir fiyatlarda olması halinde bu araçlara daha fazla bir yönelme olacağını da kaydederek “Avrupa’da, elektrikli ve hibrit araçlara yönelimde devlet teşvikleri önem kazanıyor. Fransa ve Norveç gibi ülkelerde düşük vergilendirmeyle, Almanya’da araç alımında nakit desteğiyle hibrit ve elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Bu konunun devletimiz tarafından titizlikle ele alınacağına inancım tam.” diye konuştu.

Toyota’nın hibrit satışları 17.5 milyonu aştı

İlk kez 1997 yılında otomobil dünyasına hibrit teknolojisine sahip Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 17.5 milyon adedi aşmayı başaran Toyota, bu teknoloji sayesinde eşdeğer benzinli araçlara göre 140 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımını da engellenmiş oldu. Türkiye’de ise 2021 yılının ilk 4 ayında 22 bin 173 adetlik toplam Toyota satışları içinde hibrit otomobil satışları 7 bin 824 olarak gerçekleşti. Toyota’nın hibrit satışları içinde ise en çok pay 6 bin 963 adetle Türkiye’de üretilen Corolla Hybrid olarak kayıtlara yansırken, Türkiye toplam otomobil pazarı satışlarında hibrit satışları ise yüzde 7,4 oranına ulaşmış durumda. Toyota’nın toplam pazardaki hibrit satışları da bu paralelde her geçen gün artıyor ve Toyota pazardaki hibrit satış liderliğini açık ara sürdürüyor. Toyota’nın Türkiye ürün gamında bulunan her binek otomobilinin kendi kendini şarj eden hibrit versiyonu bulunuyor.

Toyota tarafından yapılan açıklamada; “Karbon nötr yolculuğunda hiçbir müşterimizi arkamızda bırakmayacağız. Marka olarak herkesin segmentten ve bütçeden bağımsız olarak mümkün olan en düşük CO2 emisyonlu ürüne ulaşma sorumluluğunu taşıyoruz” denildi. Bu ana temel ve vizyonu doğrultusunda Toyota, otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek amacıyla 6 ana başlıktan oluşan 2050 Çevre Hedefi doğrultusunda stratejilerini sürdürmeye devam ediyor.