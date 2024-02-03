Peugeot’dan sıfır faizli kredi imkanı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, sıfır faizli krediyi de kapsayan şubat kampanyalarını duyurdu.

Benzinli, dizel ve tamamen elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan 2008 ve E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. 308 ve tamamen elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

SUV 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

508 için de bireysel müşterilerine Allure donanımına 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilerine ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

Peugeot Rifter, 135 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor. Peugeot’nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.