Yenilenen BMW X3 ve güncellenen 2 Serisi Gran Coupe Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin makyajlanan 2 Serisi Gran Coupe ve sportif detaylarıyla öne çıkan çok yönlü SAV modeli Yeni BMW X3 modelleri, Batman – Mardin rotasında düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

BMW 2 Serisi Gran Coupe, Sport Line tasarım seçeneğiyle 2 milyon 952 bin 700 TL, M Sport tasarım seçeneğiyle 3 milyon 169 bin 400 TL liste fiyatıyla; tamamen yenilenen BMW X3 ise 6 milyon 343 bin 700 TL liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

Batman ile Mardin arasındaki benzersiz bir rotanın eşlik ettiği lansmanda konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, başarıyla kapattıkları 2024’ün ardından yeni yıla da yüksek bir performansla girdiklerini belirterek, “2024 ve 2023 ile birlikte son 2 yılda 960 bin bandına gelen satışlarla binek otomotiv pazarı geçtiğimiz 10 yıllık ortalamanın yüzde 50 üzerinde bir seviyeye oturdu. Premium segmentin toplam satışlardan aldığı payın ise yüzde 9,5’e yükseldiğini görüyoruz. 2024 yılında kurlardaki yatay hareket, sektöre yeni giren markalar, GSR regülasyon geçişi gibi etkilerle başlayan ve yıl sonuna kadar aralıklarla devam eden kampanyalar sayesinde, otomobil fiyatları yüksek enflasyona rağmen cazip seviyelerde tutulabildi. Bunun neticesinde de otomobile olan talep yıl boyunca yüksek kaldı ve binek otomobil satışları milyon seviyesine yaklaşırken, binek ve hafif ticari toplamı ise 1.3 milyona ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü. 2024 yılında elektrikli otomobil satışları 99 bin 500 adet olurken yeni bir rekor kırıldı.

‘Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak’ vizyonumuz paralelinde; BMW Group’un Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv olarak, 2024 yılında 10.181 elektrikli BMW ve 3.635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldık. Borusan Otomotiv olarak toplamda 13.816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39,5’i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25.784 adetlik BMW satışıyla 2024 yılında da ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma unvanımızı koruduğumuz için ayrıca gururluyuz.” dedi.

2025 yılının gerçekleşmelerine baktığımızda ise yeni ÖTV düzenlemesi doğrultusunda hibrit ve elektrikli modellerin toplam içindeki oranının hızla yükselmeye devam ettiğini söyleyen Tiftik, “Bu trendin 2025 yılı boyunca sürmesini bekliyoruz” dedi. “Diğer taraftan 2025 yılı otomotiv sektöründe düşen marjların dengelenebilmesi açısından verimliliğin daha da fazla önem kazanacağı bir dönem olacak. Sektörün sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını söylemek mümkün. Biz de bu sürece uyumlanmaya, dijital altyapılarımızı güçlendirmeye, yapay zeka kullanımını artıran çözümler üretmeye devam ediyoruz.” diye belirtti.

Lansmanları yapılan modellerle ilgili de konuşan Tiftik, “Yeni BMW X3, tamamen yenilenen gövdesiyle segmentinde lüksü yeniden tanımlayan ve BMW’nin kendine has saf sürüş keyfini SAV özellikleriyle başarılı bir şekilde birleştiren bir model olarak ürün yelpazemize katıldı. Ayrıca, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoruyla sürüş keyfini kompakt sınıfta sunmaya devam edecek. Tasarım, performans ve teknolojik yenilikler açısından müşterilerimizin beklentilerine en iyi şekilde yanıt verecek Yeni BMW X3 ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modellerimizin ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.” dedi.

BMW 2 Serisi Gran Coupe

Makyajlanan BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru 170 beygir maksimum güç ve 280 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.9 saniyede ulaşıyor.

Yüksek performanslı mild hybrid-benzinli motoru ile öne çıkan model, fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 5.8 litre yakıt tüketimi sunuyor. Araç aynı zamanda önceki jenerasyona kıyasla geliştirilmiş ön aks, fren ve amortisörler sayesinde daha çevik bir sürüş hissi sağlıyor.

Ön kısımda farların altındaki radyatör ızgarası genişleyen ve tasarımı daha dikey çizgiler halinde yenilenen BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin alt hava girişi de daha geniş bir yapıyla sunularak ön tasarımı yeniden yorumlandı.

Arka kısım, yalnızca birkaç çizgiyle bölünen geniş yüzey yapısıyla modern ve güçlü bir görünüm kazanırken far tasarımı, Yeni 1 Serisi ile aynı olacak şekilde çentikli ve daha düz formda yenilenmiş. Ek olarak egzoz çıkışları da arka tasarıma görünmez biçimde entegre edilerek makyajlanan BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin sportif detayları tamamlanmış.

BMW 2 Serisi Gran Coupe, Sport Line ve M Sport olmak üzere iki tasarım paketiyle sunuluyor.

Genişliği 1800 mm, dingil mesafesi 2670 mm olan model, bir önceki versiyonuna göre 20 mm artan uzunluğu ve 25 mm artan yüksekliğiyle de dikkat çekiyor.

Güncel BMW 2 Serisi Gran Coupe, standart olarak sunduğu zengin donanımlarıyla dikkat çekiyor. BMW Live Cockpit Plus’ın tamamen dijital 10.25 inç Gösterge Ekranı ve yüksek çözünürlüklü 10.7 inç Kontrol Ekranı ile sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim sunulurken Adaptif LED Farlar, zorlu yol koşullarında bile görüş açısını en iyi şekilde aydınlatarak sürüş güvenliğini artırıyor. Dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırmasının yanı sıra otomatik park fonksiyonu ve geri sürüş asistanı da içeren Park Asistanı ile önden çarpışma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı ve çapraz trafik uyarısını içeren Sürüş Asistanı güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Ayrıca; Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, Panoramik Cam Tavan ve Güneş Korumalı Arka Camların yanı sıra 2 Bölgeli Otomatik Klima da Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera düzeni, manevra asistanı ve gelişmiş geri sürüş asistanı ile park işlemini çok daha kolay hale getiren Park Asistanı Professional ve 210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle otomobili şeridin ortasında tutan ve öndeki otomobil ile mesafeyi seçili ayara göre otomatik yöneten Sürüş Asistanı Professional ise Donanım Paketi Professional’e ek donanım olarak seçilebiliyor.

Yeni BMW X3

Yeni BMW X3 20d xDrive’ın 2 litre hacmindeki mild hybrid-dizel motoru 197 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.7 saniyede ulaşıyor.

Yüksek performanslı mild hybrid-dizel motoru ile karakteristik X sürüş dinamiklerini kullanıcılarıyla buluşturan Yeni BMW X3 20d xDrive, 100 km’de ortalama 6.5 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Dikey ve çapraz çıtalara sahip yeni BMW Böbrek Izgaraları ile ön tasarımda fark yaratan Yeni BMW X3 20d xDrive, BMW Iconic Glow kontur aydınlatması ve 21 inç boyutuna varan jantlarıyla sportif ve şık detayları bir araya getiriyor. Yeni BMW X3 20d xDrive’ın tipik X oranlarına sahip monolitik tasarımı ise şık bir görünümü beraberinde getiriyor. Keskin hatlarıyla dikkat çeken arka tasarım, yeniden tasarlanan T şeklinde arka aydınlatmalar ve parlak siyah difüzöre sahip arka tampon ile tamamlanıyor.

Yeni BMW X3 20d xDrive’da, QuickSelect özellikli BMW İşletim Sistemi 9’a sahip BMW Kavisli Ekran yer alırken, kapı kenarlarındaki ambiyans aydınlatması ile sarmal oluşturan BMW Interaction Bar, modelin estetik detaylarını öne çıkarıyor. Yeniden tasarlanan düz tabanlı sportif M Deri Direksiyon ve klima menfez tasarımı ise iç tasarımda daha sportif bir görünüm sunuyor.

M Sport tasarım paketiyle sunulacak Yeni BMW X3 20d xDrive modelinde; tamamen dijital 12.3 inç Gösterge Ekranı’nın yanı sıra yüksek çözünürlüklü 14.9 inç Kontrol Ekranı ve Head-Up Display projektörünü içeren BMW Live Cockpit Professional, öndeki araçlarla olan mesafeyi sürücü tarafından ayarlanan seviyede otomatik olarak koruyan Stop&Go Fonksiyonlu Active Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı’nı içeren Sürüş Asistanı Plus, Harman Kardon Ses Sistemi, fiziksel anahtarın mobil cihazla eşleştirilmesi sayesinde otomobilin açılıp çalıştırılmasını sağlayan Digital Key Plus özellikli Konfor Erişim Sistemi ve Hırsızlık Önleme Kayıt Sistemi özellikli Alarm Sistemi gibi gelişmiş donanımlar standart olarak yer alıyor. Otomobilin çevresinin 3 boyutlu görüntüsünü doğrudan kontrol ekranına ileten Park Asistanı Plus donanımı ile birlikte Sürüş Kaydedici ve My BMW mobil uygulaması aracılığıyla 3D Uzaktan İzleme özellikleri de otomobilde mevcut hale geliyor.

Ayrıca Arka Cam Perdeleri, Kablosuz Şarj Haznesi, Panoromik Cam Tavan, Güneş Korumalı Arka Camlar, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, Adaptif LED Farlar ve Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, 3 Bölgeli Otomatik Klima gibi gelişmiş donanımlar da Yeni BMW X3 20d xDrive’ın yüksek standart donanım seviyesini oluşturuyor.

Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar, 210 km/s hıza kadar aktif direksiyon müdahalesiyle otomobili şeridin ortasında tutan Sürüş Asistanı Professional ve My BMW mobil uygulaması üzerinden park etme imkanı tanıyan Park Asistanı Professional’ın yanı sıra Isıtmalı Direksiyon ve Mavi Kaliperli M Sport Fren Diskleri opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

M Emniyet Kemerleri, M Shadow Farlar ve M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama ve Iconic Glow Böbrek Izgaraları ile otomobile sportif bir karakter kazandıran M Sport Pro da Yeni BMW X3 20d xDrive’da opsiyonel olarak sunuluyor.