M Tutkulu Sürüş Günleri İstanbul Park’ta start aldı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yüksek performans markası BMW M, en güncel ve özel modellerini 7-12 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park Yarış Pisti’nde tutkunlarıyla buluşturuyor.

Katılımcıların drift parkuru, zaman parkuru ve pist parkuru olmak üzere üç farklı sürüşle yüksek performanslı M modellerini kullanma fırsatı bulduğu adrenalin dolu etkinlikte, BMW M Departmanı tarafından geliştirilen ilk seri üretim hibrit güç ünitesine sahip Yeni BMW XM de sergileniyor.

Etkinlikte katılımcılar, BOM eğitmenlerinin özel olarak hazırladığı drift, zaman ve pist parkurlarında tamamen elektrikli Yeni BMW i5 M60, Yeni BMW M3 Touring, Yeni BMW M2 Coupé ve Yeni BMW Z4 M40i modellerini tecrübe etme fırsatı buluyor.

İlk seri üretim hibrit motorlu BMW M otomobili BMW XM Intercity İstanbul Park’ta

Yeni BMW XM, M tarihinin ilk M HYBRID motoruna sahip. BMW Group’un ABD’deki Spartanburg Fabrikası’nda üretilen Yeni BMW XM, plug-in hybrid elektrik motorunun yanında 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motor sayesinde 653 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla bu gücünü dört tekerleğe birden kesintisiz biçimde aktaran Yeni BMW XM, 0’dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW XM, SAV formlarındaki kaslı gövdesi, sportif silüeti ve çarpıcı arka tasarımıyla gelecekten izler taşıyor. Markanın lüks segment modellerinde kullanılan iki ayrı üniteye ayrılmış farları ve aydınlatmalı dev BMW böbrek ızgaraları Yeni BMW XM’in lüks ve çarpıcı duruşunu destekliyor.

Üç boyutlu prizma yapısına ve göz alıcı aydınlatmaya sahip tavan döşemesi Yeni BMW XM’in içindeki atmosferi tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Yeni BMW XM, M modellerine özgü BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ile vites değiştirme ışığı dahil tüm sürüşle ilgili detayları 12.3 inç boyutundaki yeni grafiklere sahip gösterge ekranıyla sürücüsüne yansıtıyor. Araç kurulumu ve lastik durumu gibi M otomobillerine özel widgetlar ise 14.9 inç büyüklüğündeki multimedya ekrandan görülüyor.

Şehir içi kullanımdan engebeli arazi yollarına, otoyol sürüşünden ağır zeminde maksimum hareket kabiliyetine ve daha farklı şartlarda M dinamizmini sunan bu gelişmiş sistem aktarma organlarıyla son derece güvenli biçimde çalışarak en üst düzeyde yol tutuş kabiliyeti oluşturuyor.

BMW i5 M60

Business sedan segmentinin öncüsü Yeni BMW 5 Serisi’nin tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan tamamen elektrikli versiyonu Yeni BMW i5, M60 xDrive modeliyle standart elektrikli otomobillerden farklılaşıyor.

Modelin en güçlü versiyonu konumundaki Yeni BMW i5 M60 xDrive, iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm’ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle Yeni BMW i5 M60i xDrive 0’dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Tam dolu pil kapasitesiyle WLTP formlarına göre 516 km menzil sunan Yeni BMW i5 M60 xDrive, yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna yarım saatin altındaki şarj süresinde ulaşıyor.

BMW M3 Competition Touring

M xDrive özellikle ilk BMW M3 Competition Touring unvanına sahip otomobil, yüksek performansı Touring gövdenin beraberinde getirdiği kullanışlılıkla bir arada sunuyor.

Yüksek performanslı M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli motor, 510 beygir güç ve 650 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Yeni BMW M3 Competition Touring 0’dan 100 km/s hızlanmasını sadece 3.6 saniyede tamamlıyor. Drivelogic teknolojisine sahip 8 ileri M Steptronic şanzıman otomobilin gücünü dört tekerleğe birden kesintisiz biçimde ulaştırarak doğrusal hızlanmasına katkı sağlıyor.

BMW M2 Coupé

Kompakt oranları ve net çizgileriyle Yeni BMW M2 Coupé’nin tasarımı markanın efsaneleşmiş 2002 modeliyle benzerlikler sunuyor. M Karbon Tavan sayesinde daha düşük gövde ağırlığı sağlanırken, otomobilin sürüş dinamizmine de düşük gövde burulması özelinde katkı sağlıyor.

Kaslı arka çamurluklar ve M’e özgü çamurluk davlumbazları Yeni BMW M2 Coupé’nin geniş ve güçlü duruşunu desteklerken, dışarıya da otomobilin atletik yapısını yansıtmasını sağlıyor.

Yeni BMW M2 Coupé’nin kaputunun altında saf sürüş keyfi sunan M TwinPower Turbo, sıralı 6 silindirli güç ünitesi yer alıyor. Yüksek verimliliğiyle öne çıkan bu motor 460 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu detaylar ışığında otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor. Aktif M Diferansiyel özellikli Adaptif M Süspansiyon, manuel ya da Drivelogic ile M Steptronic şanzıman seçenekleriyle Yeni BMW M2 Coupé M sürüş deneyimini en uçlarda yaşatan M otomobilleri arasında yer alıyor.

BMW Z4 M40i

Özgürlükle performansı kombine eden iki koltuklu Yeni BMW Z4 M40i, BMW’nin tarihinde önemli bir yere sahip BMW 507 modelinin devamı niteliğinde bulunuyor.

6 silindirli 3 litrelik turbo beslemeli motora sahip, Z4 ailesinin en güçlü modeli Yeni BMW Z4 M40i, 340 beygir güç ve 500 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Çift VANOS, Valvetronic, Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Sisemi ve TwinScroll turbo teknolojisine sahip bu ünite 8 ileri M Steptronic spor şanzımanla kombine ediliyor. Sahip olduğu teknik detaylar doğrultusunda Yeni BMW Z4 M40i 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşırken, M imzalı sportif diferansiyeliyle daha stabil bir sürüş ve maksimum tutunma kabiliyeti sunuyor.