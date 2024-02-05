SWM satış ve satış sonrası ağını genişletiyor

CARMEDYA.COM – Kısa bir süre önce Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapan İtalyan SWM, 7 şehirde 8 satış ve satış sonrası hizmet noktasıyla faaliyetlerine başladı.

Türkiye pazarı için yatırımları artırdıklarını söyleyen ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “7 ilde 8 SWM bayisi ile yola çıktık. Şubat ayında bu ağa Antalya ve Diyarbakır’da açacağımız satış ve satış sonrası hizmet noktalarını eklemeyi hedefliyoruz. İlk çeyrekte de ayrıca Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da yeni satış ve satış sonrası servis noktalarımızı açarak büyümeye devam edeceğiz. Bayi ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” dedi. Türkiye pazarına iddialı bir fiyat politikasıyla giriş yaptıklarını ifade eden Anton Chernov, “Ocak ayında da lansman fiyatlarımızla satışa devam ettik. Sabit fiyat güvencesiyle sunduğumuz otomobillerimizi kademe kademe müşterilerimize teslim etmeye başladık. Araçlarımıza çok yoğun bir talep var. Şimdiden 2 binden fazla müşterimiz sıraya yazılmış durumda. Bu yoğun ilgiye cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bayi ağımızı genişleterek Türk tüketicisinin SWM markasına ulaşmasını kolaylaştıracağız” diye konuştu.

SWM modelleri Türkiye pazarı için uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle sunuluyor. 4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan G01, segment boyutlarını aşıyor ve 2750 mm’lik aks mesafesi ile öne çıkıyor. SWM G01, Türkiye’de Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satın alınabiliyor.

Comfort donanımında motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, Elite donanım versiyonunda ise 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor.

Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motorla sunulan SWM G01, 112kW/150 HP güç ve 212 Nm tork üretebiliyor ve motor 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman seçenekleriyle kombine ediliyor.

G01’in sportif versiyonu olan G01F; anahtarsız giriş özelliği, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi birçok pratik özellikle dikkat çekiyor. 9 adet Hi-Fi teknolojisine sahip hoparlör, sportif iç mekânın kalite ve lüks algısını, yükseltiyor.