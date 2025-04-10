Petlas’dan yeni performans lastiği: Prestige Sport

CARMEDYA.COM – Petlas, yeni yüksek performans yaz lastiği Prestige Sport’u Kapadokya ve Kırşehir Fabrikası’nda düzenlediği lansmanla tanıttı.

Prestige Sport’un tanıtıldığı lansmanda konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, iş makinelerinden uçak lastiklerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretiyoruz. Diğer yandan ürün geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek performans lastiği olarak geliştirdiğimiz yeni ürümüz Prestige Sport’un sunduğu ıslak zeminde iddialı fren performansı, üstün yol tutuşu ve sessiz sürüşle sunduğu konfor gibi pekçok özelliğiyle de rekabette fark yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Toplantıda lastik sektörünü küresel ve ulusal ölçekte de değerlendiren Yalnız, “Küresel ölçekte lastik sektörü bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 2,5 milyar adede ulaştı. Bu sayının yaklaşık 2,2 milyar adedi yenileme pazarından geliyor. Ülkemizde ise yaklaşık 23 milyon adetlik binek ve ticari lastik satışıyla otomobil pazarına benzer şekilde rekor kırıldı. Özetle, hem otomotiv hem de lastik sektörü 2024 yılını rekorlarla kapattı” ifadelerini kullandı.

Petlas olarak sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını kaydeden Yalnız, “Binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5,4 büyüme kaydederek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Son üç yıldır binek grubu lastik yenileme pazarında en çok tercih edilen markayız. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik. İhracatta her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Almanya, Romanya, Hollanda, Mısır, Fas ve Amerika başlıca ihracat yaptığımız ülkeler. 2025’te daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Ciromuzun yüzde 44’ünü ihracattan sağlıyoruz. Türkiye’den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonundayız” şeklinde konuştu.

Petlas tarafından yaklaşık 3 yıldır geliştirme çalışmaları devam eden ve nisan ayında pazara sunulan Prestige Sport, birçok özelliği bir arada sunmasıyla dikkat çekiyor. Islak ve kuru zemin yol tutuşu, sessiz sürüş, aşınma direnci, konfor ve viraj performansında öne çıkan Prestige Sport, Petlas’ı yeni bir segmente taşıyor.

Geniş omuz yapısı sayesinde virajlarda yüksek yol tutuşu ve yüksek yanal stabilite sunan Prestige Sport, asimetrik desen tasarımıyla da hem kuru hem de ıslak zeminlerde başarılı bir sürüş deneyimi sağlıyor. İç yapısında yer alan geniş drenaj olukları ve silikalı özel sırt karışımı sayesinde ıslak zeminde yüksek güvenlik sağlarken, çevresel merkez blok yapısı ise düz gidişte hassas direksiyon tepkileri sunarak sürüş hakimiyetini artırıyor.

Prestige Sport’un geliştirme sürecinde kullanılan Smart Flex Technology ve Adhesive Filler Technology gibi ileri mühendislik çözümleri, lastiğin hem dayanıklılığını hem de performansını ileri taşıyor. Motor sporlarından elde edilen bilgi birikimiyle geliştirilen özel sırt karışımı, yüksek sıcaklıklara karşı direnç göstererek daha uzun ömür ve düzenli aşınma sağlarken, hibrit kord teknolojisi sayesinde yol ile temas dinamik olarak optimize edilerek yüksek hızlarda istikrarlı yol tutuşu sunuluyor. Ayrıca, optimize edilmiş taban profili ve düşük desen gürültüsü sayesinde hem konforlu hem de sessiz bir sürüş vadediyor.

Prestige Sport, sektör basınından birçok ismin katıldığı lansmanda, Türkiye’nin ilk ve tek lastik test pistine sahip olan Petlas’ın Kırşehir’deki pistinde test edildi.