BYD model ailesi Sapanca’da buluştu

CARMEDYA.COM – Türkiye pazarında hızlı bir büyüme gösteren BYD, ürün gamına eklenen yeni modelleriyle birlikte İstanbul-Sapanca rotasında gerçekleşen test sürüşü etkinliği gerçekleştirdi.

BYD Test Sürüş Günleri (BYD Experience Day) etkinliğinde aileye en son katılan 7 kişilik SUV modeli TANG da yer aldı. Etkinliğe ayrıca SEAL U EV, HAN, SEAL AWD ve TANG modelleri de katıldı.

Sapanca’da göl kenarında markanın sunduğu araç enerji paylaşımı özelliği (VtoL) teknolojisi sayesinde, BYD modellerinden birinin bataryasından alınan elektrikle kahve makineleri çalıştırıldı ve katılımcılara kahve ikramı yapıldı. Ayrıca kısa süre önce Türkiye’de kullanıma sunulan BYD Mobil Uygulaması da test edildi. Katılımcılar, uygulama üzerinden araca uzaktan erişim, batarya durumu kontrolü ve iklimlendirme gibi akıllı özellikleri deneyimleme fırsatı buldu.

7 kişilik TANG

BYD Test Sürüş Günleri etkinliğinin en dikkat çeken modeli ise markanın Türkiye’deki ürün gamına yeni eklediği ve en donanımlı paketi olan Flagship donanım seviyesiyle yüzde 100 elektrikli E-SUV BYD TANG oldu.

7 kişilik oturma kapasitesine sahip, dört tekerlekten çekişli BYD TANG, 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle 530 kilometreye kadar menzil sunuyor. 170 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada ulaşan TANG, BYD Türkiye ürün gamının hem en uzun menzilli hem de en hızlı şarj olan modeli konumunda. Çift elektrik motoru ve dört çeker sistemiyle toplam 517 HP güç üreten TANG, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.9 saniyede ulaşıyor.

Premium elektrikli: BYD HAN

Etkinlikte test edilen bir diğer dikkat çekici model, BYD HAN oldu. Türkiye’de Executive donanım paketiyle sunulan HAN, çift elektrik motoru sayesinde 517 HP güç üretiyor ve dört tekerlekten çekişli sürüş sistemiyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlıyor. 85.4 kWsa batarya kapasitesiyle 521 km menzil sunan HAN, 155 kW DC şarj desteği sayesinde yarım saatte yüzde30’dan yüzde80’e şarj olabiliyor. Sportif karakteri, geniş iç hacmi ve premium malzeme kalitesiyle öne çıkan HAN, özellikle konfor odaklı koltuk yapısıyla hem sürücü ve ön yolcuya hem de arka koltukta yolculuk edenlere konfor sunuyor. Bu yönüyle HAN, sürüş keyfiyle birlikte makam aracı beklentilerini de karşılayan bir model olarak öne çıkıyor.

Yüksek performanslı sedan: BYD SEAL

BYD’nin D segmentindeki spor sedan modeli SEAL AWD, etkinliğin performans odaklı sürüş deneyimlerinde öne çıkan modellerinden biri oldu. Çift elektrik motoruyla toplam 530 HP güç üreten SEAL AWD, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,8 saniyede ulaşıyor. 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 26 dakikada şarj olabiliyor ve 520 kilometre menzil sunuyor. 0.219 Cd rüzgâr direnç katsayısı sayesinde ise yüksek verimlilik, sessiz sürüş ve gelişmiş aerodinamik performansı bir arada sunuyor.

Elektrikli D-SUV: SEAL U EV

Sürüş programında yer alan bir diğer dikkat çekici model, BYD’nin tam elektrikli D-SUV’u SEAL U EV oldu. Model, 87 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle 500 kilometrelik menzil sunuyor.

140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada ulaşabilen SEAL U EV, 218 HP gücündeki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor. Tek ve en dolu donanım seçeneği Design paketi ile sunulan bu model, teknoloji, güvenlik ve konforu bir araya getirerek D segmentinde öne çıkıyor.

Ürün gamı büyümeye devam ediyor

BYD Türkiye, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Nisan ayının ikinci yarısında DOLPHIN modelinin Comfort donanım seviyesini satışa sunan marka, yılın üçüncü çeyreğinde ise sportif SUV modeli olan SEALION 7’yi Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.