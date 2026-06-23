Skoda’nın en büyük SUV’u Peaq tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Skoda, tamamen elektrikli ve geniş hacimli yeni amiral gemisi Peaq modelini tanıttı.

Markanın bugüne kadarki en büyük ve en gelişmiş elektrikli SUV modeli olan Peaq, yedi kişilik oturma kapasitesi, 640 kilometrenin üzerindeki menzili ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yeni nesil MEB+ platformu üzerine geliştirilen Peaq, Epiq modeliyle birlikte Skoda’nın elektrikli ürün gamını genişletirken, markanın elektrikli mobilite stratejisinde yeni bir dönemi temsil ediyor. 4.87 metrelik uzunluğu ve yaklaşık 3 metreye ulaşan aks aralığıyla Peaq, Skoda’nın bugüne kadarki en büyük SUV modeli olarak öne çıkıyor.

Skoda, Peaq modelini iki farklı batarya seçeneğiyle yollarla buluşturacak. 63 kWh ve 91 kWh kapasiteli bataryalar arasından tercih yapılabilecek modelde, 91 kWh kapasitesindeki batarya şimdiye kadar Skoda elektrikli araçlarında kullanılan en büyük batarya olma özelliğini taşıyor. Versiyona göre 640 kilometrenin üzerinde menzil sunan Peaq, yeni nesil ısı pompası teknolojisiyle verimliliği artırıyor. Tek pedal sürüş özelliği ve çift yönlü şarj teknolojisi ise günlük kullanımda daha fazla pratiklik sağlıyor. 63 kWh batarya seçeneği yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine yalnızca 27 dakikada ulaşabilirken, 91 kWh kapasiteli büyük batarya aynı şarj seviyesine 28 dakikada erişebiliyor.

Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak modelde üç farklı güç seçeneği tercih edilebilecek. Giriş seviyesindeki Peaq 60, 150 kW güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli elektrik motoruna sahip. Peaq 90 versiyonu 210 kW güç ve 545 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli Peaq 90x ise 220 kW güç üreterek 100 km/s hıza 6.7 saniyede ulaşıyor.

Modern Solid tasarım anlayışının yeni temsilcisi

Skoda, yeni elektrikli amiral gemisi Peaq ile markanın tasarım anlayışında da yeni bir dönemi temsil ediyor. Modern Solid tasarım dilini en kapsamlı şekilde yansıtan model, yalın çizgileri ve güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Peaq’in tasarımı, Vision 7S konseptinden ilham alan Modern Solid tasarım anlayışı üzerine şekillendirildi.

Ön bölümde ince T şeklindeki farlar ve parlak siyah Tech-Deck ön yüz tasarımı yer alırken, yeni ışık imzası modelin güçlü görünümünü tamamlıyor. Yüksek omuz çizgisi ve geniş D sütunları, aracın güçlü duruşunu vurguluyor. Arka bölümde de ön tasarımla uyumlu T şeklindeki aydınlatmalar, tasarım bütünlüğü yansıtıyor.

Peaq, aynı zamanda Skoda’nın gövdeyle bütünleşik gizli kapı kollarına sahip ilk modeli olarak öne çıkıyor. Araç hareket halindeyken veya kilitliyken kapı kolları tamamen gövde içerisine gizleniyor. Sürücü araca yaklaştığında ise elektrikli olarak dışarı çıkıyor. Bu çözüm yalnızca modern bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aerodinamik verimliliğe de katkı sağlıyor.

Yeni Peaq, Dynamic Shade Control teknolojisine sahip panoramik cam tavanla donatılan ilk Skoda modeli olarak öne çıkıyor. 2.1 metrekarenin üzerindeki cam yüzeyiyle bu sistem, markanın şimdiye kadar kullandığı en büyük panoramik tavan olma özelliğini taşıyor.

Peaq’in ön camında markanın köklü geçmişine gönderme yapan özel bir detay da yer alıyor. Yolcu tarafında konumlandırılan üç bisiklet figürü, Skoda’nın ilk ürünü olan Slavia bisikletine ve markanın bisiklet dünyasıyla devam eden güçlü bağlarına atıfta bulunuyor.

Lounge atmosferine sahip geniş kabin

Peaq, boyutlarının yanı sıra sunduğu yaşam alanı ve konfor özellikleriyle de markanın yeni referans noktası olmaya hazırlanıyor. Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip model, geniş iç mekanı ve sınıfının üzerinde bagaj hacmiyle yolculukları daha konforlu hale getiriyor

Yaklaşık 3 metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde Peaq, Skoda tarihinin en geniş yaşam alanlarından birini sunuyor. Model, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda oturan yolcular için de ferah bir oturma alanı sağlarken, yedi koltuklu kullanımda dahi günlük ihtiyaçlara cevap verecek bagaj kapasitesini koruyor.

Peaq, beş koltuklu kullanım düzeninde 935 litrelik bagaj hacmi sunarak bugüne kadar üretilen en büyük bagaj kapasitesine sahip Skoda modeli olarak öne çıkıyor. Yedi koltuklu kullanımda ise 299 litrelik bagaj alanı sunan model, 37 litrelik ön bagaj alanıyla da pratikliği artırıyor.

Peaq ile birlikte ilk kez sunulan Relax Paketi, modeli tekerlekler üzerinde bir lounge deneyimine dönüştürüyor. Paket kapsamında AGR sertifikalı ergonomik ön koltuklar, havalandırma ve masaj fonksiyonları, elektrikli ayarlanabilir bacak destekleri ve özel başlık yastıkları yer alıyor. Merkezi konsola entegre edilen katlanabilir masa da yolculuk sırasında kullanım kolaylığı sağlıyor. Relax Paketi ayrıca Peaq için özel olarak geliştirilen Sonos premium ses sistemini de içeriyor. Toplam 16 hoparlör ve 755 Watt çıkış gücüne sahip sistem, kabin içerisinde üst düzey bir ses deneyimi sunuyor.

Peaq’in yeni wellbeing uygulaması, yolculuk sırasında farklı ihtiyaçlara yönelik özel modlar sunuyor. Rahatlama, esneme ve enerji artırma gibi farklı seçeneklere sahip uygulama, klima sistemi, ambiyans aydınlatması ve koltuk masaj fonksiyonlarını otomatik olarak ayarlayarak istenilen atmosferi oluşturuyor.

Peaq, markanın Simply Clever yaklaşımını yeni çözümlerle geliştirmeye devam ediyor. Ön bagaj, entegre su püskürtme sistemine sahip silecekler, şarj kablosu temizleyicisi, tablet tutucu, ön yolcu kapısına yerleştirilen şemsiye ve katlanabilir masa gibi detaylar günlük kullanımda pratikliği artırıyor.

Dikey bilgi-eğlence ekranı

Skoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi Peaq, gelişmiş dijital teknolojileri ve premium ses deneyimiyle markanın şimdiye kadarki en gelişmiş modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlk kez dikey yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranına sahip olan model, Android tabanlı yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

13.6 inç boyutundaki dikey bilgi-eğlence ekranı, yenilenen kullanıcı arayüzü ve sadeleştirilmiş menü yapısıyla daha hızlı ve kolay kullanım sunuyor.

Güvenlik

Yeni Skoda Peaq, markanın şimdiye kadarki en kapsamlı aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini bir araya getiriyor. Standart olarak sunulan Ön Bölge Frenleme Asistanı, Ön Çapraz Trafik Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi araçları, motosikletleri, bisikletlileri ve diğer yol kullanıcılarını algılayarak sürüş güvenliğini artırıyor. Peaq ayrıca arka yan hava yastıkları ve orta hava yastığı dahil toplam 10 hava yastığıyla yüksek seviyede koruma sunuyor.

Travel Assist 3.0 ise Skoda’nın bugüne kadarki en gelişmiş sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Trafik sıkışıklığı asistanı, acil durum desteği ve trafik ışıklarını algılayabilen gelişmiş fonksiyonları bir araya getiriyor. Yeni Kamp Modu özelliği, araç içinde konaklayan kullanıcılar için gece boyunca ideal sıcaklık ve sürekli temiz hava sağlayarak kullanım konforunu artırıyor.