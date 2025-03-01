BYD’nin 7 koltuklu SUV modeli TANG Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Türkiye’deki model gamını giderek genişleten BYD Türkiye ailesine markanın 7 koltuklu SUV modeli TANG katıldı.

Elektrikli, dört tekerden çekişli E segment SUV modeli TANG, en üst donanım seviyesi Flagship ile lansmana özel olarak 3 milyon 675 bin TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Geniş iç hacmi, dikkat çeken tasarımı ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan TANG, Mart ayının ilk haftasından itibaren BYD Showroomlarında yerini alacak.

380 kW (517 HP) güç üreten çift elektrik motoru

BYD TANG, 7 koltuklu ferah iç tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ile hem bireysel kullanıcılar hem de ailelere hitap ediyor. 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. Mevcut ürün gamındaki en uzun menzilli model olmasının yanı sıra, 170 kW DC şarj desteğiyle BYD Türkiye’nin ürün gamındaki en yüksek şarj kapasitesine sahip model konumunda.

Model, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kW (517 HP) güç üreterek dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlayan BYD TANG, hem şehir içi kullanıma hem de uzun yolculuklara uygun akıllı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunan Blade Batarya, yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca, DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü, farklı sürüş modlarıyla performans ve konforu bir araya getiriyor. Yol koşullarını analiz eden sistem, süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde üstün sürüş konforu ve yolculuk deneyimi sağlıyor.

7 kişilik SUV

BYD’nin Ejderha Yüzü tasarım dili, TANG’a güçlü ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

Ön bölümde BYD logosunu taşıyan karakteristik panel ve keskin hatlara sahip yeni nesil LED farlar güçlü bir duruş sergiliyor. Gövde tasarımında ise akıcı ve sade çizgiler, özenle işlenmiş detaylarla birleşerek modern ve şık bir görünüm sunuyor. 21 inçlik alüminyum alaşımlı iki renkli jantlar ise BYD TANG’ın güçlü ve zarif tasarımını tamamlıyor. 4970 mm uzunluk, 1955 mm genişlik ve 1745 mm yükseklik ölçüleriyle teknoloji devi BYD TANG, üç sıra koltuk düzeninde yedi kişiye kadar geniş bir oturma alanı sunuyor.

Türkiye’de Antrasit Gri, Saf Beyaz ve İnci Siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkacak olan TANG’ın iç mekanında ise şık ve sofistike bir atmosfer yaratan taba renkli Nappa deri döşeme rengi tercih ediliyor.

Modelde elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, üç sıra oturma düzeni ve premium detaylar yer alıyor. Ayrıca, açılabilir panoramik cam tavan geniş bir görüş açısı sunuyor.

BYD Akıllı Kokpit Sistemi, bilgi-eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un en gelişmiş cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ve BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile multimedya ekranında başarılı grafikler sunuyor. Dynaudio’nun 12 hoparlörlü premium ses sistemi, zengin ve yüksek kaliteli bir müzik deneyimi sunarken, üç bölgeli otomatik klima sistemi ise her yolcunun ideal sıcaklıkta seyahat etmesini sağlıyor.

BYD TANG, geniş iç hacmiyle farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlıyor. 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan geniş bir bagaj kapasitesi sunuyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı, pratik bir kullanım sağlarken, gizli arka silecek tasarımı ise aracın modern görünümünü tamamlıyor.

Ayrıca BYD Türkiye, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bağlantılı servisleriyle birlikte BYD Mobil Uygulamasını hayata geçirdi. Bu yenilikçi akıllı telefon uygulaması, Türkiye’deki BYD sahiplerine bağlantılı araç teknolojilerinin sunduğu konforu yaşatırken, dijital deneyimi de üst seviyeye taşıyor. Tüm BYD modellerinde olduğu gibi TANG modelinde de kullanılabilen uygulama, uzaktan araç kontrolünü pratikleştirerek otomobil deneyimini daha akıllı ve keyifli hale getiriyor. Araçlarıyla uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, BYD’lerinin menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, şarj sürecini izleyebiliyor. Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde uzaktan müdahale edebiliyor. Bunun yanı sıra klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevler de yönetilebiliyor. Ayrıca araç kilitleme ve çalıştırma gibi temel fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebiliyor.

Buna ek olarak, araç konumu, kilometre bilgileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor.

Güvenlik donanımları

TANG, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başarmıştı. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi (Kamera sistemi ile) (DFM), Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Limit Bilgilendirme ve Kontrol Sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Otonom Acil Durum Freni yer alıyor. Ayrıca, Çekiş Kontrol Sistemi, Yokuş İniş Kontrolü, Ön ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemleri gibi donanımlar da güvenliği yükseltiyor.