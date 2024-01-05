Volvo Cars’dan 2023’te küresel satış rekoru

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, toplam 708 bin 716 otomobil satışı ile marka için tüm dünyada yeni bir satış rekoru kırdı.

2030 yılına dek tamamen elektrikli bir otomobil markası olma hedefi bulunan markanın elektrikli otomobil satışlarında da önemli bir artış yaşandı.

Volvo Cars, bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 yükselişle 113 bin 419 adet tamamen elektrikli otomobil ve yüzde 10 yükselişle 152 bin 561 adet plug-in hibrit otomobil sattı. Tamamen elektrikli otomobil satışları, 2023 yılında küresel olarak satılan tüm Volvo otomobillerinin yüzde 16’sını oluşturdu. 2022’de 195 bin 338 adet satılan Volvo XC60, 2023’te 228 bin 646 adede yükselerek Volvo Cars’ın globalde en çok satan modeli oldu. Bu modeli toplam 200 bin 670 otomobil satışıyla XC40 ve 107 bin 549 adetlik satışla XC90 izledi.

Türkiye’de en çok satılan Volvo modeli XC40 oldu

Volvo Car Turkey ise 2023’ü 11 bin 646 adet satışa ulaşarak Türkiye’de kendi rekor satışına imza attı. Aralık 2023 itibariyle de bin 518 satış gerçekleştiren Volvo Car Turkey, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 47’lik artışa ulaştı.

Volvo Cars’ın premium pazarda kompakt sınıfta yer alan modeli XC40, Türkiye’de 3 bin 127 adet ile 2023 yılında en çok satılan Volvo modeli oldu. XC40 modelini, 2 bin 920 adet ile XC90 modeli takip etti. XC90 gösterdiği satış performansıyla 2023 yılında E-SUV segmentinde segment lideri oldu. Bununla beraber, S60 modelinde de 1.006 adetlik satış ile geçen seneye göre yüzde 100 artış elde edildi. 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olmayı hedefleyen markanın Türkiye satışlarının yüzde 22,36’sı ise tamamen elektrikli ve plug-in hybrid modellerden oluştu. Ürün gamında en çok plug-in hybrid model seçeneği sunan marka, plug-in hybrid satışlarında da sektör liderliğini devam ettiriyor.