MG’den elektrikli otomobillere yönelik şubat kampanyası

MG, şubat ayında tamamen elektrikli MG4 modelinde, avantajlı kredi ve takas desteği seçenekleri ile dikkat çekiyor.

MG4 Electric modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanağına ek olarak 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sunuluyor. Tamamen elektrikli SUV model ZS EV ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Şubat ayında, MG4 Electric’e 1 milyon 349 bin TL’den başlayan takas indirimli fiyatlar, ZS EV’ye ise 1 milyon 719 bin TL takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor.

Şubat ayı boyunca elektrikli MG4 ve ZS EV modellerini satın alan müşterilerine Wallbox veya 1 yıllık ihtiyacı karşılayacak 40 bin TL değerinde şarj kartı hediye eden MG farklı şarj çözümleri sunuyor.

Hızlı şarj istasyonlarında da geçerli olan bu kart ile yalnızca 26 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabilen MG4 Luxury, şehir içi kullanımlarda 577 km’ye kadar menzil sunuyor. Şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunan yüzde 100 elektrikli SUV ZS EV ile her beğeniye uygun bir elektrikli MG modeli müşterilere sunuluyor.

Markanın özel olarak sunduğu bir diğer önemli avantaj da şubat ayında elektrikli MG4 ve ZS EV modellerine sahip olacak müşterilere MG ValueGuard “Geri Alım Güvencesi” sunulması. Bu kapsamda Doğan Trend, aracın değerini koruyarak 1 sene sonra, aracı geri almayı güvence altına alıyor. Bu sayede elektrikliye geçiş konusunda müşterilerin aklında soru işareti kalmamasını hedefleyen MG markası, bu kararı çok daha kolay bir hale getiriyor. MG4 ve ZS EV modelleri; Türkiye’de MG ValueGuard Geri Alım Güvencesinin yanında, standart 7 yıl-150 bin km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci de sunuyor.