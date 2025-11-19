Skoda Elroq’a Euro NCAP’ten tam not

CARMEDYA.COM – Skoda Elroq, Avrupa’nın çarpışma güvenliği referansı Euro NCAP testlerinden 5 yıldızı aldı.

Enyaq ve Octavia modelleri yapılan testler sonucunda geçen yıl kazandıkları 5 yıldızlı güvenlik skorlarını korumayı başardı. Böylelikle Skoda, 2008’den bu yana geliştirdiği tüm yeni modellerinde 5 yıldız güvenlik derecesi elde etmiş oldu.

Skoda Elroq, Yetişkin Yolcu Korumasında yüzde 90’lık bir skor elde ederek 5 yıldız için gereken seviyenin üzerinde performans sergiledi. Değerlendirme; önden ve yandan çarpışma testleri, arkadan çarpma durumunda whiplash koruması ve kazadan sonra devreye giren çoklu çarpışma freni gibi güvenlik sistemlerini kapsıyor.

Çocuk Yolcu Koruması kategorisinde ise Elroq yüzde 87’lik skor elde etti. Hem önden hem yandan çarpışma testlerinde çocuk mankenlerde ölçülen yükler son derece düşük seviyede gerçekleşti ve model bu kategoride tamamen yeşil sonuçlar aldı. Farklı çocuk koltuklarıyla uyumluluk ve kolay kurulum ise maksimum puanla değerlendirildi.

Elroq, yayalar, bisikletliler ve motosikletlileri kapsayan bu kategoride yüzde 77 skor elde etti. Araç, gündüz ve gece şartlarında yapılan çok sayıda senaryoda, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde çarpışmaları önlemeye odaklanıyor. Yeni nesil kapı açma uyarı sistemi, Türkiye’de özellikle şehir içi kullanımda sık görülen bisikletli kazalarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Elroq, Güvenlik Asistanı kategorisinde yüzde 78 skorla değerlendirildi. Acil frenleme destekleri, adaptif sistemler ve şerit takip teknolojileriyle dikkat çeken Elroq, şerit takip yardımcısında maksimum puan aldı.

Enyaq ve Octavia 5 yıldızını korudu

Skoda Enyaq, 2021’deki 5 yıldızlı sonucunu bu yılın daha zorlu kriterleri altında da tekrarladı. Skoda Octavia ise 2019 ve 2022 testlerinden sonra üçüncü kez 5 yıldız elde etmeyi başardı. Octavia bu derecesini önümüzdeki altı yıl boyunca geçerliliğini koruyarak sürdürecek.

Ulaşım bakanlıkları, otomobil kulüpleri, sigorta kuruluşları ve araştırma enstitülerinden oluşan bir konsorsiyum olan Euro NCAP, yetişkin ve çocuk yolcu koruması, savunmasız yol kullanıcıları koruması ve aktif güvenlik sistemleri üzerine kapsamlı testler yapıyor. 2020’den bu yana Euro NCAP, değerlendirme kriterlerini her üç yılda bir sıkılaştırarak trafik kazalarının ve etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.